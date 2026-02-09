വിളിച്ചാല് വിളിപ്പുറത്തെത്തുന്ന മുത്തപ്പൻ; ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രിയ ദൈവം, മുത്തപ്പ ഭക്തരായി തമിഴ് കുടുംബങ്ങളും
പോണ്ടിച്ചേരി മുത്തപ്പൻ സേവാ സമിതിയുടെ ഒമ്പതാമത് തിരുവപ്പന മഹോത്സവത്തിലാണ് മുത്തപ്പ ഭക്തരായി തമിഴരും കുടുംബ സമേതം എത്തിയത്....
കണ്ണൂർ: ഉത്തര കേരളത്തിലെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമായാണ് മുത്തപ്പനെ വിശ്വാസികൾ സങ്കല്പ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തമിഴകമായ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിഞ്ഞ് മുത്തപ്പൻ കളിയാട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ മലയാളികൾക്കൊപ്പം തമിഴരും ആരാധകരായി.
പോണ്ടിച്ചേരി മുത്തപ്പൻ സേവാ സമിതിയുടെ ഒമ്പതാമത് തിരുവപ്പന മഹോത്സവത്തിലാണ് മുത്തപ്പ ഭക്തരായി തമിഴരും കുടുംബ സമേതം എത്തിയത്. തമിഴർക്ക് ഒട്ടേറെ ആരാധനാ മൂർത്തികളുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ടു ഭക്തരോടു സംവദിക്കുന്ന ദൈവം ഇല്ല. പോണ്ടിച്ചേരി വലംപിരി ജ്ഞാന വിനായകർ കോവിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന തിരുവപ്പന മഹോത്സവത്തിലാണ് തമിഴരും മുത്തപ്പ ദർശനത്തിനെത്തിയത്.
വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്ത് എത്തും
കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന ദൈവമായിട്ടാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുത്തപ്പനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭക്തരോടു നേരിട്ടു ഉരിയാടുകയും വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമായാണ് മുത്തപ്പനെ കാണുന്നത്. മലബാറിലെയും കുടകിലെയും ജനങ്ങളുടെ ആരാധനാ മൂർത്തിയായ മുത്തപ്പൻ പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ തമിഴ് ജനതയുടെയും വിശ്വാസം ആർജിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
"ചതിച്ചയാളെ വിശ്വസിക്കൂല, വിശ്വസിച്ചാളെ ചതിക്കൂല
നിന്നിടം തുടിക്കില്ല
തളച്ച മരം പൊരിക്കില്ല
രണ്ടവസ്ഥയോ ഇരുനിറമോ ഇല്ല മുത്തപ്പന്.."
ഇതെല്ലാമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രിയ ദൈവം എന്ന സ്ഥാനം മുത്തപ്പന് ലഭിച്ചത്. മലയാളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ഭേദിച്ചു തമിഴകത്തും മുത്തപ്പനോടുള്ള ഭക്തി വർധിച്ചു വരികയാണ്. 2017ലാണ് ആദ്യം പൊണ്ടിച്ചേരിയിൽ മുത്തപ്പൻ്റെ ഉത്സവം നടത്തുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ മലയാളികൾ മാത്രം പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തമിഴരും മറ്റും വരാറുണ്ടെന്നും മിക്കവർക്കും മുത്തപ്പനിൽ വലിയ വിശ്വാസമാണെന്നും സുനിത പറയുന്നു. മുത്തപ്പൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പോകുമെന്നും വലിയ ഭക്തയാണെന്നുമാണ് വിശ്വാസികളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞത്.
മുത്തപ്പൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെ
ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി മോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ കണ്ണൂർ-ഏരുവേശ്ശിയിലെ നാടുവാഴിക്കും ഭാര്യക്കും കടവിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കുഞ്ഞാണ് പിന്നീട് മുത്തപ്പനായത്. നാടുവാഴിയുടെ ഭാര്യ പാടിക്കുറ്റിയമ്മക്ക് തൃച്ചിറയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ തിരുനെറ്റിക്കല്ലിൽ കൈകാലിട്ടടിച്ചു ചിരിക്കുന ചോരക്കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വളർന്നു വരും തോറും ഇല്ലത്തിൻ്റെ സ്വാത്വിക അന്തരീക്ഷതിന്നെതിരായിരുന്നു കുഞ്ഞ്. ആയുധവിദ്യ അഭ്യസിച്ചതോടെ മലകയറി നായാട്ട് നടത്തി.
മുള്ളൻ, കാട്ടു കോഴി എന്നിവയെ വേട്ടയാടി ചുട്ടുതിന്നുന്നു. അടിയർ, മാവിലർ, കുറിച്യർ എന്നീ ഹീന ജാതിക്കാർക്കൊപ്പം കൂട്ടുകൂടുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ മകനെക്കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി. ഗുണദോഷങ്ങളൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. കണ്ണീർ വാർത്ത് മകൻ്റെ മുറിയിൽ പോയി മകനേ എന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ അതാ ദിവ്യ ജ്യോതിസോടെ നിൽക്കുന്നു. മകൻ ദൈവം തന്നെയെന്ന് മനസിലായപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ കാല്ക്കൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. തൻ്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം അറിയിച്ചു മുത്തപ്പൻ വീടു വിട്ടിറങ്ങി.
അവസാനമായി ആ മാതാവ് ഒരാഗ്രഹം അറിയിച്ചു. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നിൻ്റെ തീ ആളുന്ന കണ്ണുകൾ ഭയപ്പാടുണ്ടാക്കും അതിനാൽ നീ പൊയ്ക്കണ്ണ് ധരിക്കണം. മകൻ അതനുസരിച്ചു. പിന്നെ മുത്തപ്പൻ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നില കൊണ്ടു. പുരളിമലയിലെത്തി വാഴുന്നവരെ നിലക്ക് നിർത്തി. മുത്തപ്പൻ എത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മടപ്പുരകൾ ഉയർന്നു. അതോടെ ഭക്തരുടെ കൺ കണ്ട ദൈവമായി മുത്തപ്പന് മാറി. തിരുവപ്പൻ മഹോത്സവതൊടാനുബന്ധിച്ചു ഭഗവതി തിറയും നടന്നു.
