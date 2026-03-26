പ്രണയം എതിർത്തതിൽ വൈരാഗ്യം; 17കാരിയും കാമുകനും ചേർന്ന് അമ്മയെ കൊന്ന് വീടിനുള്ളിൽ കുഴിച്ചിട്ടു

കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിലാണ് ക്രൂര കൊലപാതകം നടന്നത്. പൊലീസ് നടത്തിയ മിസിങ് കേസ് അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 26, 2026 at 4:29 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയും കാമുകനും ചേർന്ന് അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം വീടിനുള്ളിൽ കുഴിച്ചിട്ടു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിലാണ് ക്രൂര കൊലപാതകം നടന്നത്. പൊലീസ് നടത്തിയ മിസിങ് കേസ് അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ.

തെലങ്കാനയിലെ മൽകജ്‌ഗിരിയിലാണ് സംഭവം. അമ്മ വീട് വിട്ടുപോയെന്നും ആളെ കാണ്‍മാനില്ലെന്നും പെണ്‍കുട്ടി കാമുകനായ 22കാരൻ മോണ്ടി കുമാർ സിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതെടെ പൊലീസ് അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ പ്രണയ ബന്ധം എതിർത്ത അമ്മയെ കൊന്ന് വീടിനുള്ളിൽ കുഴിച്ചിട്ട ശേഷം അതേ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇക്കാലമത്രയും താമസിക്കുകയായിരുന്നു പെണ്‍കുട്ടി. പെൺകുട്ടിക്ക് വെറും 17 വയസാണ് പ്രായം.

ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മകളോടൊപ്പം ഉപജീവനത്തിനായി ഹൈദരാബാദിൽ എത്തിയതാണ് അഞ്ജു (45). വീട്ടുജോലിക്കാരിയായി ജോലി ചെയ്‌ത് വരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ മകൾ പ്രദേശത്തെ ഡ്രൈവറായ മോണ്ടി കുമാർ സിങ്ങുമായി (22) ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ബന്ധത്തെ എതിർത്ത് അഞ്ജു നേരത്തെ പോലീസിൽ പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു. ബന്ധത്തെ ശക്തമായി എതിർത്ത അമ്മയെ ഇതോടെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

“ഇര വീട് വിട്ടുപോയി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പ്രതി എല്ലാവരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നതിനു ശേഷമാണ് സത്യം പുറത്തുവന്നത്,” ഡിസിപി ശ്രീധർ പറഞ്ഞു. എസിപി ചക്രപാണി, ഇൻസ്പെക്‌ടർ സൈദുലു എന്നിവരുടെ സംഘമാണ് കൊലപാതകം തെളിയിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് 12 നാണ്, ഇരുവരും അഞ്ജുവിനെ കത്തികൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ടത്. ആദ്യം മൃതദേഹം കട്ടിലിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു, പിന്നീട് തെളിവ് ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർ മൊബൈൽ ഫോൺ നശിപ്പിച്ചു. മൂത്ത മകൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, അമ്മ പുറത്തുപോയി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

പിറ്റേന്ന്, മൂത്ത മകൾ ജോലിക്ക് പോയതിനുശേഷം, ഇരുവരും ചേർന്ന് മൃതദേഹം വീടിനുള്ളിൽ കുഴിച്ചിട്ട് തറയിൽ സിമൻ്റ് ഇടുകയായിരുന്നു. എലികളുടെ കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ചെയ്‌തതെന്നാണ് ഇരുവരും സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞത്. ശേഷം പെണ്‍കുട്ടി അതേ മുറിയിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംശയം തോന്നിയ മൂത്ത മകൾ 2025 ഒക്ടോബറിൽ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അമ്മയെ കാണാതായതായി പരാതി നൽകി.

മരിച്ച അഞ്ജുവിൻ്റെ ഇരുചക്ര വാഹനം പ്രതി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ കേസിൽ നാടകീയമായ വഴിത്തിരിവുണ്ടായി. രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത്, വണ്ടി വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ വാഹനം ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.

വാഹന ഇടപാട് സംശയം തോന്നിയതോടെയായിരുന്നു നടപടി. ഇതോടെ വീണ്ടും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചു. ഇതോടെയാണ് കുറ്റവാളികൾ കൊലപാതകം സമ്മതിച്ചത്. കുറ്റസമ്മതത്തെത്തുടർന്ന്, ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ അമീർപേട്ടിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിലേക്ക് അയച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

