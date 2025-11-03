ഇന്ത്യ-പാക് അതിർത്തിയിൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് കള്ളക്കടത്ത്; പിടികൂടിയത് 2.5 കോടി രൂപയുടെ ഹെറോയിൻ
ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ 2.5 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഹെറോയിൻ കണ്ടെത്തി. ബിഎസ്എഫും ലോക്കൽ പൊലീസും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Published : November 3, 2025 at 2:42 PM IST
ജയ്പൂർ: ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഹെറോയിൻ കള്ളക്കടത്ത്. ഏകദേശം 2.5 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഹെറോയിനാണ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ബിഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ അര കിലോഗ്രാം ഹെറോയിൻ പിടിച്ചെടുത്തു.
ബിഒപി ആനന്ദ്സർ പ്രദേശത്ത് രാത്രി വൈകി ഡ്രോൺ ശബ്ദം കേട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്. തെരച്ചിലിൽ ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു വയലിൽ നിന്ന് അര കിലോഗ്രാം ഹെറോയിൻ അടങ്ങിയ മഞ്ഞ പാക്കറ്റ് കണ്ടെത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഇതിന് ഏകദേശം 2.5 കോടി രൂപ വില വരും. സംഭവസ്ഥലത്ത് സംശയാസ്പദമായ മറ്റ് വസ്തുക്കളൊന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
സംഭവത്തെതുടർന്ന്, ബിഎസ്എഫും ലോക്കൽ പൊലീസും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയതായി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഡോ. അമൃത ദുഹാൻ പറഞ്ഞു. സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെയും ബിഎസ്എഫിനെയും അറിയിക്കണമെന്ന് ഗ്രാമവാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോണുകൾ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് എത്തിക്കുക വഴി ഇന്ത്യൻ കള്ളക്കടത്തുകാർ ഇവ പഞ്ചാബിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി വിതരണം ചെയ്യും. ആഗോള വിപണിയിൽ ഒരു കിലോ ഹെറോയിന് ഏകദേശം 5 കോടി രൂപ വിലവരും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിൻവലിച്ച കറൻസി നോട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രചാരത്തിൽ
രാജ്യത്ത് പഴയ 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 5,817 കോടി 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. 2023 മെയ് 19 ന് ആർബിഐ 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയെങ്കിലും ഇതിന് ഫലമുണ്ടായില്ല എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
2023 മെയ് 19 മുതൽ ആർബിഐയുടെ 19 ഇഷ്യു ഓഫിസുകളിൽ 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ മാറ്റി നൽകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമായിരുന്നു. 2023 ഒക്ടോബർ 9 മുതൽ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ആർബിഐ ഇഷ്യൂ ഓഫിസുകൾ 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് രാജ്യത്തെ ഏത് പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ നിന്നും, ആർബിഐ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓഫിസിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് വഴി 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ അയയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്.
ALSO READ: 46 ൽ നിന്ന് 38 ലേയ്ക്ക്, നക്സൽ ബാധിത ജില്ലകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുറവ്