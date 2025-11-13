കാൻസറിനെ തോല്പ്പിച്ച് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി! 58 കാരിയായ മോസ്റ്റ് ഫിയര്ലെസ് വുമണ്
ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ മുന്നി കൈസാരിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രതിസനധി ഘട്ടങ്ങളെ ധൈര്യപൂർവം നേരിടാനുള്ള സൂത്രവാക്യം കൂടിയാണ്...
Published : November 13, 2025 at 1:29 PM IST
വിശാഖപട്ടണം: “ഞാൻ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മരണത്തിനായി ആഗ്രഹിച്ച നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ ഓർമിപ്പിച്ചു, ജീവിതം വിലപ്പെട്ടതാണ്, അത് ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന്,” മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട 58 കാരിയായ മുന്നി കൈസാരെയുടെ വാക്കുകളാണിത്.
ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം സ്വദേശിനി മുന്നി കൈസാരിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ ധൈര്യപൂർവം നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. പരാജയപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് മുന്നിയെ നേട്ടത്തിൻ്റെ നെറുകയ്യിലെത്തിച്ചത്. തൻ്റെ ധൈര്യപൂർണമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും അസാധാരണമായ ചുവടുവയ്പ്പിനെ കുറിച്ചും ഏറെ പറയാനുണ്ട് മുന്നിക്ക്.
രാജ്യത്തെ ഏതൊരു സാധാരണ സ്ത്രീയെയും പോലെ ജിവിച്ചിരുന്നയാളായിരുന്നു മുന്നി കൈസാരയും. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ ചില വഴിത്തിരിവുകളാണ് മുന്നി കൈസാരയ്ക്ക് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പ് കയറാൻ ധൈര്യം നൽകിയത്. സ്തനാർബുദത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മുന്നി കൈസാരയ്ക്ക് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉടലെടുക്കുന്നത്. തൻ്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ കുടുംബവും പരിചരിച്ച ഡോക്ടർമാരും ഒപ്പം നിന്നുവെന്നും മുന്നി കൈസാരെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു.
2017 ലാണ് മുന്നി കൈസാരെയ്ക്ക് അർബുദം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന മുന്നിയ്ക്ക് എങ്ങനെ അർബുദം വന്നുവെന്നായിരുന്നു ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ചോദ്യം. "എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഡോക്ടർമാരായിരുന്നു. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ സ്തനത്തിൽ ചെറിയ മുഴയുള്ളതായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അത് വളരില്ലെന്നും വിഷമിക്കേണ്ടെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഗൗരവമായി കണ്ടിരുന്നില്ല," മുന്നി കൈസേര പറഞ്ഞു.
"അർബുദമാണെന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണം ഭയാനകമായിരുന്നു. അർബുദം പടരുന്നതിനാൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചിരുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം റേഡിയേഷൻ ചികിത്സയുണ്ടായിരുന്നു. റേഡിയേഷന് ശേഷം വലതുവശം മുഴുവൻ മരവിപ്പായിരുന്നു. റേഡിയേഷൻ കൂടാതെയുള്ള കീമോതെറാപ്പി അസഹനീയമായിരുന്നു. ഞാൻ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ ഓർമിപ്പിച്ചു തളരരുത് എന്ന്," മുന്നി കൈസേര പറഞ്ഞു.
പ്രചോദനമായ ഡോക്യുമെൻ്ററി
ഡിസ്കവറി ചാനലിൽ കണ്ട ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് മുന്നി കൈസേരയ്ക്ക് പ്രചോദനമായത്. എവറസ്റ്റ് ട്രെക്കിങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി ആകർഷിക്കുകയും അപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൂട എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നതും. 'ഈ പ്രായത്തിൽ എന്തിനാണ് ആരോഗ്യത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നത്?' എന്നായിരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ചോദ്യം. പക്ഷേ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തൻ്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകള് ആരംഭിക്കാമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഉറപ്പ് നൽകി. അങ്ങനെയാണ് എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് കയറാനുള്ള തയാറെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്.
അഞ്ച് മാസത്തെ കഠിനമായ പരിശീലനമാണ് മുന്നി കൈസേരയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 12,000 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ദയാര ബുഗ്യാൽ വിജയകരമായി കീഴടക്കി. അത് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം മുന്നി കൈസാരയ്ക്ക് നൽകി. "ഞാൻ മല കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, കഠിനമായ ചുമ അനുഭവപ്പെട്ടു. പക്ഷെ, മുൻകരുതലുകൾ എടുത്ത ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും കയറി. എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് അടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെ പരിശീലിച്ചു," മുന്നി കൈസേര പറഞ്ഞു.
അതിസാഹസികമായ പർവതാരോഹണം
പർവതാരോഹണ വേളയിൽ 85 ഉം 90 ഉം വയസുള്ള ട്രെക്കർമാരെ കണ്ടുമുട്ടിയതായി മുന്നി കൈസേര പറഞ്ഞു. അവരിൽ കണ്ട ധൈര്യം മുന്നിയ്ക്ക് എവറസ്റ്റ് കയറാനുള്ള പ്രചോദനവും ശക്തിയും നൽകിയത്. പ്രായമെല്ലാം വെറുമൊരു അക്കം മാത്രമാണെന്ന ബോധ്യമുണ്ടായെന്നും മുന്നി പറഞ്ഞു. അവളുടെ എവറസ്റ്റ് വിജയം തങ്ങളുടേതും കൂടിയാണെന്നാണ് മുന്നിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത്.
"പലരും കാൻസറിനെ ഭയപ്പെടുന്നു. ജീവിതം ഇതോടെ അവസാനിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു, പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കാൻസറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണം കണ്ടാല് ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുക. 40 വയസിന് മുകളിലുള്ളവർ എല്ലാ വർഷവും പതിവായി വൈദ്യപരിശോധന നടത്തണം. ശരിയായ ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം പോഷകാഹാരം, വ്യായാമം, യോഗ എന്നിവ രോഗശാന്തിക്ക് സഹായിക്കുന്നു. ജീവിതം വിലപ്പെട്ടതാണ്, ഉപേക്ഷിക്കരുത്," മുന്നി കൈസേര പറയുന്നു.
