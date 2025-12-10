ഇത് മകന് വേണ്ടി അമ്മ പണിത താജ്മഹൽ; മരിച്ചുപോയ മകൻ്റെ ഓർമയ്ക്ക് ക്ഷേത്രം പണിത് ഒരു അമ്മ
അമരാവതി: മുംതാസിന് വേണ്ടി ഷാജഹാൻ താജ്മഹൽ പണിതതുപോലെ മകന് വേണ്ടി സ്നേഹത്തിൽ ചാലിച്ച് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതിരിക്കുകയാണ് ഒരു അമ്മ. കുട്ടിയോടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹവും അവർ ഒരു ക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റി. പതിവായി മകൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ധൂപവും വിളക്കും ഇവര് അർപ്പിക്കുന്നു.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കിഴക്കൻ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ രാജമഹേന്ദ്രവാരത്ത് നിന്നുള്ള വേണുഗോപാലിൻ്റേയും ശ്രീദേവിയുടേയും മക്കളാണ് സായ് തേജസ്വിനിയും സായ് ദത്തയും. രോഗബാധിതനായ മകൻ സായ് ദത്ത 2016 ൽ മരിച്ചു. മകൻ്റെ മരണം അമ്മ ശ്രീദേവിയെ മാനസികമായി തളർത്തി. തൻ്റെ മകൻ്റെ ഓർമയ്ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു.
അങ്ങിനെ, മകനെ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലമായ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ കൊരുകൊണ്ട മണ്ഡലത്തിലെ കാനുപൂരിനടുത്തുള്ള കൃഷിയിടത്തിൽ മകൻ്റെ ഓർമയ്ക്കായ് അവർ ക്ഷേത്രം പണിതു. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയും ഭക്തിയോടെയുമാണ് ക്ഷേത്രം നിർമിച്ചത്. ഏകദേശം 45 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ടൈലുകൾ, മാർബിളുകൾ, മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മനോഹരമായി ക്ഷേത്രം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.
മകൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പതിവായി ധൂപവും ദീപവും സമർപ്പിക്കാൻ എത്തുന്ന കുടുംബത്തിന് സമാധാന അന്തരീക്ഷം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ചുറ്റുപാടുകൾ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടമാക്കി മാറ്റി.
"എൻ്റെ മകൻ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശവകുടീരത്തിൽ അവൻ്റെ ഒരു മാർബിൾ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത്, ക്ഷേത്രത്തിന് വേദ സായി ദത്ത മന്ദിർ എന്ന് പേരിട്ടു," അമ്മ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു, മകൻ്റെ ഓർമ്മയായി നിലകൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രത്തോടുള്ള വൈകാരിക ബന്ധം അവർ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ദമ്പതികൾ ഓംകാരേശ്വർ എന്ന പേരിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ട്രസ്റ്റിലൂടെ, ഇതുവരെ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു. ശ്രീദേവിയുടെ മകൻ വേദസായി ദത്തയുടെ ജന്മദിനം ഡിസംബർ 5നാണ്, മരണപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ സിസംബർ 19നും. ഇക്കാരണത്താൽ എല്ലാ മാസവും 5ാം തിയതിയും 19ാം തീയതിയും ഇവിടെ അന്നദാനം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്, ഭക്തർക്കും സന്ദർശകർക്കും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു.
ജനിച്ച് വെറും ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ മകൻ രോഗബാധിതനായി, പിന്നാലെ കോമയിലായിരുന്നുവെന്നും ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം, രാജ്യത്തും വിദേശത്തുമായി നിരവധി ആശുപത്രികളിൽ പോയി ഏകദേശം 14 ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തി. എന്നാൽ മകൻ്റെ അസുഖം ഭേദമായില്ലെന്നും ശ്രീദേവി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
