'ഏജ് ഈസ് ജസ്‌റ്റ് എ നമ്പർ'; 73-ാം വയസിൽ സ്വന്തമാക്കിയത് 73 ഡിഗ്രികൾ

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ രാജമഹേന്ദ്രവാരത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്‌ത മനോരോഗ വിദഗ്‌ധനാണ് കാരി രാമ റെഡ്ഡി. ഹോബി എന്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് പഠനം എന്നാണ് രാമ റെഡ്ഡിയുടെ മറുപടി.

Renowned psychiatrist Dr. Karri Rama Reddy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 26, 2025 at 4:14 PM IST

അമരാവതി: പ്രായം പലരെയും മന്ദഗതിയിലാക്കും. ജീവിതത്തിന്‍റെ സായാഹ്നത്തിലാണ് താനെന്ന തോന്നലുണ്ടാകും ചിലർക്ക്. തന്നെക്കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നിനും വയ്യെന്നും പറഞ്ഞിരിപ്പാകും മറ്റുചിലർ. എന്നാൽ ചിലർക്ക് പ്രായം വെറും ഒരു നമ്പർ മാത്രമായിരിക്കും. കേട്ടിട്ടില്ലേ 'ഏജ് ഈസ് ജസ്‌റ്റ് എ നമ്പർ'. അങ്ങനെ പ്രായത്തെ പോലും മറന്ന് പഠനത്തിൽ മികവ് തെളിയിക്കുന്ന ഓരാളെ പരിചയപ്പെടാം.

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ രാജമഹേന്ദ്രവാരത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്‌ത മനോരോഗ വിദഗ്‌ധൻ കാരി രാമ റെഡ്ഡി കൈവയ്‌ക്കാത്ത മേഖലയില്ല. അറിവിനോടുള്ള തൻ്റെ അഭിനിവേശം കണ്ടെത്തി അതിനെ ശമിപ്പിക്കുകയാണ് കാരി രാമ റെഡ്ഡി. ഹോബിയെന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി രാമ റെഡ്ഡി പറയുന്ന ഉത്തരം പഠനം എന്നാണ്. ഒരു കോഴ്‌സ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത കോഴ്‌സ് കണ്ടെത്തി പഠിക്കും. ഇങ്ങനെ 73 വയസിനുള്ളിൽ രാമ റെഡ്ഡി പഠിച്ചത് 73 കോഴ്‌സുകളാണ്.

രാമ റെഡ്ഡി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയിലാണ് തൻ്റെ പഠന യാത്രയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച ഐഐടികൾ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ലേണിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എൻപിടിഇഎൽ (NPTEL) വഴിയാണ് താൻ പഠനം നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരു സെമസ്‌റ്ററിൽ 12 കോഴ്‌സുകളാണ് രാമ റെഡ്ഡി പൂർത്തിയാക്കിത്. സൈക്യാട്രി, സൈ്കോളജി എന്നിവക്ക് പുറമെ എഞ്ചനീയറിങ്, മാനേജ്‌മെൻ്റ്, നിയമം, ഇംഗ്ലീഷ്‌ ലിറ്ററേച്ചർ, ലൈബ്രറി സയൻസ്, യോഗ തെറാപ്പി, ജേണലിസം, കൊമേഴ്‌സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് തുടങ്ങി നിരവധി കോഴ്‌സുകൾ രാമ റെഡ്ഡി ഇതിനോടകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഡോക്‌ടറേറ്റുകൾ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങൾ, റെഗുലർ ബിരുദങ്ങൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, 12 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകൾ എന്നിങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു രാമ റെഡ്ഡിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ. ഐഐടി അധിഷ്‌ഠിത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകളിലെ ഒമ്പത് കോഴ്‌സുകളിലാണ് രാമ റെഡ്ഡി ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത്. കൂടാതെ രണ്ടുതവണ മെഗാസ്‌റ്റാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാമ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്‌സ് എടുത്ത് അതിൽ മാത്രം അറിവ് നേടന്നതിനു പകരം വ്യത്യസ്‌ത വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നി. ഒന്നിലധിം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ അറിവ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ താൻ നരന്തരം ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും രാമ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

