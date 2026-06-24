കാലിംപോങ്ങിൽ വെളുത്ത പെരുമ്പാമ്പ്; തീസ്ത നദീതീരത്ത് കണ്ടെത്തിയത് അത്യപൂര്വ ആൽബിനോ പൈത്തൺ
സാധാരണയായി ഇരുണ്ടതോ തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ളതോ ആയ നിറങ്ങളിലുള്ള സാധാരണ പെരുമ്പാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ജനിതക സവിശേഷതകൾ കാരണം ഈ പാമ്പിന് അത്തരം അടയാളങ്ങൾ പൂർണമായും ഇല്ല.
Published : June 24, 2026 at 3:10 PM IST
കൊൽക്കത്ത: വടക്കൻ ബംഗാളിൽ അപൂർവ സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. കാലിംപോങ്ങിനടുത്തുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേ 10ന് സമീപമുള്ള ലിഖുവിർ പ്രദേശത്തെ തീസ്ത നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു വലിയ വെളുത്ത പെരുമ്പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് നാട്ടുകാർ ആദ്യമായി ഈ അപൂർവ പാമ്പിനെ കണ്ടത്. പാമ്പിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനോടകം വൈറലായി. പ്രകൃതി സ്നേഹികൾ മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾ വരെ ഈ കാഴ്ച വളരെയധികം അത്ഭുതത്തോടും ആവേശത്തോടും വീഡിയോ നോക്കിക്കണ്ടു.
പാമ്പ് ഏത് ഇനമാണ്?
വന്യജീവി വിദഗ്ധർ പാമ്പ് 'ആൽബിനോ ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തൺ' ഇനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായി ഇരുണ്ടതോ തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ളതോ ആയ നിറങ്ങളിലുള്ള സാധാരണ പെരുമ്പാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ജനിതക സവിശേഷതകൾ കാരണം ഈ പാമ്പിന് അത്തരം അടയാളങ്ങൾ പൂർണമായും ഇല്ല.
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ഇത് കടുത്ത വെളുത്ത ശരീര നിറത്തിന് കാരണമായി. തീസ്ത നദീതടത്തിൽ സാധാരണ പെരുമ്പാമ്പുകളെ കാണുന്നത് അസാധാരണമല്ലെങ്കിലും, കാട്ടിൽ ആൽബിനോ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത പെരുമ്പാമ്പിനെ കാണുന്നത് അഭൂതപൂർവമാണ്. വനം വകുപ്പും വന്യജീവി വിദഗ്ധരും ഈ കാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ കാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആൽബിനോ ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സാന്നിധ്യമായിരിക്കും ഇത്. ജന്തുശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലായിരിക്കും അത്.
പെരുമ്പാമ്പ് വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഹെർപ്പറ്റോളജിസ്റ്റ് ശ്യാമപ്രസാദ് പാണ്ഡെയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, "ആൽബിനിസം വളരെ അപൂർവമായ ഒരു ജനിതക അവസ്ഥയാണ്. ഇത് ശരീരത്തിൽ മെലാനിൻ എന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു. ഇത് പാമ്പിൻ്റെ ചർമം വെളുത്തതോ ഇളം മഞ്ഞയോ ആയി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വെളുത്ത നിറം കാട്ടിൽ അതിജീവനം അവിശ്വസനീയമാംവിധം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. സ്വാഭാവിക മറവിയുടെ അഭാവം മൂലം, അവയ്ക്ക് അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് വേട്ടക്കാരുടെയോ മനുഷ്യരുടെയോ മുന്നിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ദൃശ്യമാകുന്നതിന് സാധ്യതയുള്ളതാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തൺ. ഏകദേശം 20 അടി വരെ നീളത്തിൽ വളരാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് ഇവ. പൂർണമായും വിഷമില്ലാത്തവയാണ് ഇവ. എന്നാൽ പ്രധാനമായും ഇരയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയാണ് കൊല്ലുന്നത്. 1972ൽ, വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ ഷെഡ്യൂൾ I പ്രകാരം ഈ പാമ്പിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിയമ സംരക്ഷണം ലഭിച്ചു. കടുവകൾ, സിംഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾക്കും ഈ പദവി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഐയുസിഎൻ (ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ) ഈ ഇനത്തെ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നവയായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.കാലിംപോങ്ങും തൊട്ടടുത്തുള്ള തീസ്ത നദിയും ഉൾപ്പെടുന്ന താഴ്വര പ്രദേശം കുന്നുകളെയും സമതലങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വളരെ സെൻസിറ്റീവായ വന്യജീവി ഇടനാഴിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ അപൂർവ വെളുത്ത പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥ വിലയിരുത്തുന്നതിനും വനം വകുപ്പ് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കർശനമായ നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും വന്യജീവി സംരക്ഷകർ ഇതിനകം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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