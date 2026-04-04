പേപ്പര് സ്ട്രോകളോട് വിടപറയാം; പുല്ലിൽ നിന്ന് സ്ട്രോകൾ വികസിപ്പിച്ച ആന്ധ്ര യുവ എന്ജിനീയര്
നൂതനാശയത്തിലൂടെ പ്രകൃതി ദത്ത സ്ട്രോകളുടെ വികസനം. 7 ലക്ഷം മുടക്കുമുതലില് സ്വന്തം സംരഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു, പുല്ല് വളര്ത്താനായി കൃത്രിമ കുളവും നിര്മ്മിച്ചു. ആന്ധ്രപ്രദേശില് താരമായി അജയ്.
Published : April 4, 2026 at 2:50 PM IST
അമരാവതി: വേനല്ക്കാലം ആയതോടെ ആളുകള് ജ്യൂസുകളും കരിക്കിന് വെള്ളവും ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഉള്പ്പെടുത്തി. ബേക്കറികളില് നിന്ന് പായ്ക്കറ്റ് ജ്യൂസുകള് കുടിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്. എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവന്മാരാണ്. എന്നാല് പ്രകൃതിയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? പ്രകൃതിയുടെ നിലനില്പ്പിന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
പറഞ്ഞുവരുന്നത് ജ്യൂസുകള് കുടിക്കാനായി ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രോകളെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന ഇത്തരം സ്ട്രോകള് പ്രകൃതിക്ക് വിപത്താണ്. ഇവ മണ്ണിനോട് അലിഞ്ഞ് ചേരാത്തതിനാല് ഇവ മണ്ണിലെ ജൈവ ഘടനയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.
ഇത്തരം സ്ട്രോകള്ക്ക് വിടപറയാന് സമയമായെന്നാണ് ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ യുവ എഞ്ചിനിയര് അജയ് കുമാര് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി ദത്ത പുല്ലില് നിന്ന് സ്ട്രോകള് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. ജൈവ സ്ട്രോകള് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സംരഭമായ ഗ്രാസ്പ്പിയാണ് ഇപ്പോള് ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ താരം.
സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അജയ് ഒരു ദശാബ്ദത്തോളം ഡാറ്റാ സയൻ്റിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്തു. പിന്നീട് ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ മൂല ധനത്തില് സ്ട്രോകള് നിർമിക്കുന്നതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്.
പ്രകൃതി ദത്ത പുല്ല് ഉല്പാദനം
സ്ട്രോകള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ഇനം പുല്ല് അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. തൻ്റെ സംരംഭത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി അജയ് ആദ്യം ഒരു കൃത്രിമ കുളം സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടെ കീടനാശിനികള് ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രകൃതി ദത്ത പുല്ല് വളർത്തി. ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, പുല്ല് 1.5 മീറ്റർ നീളത്തിൽ വളരുകയും സ്വാഭാവികമായി ഒരു പൊള്ളയായ ഘടന രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വിളവെടുപ്പിനുശേഷം,സൂക്ഷ്പ്രക്രിയിലൂടെ പുല്ല് ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് ഇവ വൃത്തിയാക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഈ പുല്ല് ഉണക്കുന്നു.
പ്രകൃതി ഇതിനകം തന്നെ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അവ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അജയ് പറഞ്ഞു. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി."പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതും സൗകര്യത്തിന് കോട്ടം വരുത്താത്തതുമായ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ നവീകരണം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം മാത്രമല്ല, വിപുലീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം സ്ട്രോകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് പാരിസ്ഥിതികവും സാമ്പത്തികവുമായ നേട്ടങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സുസ്ഥിരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർധിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്" അജയ് തൻ്റെ നൂതനാശയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു.
പേപ്പര് സ്ട്രോകളെക്കാള് ഷെല്ഫ് ലൈഫ്
പേപ്പര് സ്ട്രോകള് വെള്ളത്തില് ഇടുമ്പോള് നനഞ്ഞ് പോകും. എന്നാല് ഗ്രാസ്പ്പി സ്ട്രോകള് ചൂടുള്ള/തണുത്ത പാനീയങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കേടുകൂടാതെയിരിക്കും. പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു വസ്തുവായതിനാൽ, ഈ സ്ട്രോകൾക്ക് എട്ട് മുതൽ 12 മാസം വരെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട്. മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളില് ജൈവവിഘടനം സംഭവിക്കാന് ഈ സ്ട്രോകള്ക്ക് കഴിയും. ഈ പുല്ലുകൾ കീടനാശിനികള് തളിക്കാതെയാണ് വളര്ത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കില്ല. അതേസയമം ഇത്തരം സംരഭങ്ങള് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലും ഉപജീവന അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വിപത്ത്
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് (അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന്) വർഷങ്ങളായി പരിസ്ഥിതിയിൽ നിലനിൽക്കും. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് (സിപിസിബി) കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യ പ്രതിദിനം 26,000 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിൽ 10,000 ടണ്ണിലധികം ശേഖരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നു എന്നുമാണ്.
ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (FICCI) നടത്തിയ ഒരു പഠനം പ്രവചിക്കുന്നത്, പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരണ വ്യവസായം 2015-ൽ 13.4 MT ആയിരുന്നത് 2020 ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രതിവർഷം 22 ദശലക്ഷം ടൺ (MT) ആയി വളരുമെന്നാണ്. ഇതിൽ പകുതിയോളം ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. 11 കിലോയിൽ താഴെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിശീർഷ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപഭോഗം അമേരിക്കയുടേതിൻ്റെ (109 കിലോഗ്രാം) പത്തിലൊന്നാണ്.
