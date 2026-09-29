ബിസിനസിൽ എഐ അനിവാര്യം; 99% ഇന്ത്യൻ സംരംഭകരും നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായി എച്ച്എസ്ബിസി റിപ്പോർട്ട്
തങ്ങളുടെ വിറ്റുവരവിൻ്റെ 11% മുതൽ 30% വരെ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായി നീക്കിവെക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ട്
By PTI
Published : September 29, 2026 at 1:51 PM IST
മുംബൈ: ആഗോളതലത്തിലെ തങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംരംഭകർ നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) ബിസിനസിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിങ് ഭീമന്മാരായ എച്ച്എസ്ബിസിയുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. ബിസിനസ് രംഗത്തെ അടിമുടി മാറ്റിമറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒന്നായി എഐയെ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു എന്നും, ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പദ്ധതിയിടുമ്പോൾ, പകുതിയിലധികം പേരും വരും വർഷങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ വിറ്റുവരവിൻ്റെ 11% മുതൽ 30% വരെ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായി നീക്കിവെക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എച്ച്എസ്ബിസി പുറത്തുവിട്ട 'ഗ്ലോബൽ എൻ്റർപ്രണേറിയൽ വെൽത്ത് റിപ്പോർട്ട് 2026 അനുസരിച്ച്, സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 99% ഇന്ത്യൻ സംരംഭകരും തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എഐയുടെ ഭാഗമായി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയോ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാറ്റാൻ പദ്ധതിയിടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ ഇത് 95% മാത്രമാണ്. നിലവിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ ബിസിനസുകൾ എഐ വിപ്ലവത്തിനായി സജ്ജമാക്കിക്കഴിഞ്ഞത് 65% ഇന്ത്യൻ ബിസിനസുകാരാണ്. ഇവിടെയും ആഗോള ശരാശരിയേക്കാൾ (60%) മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യ.
എഐ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇല്ലെന്നും വാദം
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കടന്നുവരുന്നതോടെ മനുഷ്യരുടെ ജോലി നഷ്ട പ്പെടുമെന്ന ആഗോള ഭീതി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, ഇന്ത്യൻ സംരംഭകർ തികഞ്ഞ ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ്. സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 45 ശതമാനത്തോളം ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് ഉടമകളും വിശ്വസിക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എഐയുടെ വരവോടെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുമെന്നാണ്. എന്നാൽ 25% പേർ മാത്രമാണ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ പകുതിയിലധികം (54%) സംരംഭകരും തങ്ങളുടെ ടേൺഓവറിൻ്റെ 11 ശതമാനം മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ വലിയൊരു തുക എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ ഈ നിക്ഷേപ നിരക്ക് 61% ആണ്.
മത്സരശേഷിയും ലാഭവും വർധിപ്പിക്കാൻ എഐ
ഒരു സാധാരണ കാര്യക്ഷമതാ ഉപകരണം എന്നതിലുപരി, വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് വലിയൊരു മത്സര മേധാവിത്വം നേടിത്തരാൻ എഐക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് സംരംഭകർ കരുതുന്നു. 46% ഇന്ത്യൻ സംരംഭകർ വിപണിയിൽ മികച്ച മേധാവിത്വം നേടാൻ എഐ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 42% പേർ പുതിയ വിപണികളും ബിസിനസ് മേഖലകളും കണ്ടെത്താൻ എഐ സഹായകരമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 39% പേർ ജീവനക്കാരുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കൂട്ടുന്നതിനും ലാഭവിഹിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും എഐ ഉപകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വെല്ലുവിളികളും സുരക്ഷാ ആശങ്കകളും
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോഴും, ഇതിൻ്റെ സുരക്ഷിതമായ നടത്തിപ്പിന് കൃത്യമായ മാനേജ്മെൻ്റ് ആവശ്യമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഡാറ്റാ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷാ അപകടസാധ്യതകളും (44%), തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയത്താൽ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എതിർപ്പ് (38%), പരമ്പരാഗത സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് എഐ തടസ്സമില്ലാതെ സംയോജിപ്പിക്കുക (35%) എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആശങ്കകൾ.
ഈ വെല്ലുവിളികൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പൂർണ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുവാന് ഇന്ത്യയിൽ 54% ബിസിനസുകാർ തയ്യാറാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ ഇത് 46% മാത്രമാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലും വ്യക്തിഗത സമ്പത്തിലും വലിയ പ്രതീക്ഷ
തങ്ങളുടെ ബിസിനസിൻ്റെയും വ്യക്തിഗത സമ്പത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ സംരംഭകർ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത സമ്പത്ത് വലിയ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് 97% ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികളും വിശ്വസിക്കുന്നു. 2025-ൽ ഇത് 95% ആയിരുന്നു. ആഗോള ശരാശരിയായ 90%-ത്തേക്കാൾ വളരെ മുകളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്ക്. തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടും എന്ന് 51% പേർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. സമാനമായി, തങ്ങളുടെ നിലവിലെ ബിസിനസ് സാധ്യതകളിൽ 97% പേരും വലിയ പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തിലാണ് ഉള്ളത്. സാങ്കേതികവിദ്യയിലുണ്ടാകുന്ന പുരോഗതി (46%) പുതിയ ബിസിനസ് അവസരങ്ങളും മികച്ച പ്രകടനവും (42%) എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ അവിശ്വസനീയമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ (40%) എന്നിവയാണ് ഈ ശുഭപ്രതീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.
"ഇന്ത്യൻ സംരംഭകർ വളരെ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് എഐയെ സമീപിക്കുന്നത്. വിപണിയിൽ മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ബിസിനസിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ട വളർച്ചയ്ക്കും ഇതിന് സാധിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാം. സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുണ്ടാകുന്ന പുരോഗതിയെ ദീർഘകാല വളർച്ചയാക്കി മാറ്റാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും" എന്ന് എച്ച്എസ്ബിസി ഇന്ത്യയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ വെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രീമിയർ ബാങ്കിംഗ് മേധാവി സന്ദീപ് ബത്ര പറഞ്ഞു.
മറ്റ് പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ
. ആഗോള ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ
ഏതാണ്ട് 74% ഇന്ത്യൻ സംരംഭകരും വിദേശത്തേക്ക് താമസം മാറാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ റെസിഡൻസി സ്വന്തമാക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സിംഗപ്പൂരാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യം (14%). തൊട്ടുപിന്നാലെ ഫ്രാൻസ്, യുകെ, യുഎസ്എ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട് (11% വീതം).
. വൈവിധ്യമാർന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ
ഇന്ത്യൻ സമ്പന്നരുടെ വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്വർണമാണ് (63%). തൊട്ടുപിന്നാലെ പണം (54%), റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടുകൾ (51%), പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ (48%) എന്നിവയും വരുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപം ഉയർത്താൻ 71% പേരും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
3,085 അതിസമ്പന്നരായ ബിസിനസ് ഉടമകൾക്കിടയിൽ എച്ച്എസ്ബിസിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്സോസ് യുകെ നടത്തിയ വിപുലമായ പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് കുറഞ്ഞത് 2 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപ ആസ്തികളുണ്ട്. ഇതിൽ മൂന്നിലൊന്ന് (1,101 പേർ) 100 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം ആസ്തിയുള്ള അൾട്രാ ഹൈ നെറ്റ് വർത്ത് വ്യക്തികളാണ്. 2026 ഏപ്രിൽ 1 നും മെയ് 15 നും ഇടയിലാണ് ഇതിനായുള്ള ഓൺലൈൻ സർവേ നടന്നത്. ഇന്ത്യ, ചൈന, ഫ്രാൻസ്, ഹോങ്കോങ്, ഇന്തോനേഷ്യ, കുവൈറ്റ്, മലേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ സംരംഭകരാണ് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത്.
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