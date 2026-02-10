ETV Bharat / bharat

ദേവിയെ സ്വപ്‌നം കണ്ട മുസ്‌ലിം സ്‌ത്രീ ക്ഷേത്രം പണിതു; മതസൗഹാർദത്തിൻ്റെ പുതിയ പ്രതീകം

രേണുക യെല്ലമ്മ ദേവിക്കായി ക്ഷേത്രം പണിത് മുസ്‌ലിം യുവതി. ഒരു മുസ്‌ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും എല്ലാ മതങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ വളർന്നത്

MUSLIM WOMAN ANDRAPRADESH ALLIMBI BUILD TEMPLE SHEIKH ALLIMBI DEVOTION
Sheikh Allimbis temple in Guntur (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 10, 2026 at 1:36 PM IST

അമരാവതി: വര്‍ഗീയത നടമാടുന്ന ഇക്കാലത്ത് മതസൗഹാര്‍ദം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് സമൂഹത്തിനാകെ മാതൃക തീര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഖ് ആലിംബി. ആന്ധ്രയിലെ ഗുണ്ടൂർ ജില്ലയിലെ രേവേന്ദ്രപാടു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള മുസ്‌ലിം യുവതിയായ ആലിംബിയുടെ കഥ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും മതസൗഹാർദത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി മാറുന്നു.

ഗ്രാമത്തിലെ രേണുക യെല്ലമ്മ ദേവിയ്‌ക്കായി ക്ഷേത്രം നിര്‍മിച്ചാണ് ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചത്. നൂർബാഷ സമൂഹത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടയാളാണ് ആലിംബി. ദേവിയിലുള്ള തൻ്റെ വിശ്വാസം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ആരംഭിച്ചതാണെന്ന് ആലിംബി പറയുന്നു. ഒരു മുസ്‌ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും എല്ലാ മതങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ വളർന്നത്. വിശ്വാസം ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവത്തില്‍ ഒതുങ്ങി നിന്നിട്ടില്ല. തൻ്റെ വീടിനടുത്ത് ഒരു ചെറിയ കട നടത്തിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ പഴക്കച്ചവടക്കാരിയില്‍ നിന്ന് ക്ഷേത്രം പരിചാരകയിലേക്കുള്ള മാറ്റം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കടയുടെ പരിസരത്ത് അസാധാരണമായ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അവളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത്. കടയ്ക്ക് സമീപം ക്രമേണ ഒരു വലിയ മണ്‍കൂന രൂപപ്പെട്ടു. ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഈ മണ്‍കൂനയുടെ ആകൃതി മാറിവരുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടു.

MUSLIM WOMAN ANDRAPRADESH ALLIMBI BUILD TEMPLE SHEIKH ALLIMBI DEVOTION
Sheikh Allimbi built temple (ETV Bharat)

ഇതോടെ പ്രദേശത്ത് എല്ലാവരും ഇത് കാണാനായി ഒത്തുകൂടി. തുടര്‍ന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ ആരാധിക്കുന്ന ദേവതയായ രേണുക യെല്ലമ്മയോട് സാമ്യമുള്ളതായി ഗ്രാമവാസികൾ പറയാന്‍ തുടങ്ങി. ആലിംബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് യാദൃശ്ചികമല്ലെന്നും അതൊരു ദൈവിക അടയാളമാണെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു.

മണ്‍കൂന നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ആലിംബി അതിനെ പരിചരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇതിനെ എതിര്‍ത്തും പിന്തുണച്ചും നിരവധി പേര്‍ രംഗത്ത് എത്തി. എന്നാല്‍ ആലിംബിയെ സംബന്ധിച്ചടുത്തോളം രേണുക യെല്ലമ്മ ദേവിയുടെ ചൈതന്യം നിലനിര്‍ത്തണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം.

തുടര്‍ന്ന് തൻ്റെ ഏക വരുമാന സ്രോതസായ പഴക്കട പൊളിച്ചുമാറ്റി, അതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയാൻ അവര്‍ തീരുമാനിച്ചു. കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഗ്രാമവാസികളുടെയും പിന്തുണയോടെ അവര്‍ ഒരു ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിച്ചു. പിന്നീട്, പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ദേവിയുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്‌ഠിച്ചു.

അതിനുശേഷം ആലിംബി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദൈനംദിന പ്രാർഥനകൾ നടത്തിവരുന്നു. ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തരും ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാന്‍ ഇവിടേക്ക് വരുന്നു. ക്ഷേത്രം പതുക്കെ സമാധാനത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ആലിംബിയുടെ കഥയെ കൂടുതൽ പ്രചോദനം ആക്കുന്നത് ഐക്യത്തിലുള്ള അവളുടെ വിശ്വാസമാണ്. തൻ്റെ കുടുംബം ഹിന്ദു, മുസ്ലീം ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നവരാണെന്ന് അവർ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു. “വിശ്വാസം നമ്മെ മാനവികത പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം ഒന്നാണ് പാതകൾ മാത്രം വ്യത്യസ്‌തമാണ്" ആലിംബി പറയുന്നു.

ഒരു ചെറിയ പഴക്കച്ചവടക്കാരിയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ഷേത്ര പരിപാലകയിലേക്കുള്ള ഷെയ്ഖ് ആലിംബിയുടെ യാത്ര കുറച്ച് വ്യത്യസ്‌തമാണ്. ഐക്യത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും പരസ്‌പര ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും പാഠമാണെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു.

