ശ്രീലങ്കൻ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചു ; ഒമ്പത് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നാവികസേന
ജാഫ്നയിലെ ഡെൽഫ് ദ്വീപിന് തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ശ്രീലങ്കൻ സമുദ്രപരിധിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിർത്തി രേഖ കടന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറിയിച്ചു
Published : October 4, 2026 at 11:35 AM IST
കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കൻ സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ അനധികൃതമായി മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഒമ്പത് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ട്രോളറും നാവികസേന പിടിച്ചെടുത്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
ശനിയാഴ്ചയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജാഫ്നയിലെ ഡെൽഫ് ദ്വീപിന് തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ശ്രീലങ്കൻ സമുദ്രപരിധിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിർത്തി രേഖ കടന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറിയിച്ചു.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാങ്കേശന്തുറൈ തുറമുഖത്തെത്തിച്ചു
ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേനയുടെ പ്രസ്താവന പ്രകാരം, പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ മത്സ്യബന്ധന ട്രോളർ പിടിച്ചെടുത്തു. ട്രോളറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒമ്പത് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും നാവികസേനയുടെ കപ്പലായ എസ്എൽഎൻഎസ് സമുദുരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
അറസ്റ്റിലായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാങ്കേശന്തുറൈ തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തുടർ നിയമനടപടികൾക്കായി ഇവരെ ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വാട്ടിക് റിസോഴ്സസ് വകുപ്പിന് കൈമാറും.
ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ബന്ധത്തിലെ പ്രധാന തർക്കവിഷയം
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിഷയം ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ തർക്കവിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ്. ശ്രീലങ്കൻ സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ അനധികൃതമായി പ്രവേശിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പിടികൂടുകയും അവരുടെ ബോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്ത നിരവധി സംഭവങ്ങൾ മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പാൽക് കടലിടുക്കിൽ ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന വെടിയുതിർത്തതായും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
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തമിഴ്നാടിനെയും ശ്രീലങ്കയെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ ജലപാതയായ പാൽക് കടലിടുക്ക് കടലിടുക്ക് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സമ്പന്നമായ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയാണ്. പരസ്പര സമുദ്രാതിർത്തിയിലേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ കടന്നുകയറുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പതിവായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്.
കച്ചത്തീവ് ദ്വിപും അതിർത്തി തർക്കവും
ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ശ്രീലങ്കൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം കച്ചത്തീവ് എന്ന ചെറിയ ദ്വിപാണ്. 1974-ലും 1976-ലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ച കരാറുകൾ പ്രകാരം ഈ ദ്വീപ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് കൈമാറി. പരമ്പരാഗതമായി തമിഴ്നാട്ടിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വല ഉണക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും മത്സ്യബന്ധനത്തിനുമായി ഈ പ്രദേശം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കരാറിനു ശേഷവും ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത അവകാശം ഉന്നയിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേനയുമായുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കും അറസ്റ്റുകൾക്കും പ്രധാന കാരണം.
ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വലിയ തോതിൽ ബോട്ടം ട്രോളിംഗ് അഥവാ കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലൂടെ വല വലിക്കുന്ന രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തർക്കം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു. ഈ രീതി കടൽ സമ്പത്തിനും പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കും വലിയ നാശമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ ഭാഗത്തുള്ള തമിഴ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ മത്സ്യസമ്പത്ത് ഇന്ത്യൻ ബോട്ടുകൾ കവരുന്നത് വഴി തദ്ദേശീയരായ ശ്രീലങ്കൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനം പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നതാണ് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന കർശന നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം.
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