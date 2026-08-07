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ആളുകള്‍ റെയില്‍പ്പാളം മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെ ട്രെയിന്‍ എത്തി, വഴിമാറിയത് വന്‍ ദുരന്തം

ബര്‍ഹിയ റെയില്‍വേസ്റ്റേഷനിലാണ് ദുരന്തം ഒഴിവായത്. ആളുകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ റെയില്‍പ്പാളം മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രെയിന്‍ എത്തിയത്.

TRAIN ARRIVES WHILE CROSSING TRACKS Barhiya Railway Station TRAIN ACCIDENT AVERTED BIHAR NEWS
Train accident averted at Barhiya station (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 1:15 PM IST

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ലഖിസരായ്: വന്‍ റെയില്‍വേ ദുരന്തം തലനാരിഴയ്ക്ക് വഴി മാറി. ബിഹാറിലെ ലഖിസരായിലുള്ള ബര്‍ഹിയ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. ആളുകള്‍ റെയില്‍പ്പാളം മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഒരു എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രെയിന്‍ പാഞ്ഞെത്തിയത്. ട്രെയിന്‍ എത്തിയതോടെ സ്റ്റേഷനും പരിസരവും ആകെ ബഹളമയമായി. ആളുകള്‍ സ്വന്തം ജീവന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാഞ്ഞു.

TRAIN ARRIVES WHILE CROSSING TRACKS BARHIYA RAILWAY STATION TRAIN ACCIDENT AVERTED BIHAR NEWS
Passengers stranded between trains at Barhiya station (ETV Bharat)

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് സംഭവം ഉണ്ടായതെന്ന് കിയുള്‍ സ്റ്റേഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഗോഡ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. രണ്ടാം നമ്പര്‍ ട്രാക്കില്‍ ട്രെയിനില്‍ വന്നിറങ്ങിയ യാത്രക്കാര്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ട്രാക്ക് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അടുത്ത ട്രാക്കിലൂടെ എതിര്‍ ദിശയില്‍ നിന്ന് ചീറിപ്പാഞ്ഞ് ട്രെയിനെത്തിയത്.

ധാരാളം യാത്രികര്‍ രണ്ട് ട്രെയിനുകള്‍ക്കും ഇടയില്‍ കുടുങ്ങി

ട്രെയിന്‍ വരുന്നത് കണ്ടതോടെ യാത്രികര്‍ക്കിടയില്‍ തിക്കും തിരക്കുമുണ്ടായി. ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായി അവര്‍ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി. അല്‍പ്പനേരത്തേക്ക് പ്ലാറ്റ് ഫോമിലും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായി.

TRAIN ARRIVES WHILE CROSSING TRACKS Barhiya Railway Station TRAIN ACCIDENT AVERTED BIHAR NEWS
Passengers stranded between trains at Barhiya station (ETV Bharat)

അതിവേഗത്തില്‍ ട്രെയിന്‍ വരുന്നത് കണ്ടതോടെ യാത്രക്കാര്‍ ഭയചകിതരായെന്ന് റെയില്‍വേ പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സണ്ണിയെന്ന ആള്‍ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവര്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് കയറി. എന്നാല്‍ ഇതിന് സമയം കിട്ടാതിരുന്നവര്‍ രണ്ട് ട്രെയിനിനും ഇടയില്‍ കുടുങ്ങി. എന്നാല്‍ ഈ സംഭവത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ല.

ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറല്‍

സംഭവത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറല്‍ ആയിരിക്കുകയാണ്. വിരുപൂര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുള്ള ഭാന്‍പൂര്‍ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു യുവാവാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത്. എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രെയിന്‍ വരുന്നത് മുതലുള്ള മുഴുവന്‍ ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.

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ദൃശ്യങ്ങള്‍ കണ്ട ശേഷം റെയില്‍വേസ്റ്റേഷനിലെ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് ആളുകള്‍ ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ അശ്രദ്ധയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം മുറിച്ച് കടക്കാന്‍ ഒരു മേല്‍പ്പാലം ഉണ്ട്. ഏതായാലും യാത്രക്കാര്‍ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്.

കിയുള്‍ ജംഗ്ഷനില്‍ നിന്നാണ് ലഖിസരായ് -ബര്‍ഹിയ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കുള്ള ട്രെയിന്‍ ഓടുന്നത്. മേല്‍പ്പാല സൗകര്യം കുറവണെന്നാണ് കിയുള്‍ സ്റ്റേഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഗോഡ് പ്രസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഒരൊറ്റ പാലം മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. വലിയ തിരക്കുണ്ടാകുമ്പോള്‍ ആളുകള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പാളങ്ങള്‍ മുറിച്ച് കടക്കാറുണ്ട്. ഒരുതരത്തിലുള്ള അപകടവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റെയില്‍വേയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

റെയില്‍വേ ട്രാക്ക് മുറിച്ച് കടക്കുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റമാണ്. 1989ലെ റെയില്‍വേ നിയമം സെക്ഷന്‍ 147 പ്രകാരം ഇത്തരം യാത്രക്കാര്‍ക്കതെിരെ നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാം. യാത്രക്കാര്‍ റെയില്‍ മേല്‍പ്പാലങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും റെയില്‍വേ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

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TAGGED:

TRAIN ARRIVES WHILE CROSSING TRACKS
BARHIYA RAILWAY STATION
TRAIN ACCIDENT AVERTED
BIHAR NEWS
CHAOS AT BARHIYA RAILWAY STATION

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