ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്പത് സ്ഥലങ്ങള് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലേക്ക്, എങ്ങനെയാണ് പട്ടിക തയാറാക്കുന്നത്? നിബന്ധനകള് എന്ത്? അറിയാം
മധ്യപ്രദേശില് നിന്നുള്ള നാല് സ്ഥലങ്ങളാണ് യുനെസ്കോയുടെ താത്ക്കാലിക ലോകപൈതൃക പട്ടികയില് ഇടംപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 1868 സ്ഥലങ്ങളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്.
Published : October 4, 2026 at 3:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം ലോകമെങ്ങും വിളംബരം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ചരിത്ര സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങള്. രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക സ്ഥിരം പട്ടികയില് ഉത്തര്പ്രദേശിലെ സാരനാഥിനെ ഉള്പ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന്റെ തുടര്ച്ചയായാണ് ഇപ്പോള് അഞ്ച് മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ കൂടി യുനെസ്കോയുടെ താത്ക്കാലിക പട്ടികയില് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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അടുത്തിടെ യുനെസ്കോ പുറത്ത് വിട്ട ലോക പൈതൃക താത്ക്കാലിക പട്ടികയില് മധ്യപ്രദേശില് നിന്നുള്ള നാലിടങ്ങള് ഇടംപിടിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ ഇന്ത്യയിലെയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെയും സത്യഗ്രഹ കേന്ദ്രങ്ങളും പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ മഹാത്മാഗാനിയുടെ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്പത് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതില് രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങള് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഏഴെണ്ണം ഇന്ത്യയിലുമാണ് ഉള്ളത്.
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ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 1868 കേന്ദ്രങ്ങളാണ് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക താത്ക്കാലികപട്ടികയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് 78 കേന്ദ്രങ്ങള് ഇതില് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് നാല് കേന്ദ്രങ്ങള് മധ്യപ്രദേശില് നിന്നുള്ളവയാണ്. വിദിഷ ജില്ലയിലെ ഉദയഗിരി ഗുഹകള്, ധര് ജില്ലയിലെ ബാഗ് ഗുഹാ ചിത്രങ്ങള്, മൊറെനയിലെ ചമ്പല് ഘതി ക്ഷേത്രങ്ങള്, റെയ്സനിലെ ഗിന്നോഗഡ് കോട്ട. ഓരോന്നായി ഇവയുടെ സവിശേഷതകള് പരിശോധിക്കാം.
മധ്യപ്രദേശ് സര്ക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് നല്കുന്ന വിവരങ്ങള് പ്രകാരം ഉദയഗിരി ഗുഹകള് വളരെ പൗരാണികമാണ്. ഇവ വിദിഷ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റര് അകലെയായാണ് ഇവ. ശിലയില് തീര്ത്ത ശില്പ്പങ്ങള് നമുക്കിവിടെ കാണാനാകും. 20 ഗുഹകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തില് പഴയ ശിലകളില് നിര്മ്മിച്ച ശില്പ്പങ്ങള് നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇവിടെ വിഷ്ണുവിന്റെ വരാഹ അവതാരത്തിന്റ കൂറ്റന് ശില്പ്പവുമുണ്ട്.
സര്ക്കാര് വെബ്സൈറ്റ് നല്കുന്ന വിവരങ്ങള് അനുസരിച്ച് ചമ്പല് താഴ്വര ക്ഷേത്രങ്ങള് ശിവ, വിഷ്ണു, ശക്തി എന്നിവരുടേതാണ്. ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം ശിവന്, വിഷ്ണു, ദുര്ഗ എന്നിവരുടെ ബിംബങ്ങള് കാണാം. ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രധാന ആചാരങ്ങളെല്ലാം ഈ ക്ഷേത്രങ്ങള് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു. ബതേശ്വര് ക്ഷേത്രം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും പത്താം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയില് പണികഴിപ്പിച്ചവയാണ്. മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളും 2005ല് ആര്ക്കിയോളജിക്കല് സര്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതിക്ക് കീഴില് പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു.
റെയ്സനിലെ ഗിന്നൗരഗഡ് കോട്ട
മധ്യപ്രദേശിലെ റെയ്സന് ജില്ലയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏറെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഇടമാണിത്. രത്നപാണി കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ കൊടുംവനത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗോന്ദ് ഭരണാധികാരിയാണ് ഇത് നിര്മ്മിച്ചത്. ഗോന്ദ് രാജാവ് സൂരജ് സിങ് ഷാ 750 ഗ്രാമങ്ങളെ ചേര്ത്ത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില് ആണ് ഗിന്നോര്ഗഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. പാര്മര് രാജവംശത്തിന്റെ ചില ശേഷിപ്പുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാനാകും. 700 മീറ്റര് ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു കുന്നിലാണ് ഈ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ടൈഗര് കേവ്സ്
ധര് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 37 കിലോമീറ്റര് അകലെയായാണ് ടൈഗര് കേവ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വിന്ധ്യപര്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയില് ബാദിപനി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇത്. ഒന്പത് ബുദ്ധമത ഗുഹാ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോള് അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ശിലകളില് നിര്മ്മിച്ചവയാണിവ. അപൂര്വ ചുമര് ചിത്രങ്ങളും ഈ ഗുഹാ ക്ഷേത്രങ്ങളില് കാണാനാകും. ഈ ചിത്രങ്ങളും വെട്ടുകല്ലുകളില് നിര്മ്മിച്ചവയാണ്.
സത്യഗ്രഹ കേന്ദ്രങ്ങള്
സത്യഗ്രഹ കേന്ദ്രങ്ങളും യുനെസ്കോയുടെ താത്ക്കാലിക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില് പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടന്നതും സുപ്രധാനമാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി 1893 മുതല് 1914 വരെയുള്ള 21 വര്ഷങ്ങള് ചെലവിട്ട ഒന്പത് സ്ഥലങ്ങളാണ് പട്ടികയില് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈപദ്ധതിയിലുള്പ്പെട്ട ഏഴ് കേന്ദ്രങ്ങള് ഇന്ത്യയിലാണ്. ബാപു ഏറെക്കാലം ചെലവിട്ട സബര്മതി ആശ്രമം,മണി ഭവന്, ഹരിജന് സേവക് സംഘ് തുടങ്ങിയവയാണ് പട്ടികയിലിടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
1893 ലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി വംശവെറിക്ക് ഇരയായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജൊഹന്നാസ്ബെര്ഗില് പീറ്റര്മാരിത്സ്ബെര്ഗ് റെയില്വേസ്റ്റേഷനില് വച്ച് ട്രെയിനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കൂപ്പയില് നിന്ന് തള്ളിയിറക്കപ്പെട്ടത്. ഇതാണ് മോഹന്ദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയെന്ന യുവ അഭിഭാഷകന്റെ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് അദ്ദേഹം സത്യഗ്രഹം ജീവിതവ്രതമാക്കി മാറ്റിയത്. ഈ രാജ്യത്താണ് ആമനുഷ്യന് ഫീനിക്സ് സെറ്റില്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതായിരുന്നു ഗാന്ധിയന് തത്വങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രം.
സബര്മതി ആശ്രമം
ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലുള്ള സബര്മതി ആശ്രമത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി ഏറെ കാലം ജീവിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്ര കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത്. മുംബൈയിലെ മണി ഭവനിലും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചര്ക്കയില് നൂല് നൂറ്റാന് ശീലിച്ചത്. ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ഗാന്ധി സ്മാരക മ്യൂസിയവും പട്ടികയിലുണ്ട്. ഗാന്ധിജി തന്റെ അവസാന ദിനങ്ങള് ചെലവിട്ടത് ഇവിടെയാണ്. ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് വച്ചാണ് അദ്ദേഹം വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്.
ഹരിജന് സേവക് സംഘിന്റെ ആസ്ഥാനം ഡല്ഹിയിലാണ്. രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതിന് ശാഖകളുണ്ട്. 1932ലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കെതിരെയും ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തില് പിന്നാക്കക്കാരുടെ അവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നില കൊണ്ട സംഘടനയാണിത്. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികള്ക്കായി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തില് നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങള് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.
സത്യഗ്രഹ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില് സേവാഗ്രാം ആശ്രമവുമുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വാര്ധ ജില്ലയിലാണിത്. ഇവിടെയും ഗാന്ധിജി കുറേക്കാലം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇതിന്റെ പേര് സേഗാവ് എന്നായിരുന്നു. 1940ലാണ് ഇത് സേവാഗ്രാമമാകുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആശയം പിറവിയെടുത്തത് ഇവിടെയാണ്. പല നിര്ണായ തീരുമാനങ്ങളും കൈക്കൊണ്ടത് ഇവിടെ വച്ചാണ്.
എന്താണ് യുനെസ്കോയുടെ താത്ക്കാലിക പട്ടിക?
ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ നടപടിയാണ് താത്ക്കാലിക പട്ടിക പെടുത്തല്. ഈ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങള് ഒരു വര്ഷമെങ്കിലും അങ്ങന നിലനിര്ത്തും. എങ്കിലും പരമാവധി കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. താത്ക്കാലിക പട്ടികയിലിടം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക്ക് ലോകപൈതൃക പദവി നല്കാന് വേണ്ടി വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് ശുപാര്ശ വരും. പിന്നീട് യുനെസ്കോ സമിതിയാണ് അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക. ഈ പട്ടികയിലിടം പിടിച്ചത് കൊണ്ട് ലോകപൈതൃക പട്ടികയിലിടം കിട്ടണമെന്നില്ല.
എങ്ങനെയാണ് താത്ക്കാലിക പട്ടിക തയാറാക്കുന്നത്.?
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ 194 അംഗരാജ്യങ്ങള്ക്കും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പൈതൃക പട്ടികയില് ഇടം നല്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങള് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് പാരിസിലെ യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയക്കാമെന്ന് പ്രസ് ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറോ വ്യക്തമാക്കുന്നു. യുനെസ്കോ പിന്നീട് ഇവ പരിശോധിക്കുന്നു. അപേക്ഷകള് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാല് ഈ സ്ഥലത്തെ താത്ക്കാലിക പട്ടികയില് പെടുത്തുന്നു.
ലോകപൈതൃക പട്ടികയില് ഇടംനേടുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡമെന്ത്?
ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ലോകപൈതൃക പട്ടികയില് ഇടം നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ അപേക്ഷ ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് യുനെസ്കോയും ഇകോമോസും(ICOMOS)ഐയുസിഎന്നും സംയുക്തമായി പരിശോധിക്കുന്നു. ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം, പരിരക്ഷ, സംരക്ഷണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിരവങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കുക. എല്ലാവര്ഷവും ലോകമെമ്പാടും നിന്നായി വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങള് മാത്രമാണ് ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കുക.
പത്ത് നിബന്ധനകള് പാലിക്കുന്നവയെ ആണ് സാധാരണയായി ലോക പൈതൃക പട്ടികയായി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന് യുനെസ്കോ പറയുന്നു. അസാധാരണ മനുഷ്യ നിര്മ്മിതി, സാംസ്കാരികമോ മാനുഷികമോ ആയ അമൂല്യത,സാംസ്കാരികമായ തെളിവുകള്, ചരിത്രനിര്മ്മിതിയ്ക്ക് മികച്ച ഉദാഹരണം, കരകൗശല വേലയുടെ ഉത്തമോദാഹരണം, പാരമ്പര്യ മനുഷ്യ ആവാസ കേന്ദ്രം, നിലവിലുള്ള പാരമ്പര്യം, ആശയങ്ങള്, കലാ, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം, ഭൂമിയിലെ ചരിത്രം എന്നിവയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധം, ഭൗമപ്രക്രിയയുടെ രേഖകള്, ജൈവശാസ്ത്രപരമായ പരിണാമം, വംശനാശഭീഷണിയുടെ വക്കില് നില്ക്കുന്ന ജീവികളുടെ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയവയിലേതെങ്കിലുമാകണമിത്.
രണ്ട് മാസം മുമ്പ് സാരാനാഥ് ലോക പൈതൃകകേന്ദ്രമായി
രണ്ട് മാസം മുമ്പാണഅ ഉത്തര്പ്രദേശിലെ സാരനാഥിനെ ലോകപൈതൃക പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയതെന്ന് പ്രസ് ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറോ അറിയിച്ചു. 1998ല് സാരാനാഥിനെ ലോകപൈതൃക താത്ക്കാലിക പട്ടികയില് പെടുത്തിയിരുന്നു. ബുദ്ധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണിത്. ഇവിടെ വച്ചാണ് ബുദ്ധന് തന്റെ ആദ്യ അഞ്ച് ശിഷ്യര്ക്ക് തത്വങ്ങള് ഉപദേശിച്ചത്.
രാജ്യത്തെ മൊത്തം ലോകപൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങള്
ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് 45 കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ലോകപൈതൃക പട്ടികയില് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. താജ്മഹല്, അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകള്, സാരാനാഥ്, ധോളവീര, കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം, സുന്ദര്ബനം, പശ്ചിമഘട്ടം, സിക്കിമിലെ ഖാങ്ചെന്ദ്സോങ ദേശീയോദ്യാനം, ആഗ്രാ കോട്ട, ഹമ്പി, കൊണാര്ക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയവയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ലോക പൈതൃക പട്ടികയില് ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.