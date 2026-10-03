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ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ നാല് മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ ഭൂമി താഴൽ പ്രതിഭാസം; പഠിക്കാൻ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സർക്കാർ നാലംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്

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മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ ഭൂമി താഴൽ പ്രതിഭാസം (AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 5:16 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാന മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ ഭൂമി താഴുന്ന പ്രതിഭാസം പഠിക്കാനും പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു സംയുക്ത സമിതിയെ രൂപീകരിച്ചു. ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭൂമി താഴുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പരിഗണിക്കുന്ന നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സർക്കാർ നാലംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്.

കേന്ദ്ര ജൽ ശക്തി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയാണ് ഈ സമിതി രൂപീകരിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ ട്രൈബ്യൂണലിനെ അറിയിച്ചു. ചെയർപേഴ്‌സൺ ജസ്റ്റിസ് പ്രകാശ് ശ്രീവാസ്‌തവയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രധാന ബെഞ്ച് നടത്തിയ വാദം കേൾക്കലിനിടെ മെയ് 29 നാണ് എൻജിടി ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.

പ്രധാന മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ ഭൂമി താഴുന്ന പ്രതിഭാസം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഒരു സംയുക്ത സമിതി രൂപീകരിച്ചതായി സിജിഡബ്ല്യുഎ ട്രൈബ്യൂണലിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. സിജിഡബ്ല്യുഎയുടെ പ്രതിനിധിക്കു പുറമെ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഭവന-നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം, ഐഎസ്‌ആർഒ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ അംഗങ്ങളും ഈ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

സിജിഡബ്ല്യുഎയിലെ സയൻ്റിസ്റ്റ് 'ഡി' ആയ അലോക് കുമാർ സിൻഹ സമിതിയുടെ കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കും. മോണിസ് ഖാൻ , റിത്വിക് മജുംദാർ (ഐഎസ്‌ആർഒ), പി.കെ. ഗജ്ഭിയേ (ജിഎസ്‌ഐ) എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.

ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭൂമി താഴുന്നതായി 2015 മുതൽ 2023 വരെ നടത്തിയ ഉപഗ്രഹ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ മെട്രോ നഗരങ്ങളിലായി ഏകദേശം 878 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള ഭൂമി താഴുന്നതായി പഠനം കണ്ടെത്തി.

തുടർന്ന് ട്രൈബ്യൂണൽ സ്വമേധയാ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും സിജിഡബ്ല്യുഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മറുപടി തേടുകയും ചെയ്‌തു. ഭൂഗർഭജല നിരക്കിലുണ്ടാകുന്ന കുറവാണ് ഭൂമി താഴുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന ഘടകമെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈഡ്രോജിയോളജിക്കൽ (ജല-ഭൂഗർഭ ഘടന), ജിയോടെക്നിക്കൽ, റിമോട്ട് സെൻസിംഗ്, ഭൂഗർഭജലം, നഗരവൽക്കരണം, ഭൂവിനിയോഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ സമിതി പരിശോധിക്കുമെന്ന് സിജിഡബ്ല്യുഎ അറിയിച്ചു.

ലഭ്യമായ ശാസ്ത്രീയ-സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഭൂമി താഴുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമിതി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് അതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഉചിതമായ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി, എംഒഎച്ച്‌യുഎ , ഐഎസ്ആർഒ , ജിഎസ്ഐ എന്നിവയുടെ പക്കലുള്ള പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും.

സംയുക്ത സമിതിയുടെ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുചേർക്കുക, പങ്കാളികളായ സംഘടനകളുമായി ഏകോപനം നടത്തുക, വിവരങ്ങളും കണക്കുകളും കൈമാറാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുക, ട്രൈബ്യൂണലിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നിവ കോർഡിനേറ്ററുടെ ചുമതലയായിരിക്കുമെന്ന് സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

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