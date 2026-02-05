ETV Bharat / bharat

കണ്ണുകളടച്ച് കാൽ വിരലുകൾ നോക്കി ആളുകളെ തിരിച്ചറിയും; അസാമാന്യ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി

കാൽവിരലുകൾ നോക്കി നൂറോളം സുഹൃത്തുക്കളെയും അധ്യാപകരേയും ഭുവൻ തിരിച്ചറിയുകയും പേരുകൾ പറയുകയും ചെയ്‌തു.

A boy can name over 100 people by looking at their toes (ETV Bharat)
ബെംഗളൂരു: മുഖം, ശബ്‌ദം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി ഒരു വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇവ ഒന്നും നോക്കാതെ കാൽ വിരലുകൾ മാത്രം നോക്കി നിസ്സംശയം വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്ന അസാധാരണമായ കഴിവിനുടമയാണ് കര്‍ണാടകയിലെ ശിവമോഗയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാർഥി.

മുഖം നോക്കാതെ കാൽവിരലുകൾ മാത്രം നോക്കി കണ്ണുകളടച്ച് വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പേര് പറയും. ഹൊസനഗറിലെ ഗെരുപുരയിലുള്ള ഇന്ദിര റെസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായ ഭുവൻ എസ് തൻ്റെ ഈ കഴിവ് സ്‌കൂളിലും പുറത്തെടുത്തതോടെ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും അമ്പരുന്നു.

കാൽവിരലുകൾ നോക്കി നൂറോളം സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പേരുകൾ ഭുവൻ പറഞ്ഞു. പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന ഭുവൻ ഈ കഴിവിനൊപ്പം ഒരു മികച്ച വിദ്യാർഥി കൂടിയാണ്.

കണ്ണുകളടച്ച് കാൽ വിരലുകൾ നോക്കി വ്യക്തികളെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി തിരിച്ചറിയും ഈ (ETV Bharat)

"എൻ്റെ സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തല താഴ്ത്തിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ അവരുടെ കാലുകളിലേക്ക് നോക്കും. ഇതൊരു ശീലമായി മാറി. ഇത് അധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ അവർ ഈ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ, ഞാൻ അത് ഓർത്തിരിക്കും," ഭുവൻ പറഞ്ഞു.

"രണ്ട് ആളുകൾ ഒരേപോലെയല്ല. ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും കാലുകൾ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. അവരുടെ കാൽവിരലുകളിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകത കണ്ടെത്തി. എൻ്റെ അധ്യാപകരും സുഹൃത്തുക്കളും എന്നിലെ ഈ കഴിവ് കണ്ടെത്തി അംഗീകരിച്ചതിനും കൂടെനിൽക്കുന്നതിനും ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്" എന്നും ഭുവൻ എസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഭുവൻ്റെ ഈ കഴിവ് കണ്ട് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. ഒരാളുടെ കാലുകൾ നോക്കി പേര് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമാണ്. സാധാരണ ഒരാൾക്ക് 10, 15 കുട്ടികളുടെ കാലുകൾ നോക്കി പേര് പറയാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. എന്നാൽ 100 മുതൽ 200 വരെ ആളുകളെ കാലുകൾ മാത്രം നോക്കി തിരിച്ചറിയാനും പേര് പറയാനും കഴിയുന്നത് അതിശയകരമാണ്" എന്ന് സഹപാഠിയായ ഗണേഷ് പറഞ്ഞു,

സ്‌കുളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാർഥിയാണ് ഭുവനെന്നും കുട്ടിയുടെ ഭാവി ശോഭനമാകട്ടെയെന്നും അധ്യാപകർ ആശംസിച്ചു. "അവൻ തൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കാം പേരുകൾ വിളിക്കുന്നത്. പഠനത്തിലും അവൻ മുന്നിലാണ്, അതായത് ഭുവനിൻ്റെ ഐക്യു മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ 120 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. അതിനാലാകാം അവന് ഈ കഴിവ് ലഭിച്ചത്" എന്ന് സിംസ് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ സൈക്കോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ രാം പ്രസാദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഭുവൻ ചെറുപ്പം മുതലെ മിടുക്കനായ കുട്ടിയാണെന്ന് അമ്മ ഹേമാവതി പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ സ്‌കൂളിലാണ് ചെറിയ ക്ലാസുകൾ പഠിച്ചത്. അവിടെ മുതൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായിരുന്നു. പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവൻ മുന്നിലായിരുന്നുവെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ, സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകർ അവനെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരുടെ കാൽവിരലുകളും നോക്കി അവന് പേര് പറയാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അമ്മ ഹേമാവതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

