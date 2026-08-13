സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി ചെങ്കോട്ടയിൽ ഫുൾ ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ; ഡൽഹിയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികളിൽ വൻ ജനത്തിരക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ മധ്യ ഡൽഹിയിൽ ഉൾപ്പെടെ വിപുലമായ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
By ANI
Published : August 13, 2026 at 11:45 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിൻ്റെ എൺപതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ചെങ്കോട്ടയിൽ ഫുൾ ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ ആരംഭിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 15ന് നടക്കുന്ന പ്രധാന ചടങ്ങുകൾക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തലസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികളിൽ വൻ ജനത്തിരക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ മധ്യ ഡൽഹിയിൽ ഉൾപ്പെടെ വിപുലമായ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫുൾ ഡ്രസ് റിഹേഴ്സലിനും ശനിയാഴ്ചത്തെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾക്കും മുന്നോടിയായി ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് വിശദമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രാഫിക് അഡീഷനൽ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഡികെ ഗുപ്ത വ്യക്തമാക്കി.
വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് വിലക്ക്
പുതിയ ട്രാഫിക് അഡ്വൈസറി പ്രകാരം വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കർശന വിലക്കുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 12 രാത്രി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 രാത്രി പത്തോ പതിനൊന്നോ മണിവരെയാണ് നിയന്ത്രണം. എന്നാൽ അവശ്യ സർവീസുകളുള്ള വാഹനങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രി പത്തുമണിയോടെ ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഡൽഹി അതിർത്തികളിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വലിയ വാഹനങ്ങൾക്കും വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നതിനായി അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൊലീസ് സേനയുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
വിഐപി നീക്കങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്പഥ്, തിലക് മാർഗ്, ല്യൂട്ടൻസ് സോൺ തുടങ്ങിയ പ്രധാന പാതകളിലെല്ലാം സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിടും. യാത്രക്കാർ ഇതനുസരിച്ച് യാത്രകൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്നും സാധ്യമായ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ട്രാഫിക് പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ പോലെയുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും യാത്രക്കാർക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബദൽ റൂട്ടുകളും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിരീക്ഷണം ശക്തം
തലസ്ഥാനത്തെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ട്രാഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഐപി വാഹനങ്ങളുടെ നീക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രധാനമായും മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം തത്സമയ ട്രാഫിക് നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും അധികൃതർ ശക്തമാക്കി. പ്രധാന റൂട്ടുകളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ നീക്കം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഗതാഗതക്കുരുക്ക്, വാഹനങ്ങളുടെ തകരാറുകൾ, മറ്റ് തടസങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സിസിടിവി കാമറകളും ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ റൂമുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടായാൽ വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനും വാഹനങ്ങളുടെ നീക്കത്തിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഈ സംവിധാനം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സഹായിക്കും.
നിയന്ത്രണങ്ങൾ, വഴിതിരിച്ചുവിടലുകൾ, ബദൽ റൂട്ടുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് യാത്രക്കാരെ അറിയിക്കുന്നതിനായി ട്രാഫിക് പൊലീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എൺപതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ. ഓഗസ്റ്റ് 15ന് പ്രധാന സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ചെങ്കോട്ടയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ സുരക്ഷാ വിന്യാസം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന ചടങ്ങിനായുള്ള സുരക്ഷ, ഗതാഗത മാനേജ്മെൻ്റ്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിന്യാസം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഫുൾ ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ നടത്തുന്നത്.
റിഹേഴ്സൽ സമയത്തും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലും നിയന്ത്രിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ പുറപ്പെടുവിച്ച ട്രാഫിക് നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് യാത്രക്കാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. പ്രധാന കവലകളിലെ വഴിതിരിച്ചുവിടൽ ബോർഡുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കണമെന്നും പൊതുജനങ്ങളോട് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ചെങ്കോട്ടയിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡ്രോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കി. ഫുൾ ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ, ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ചെങ്കോട്ടയിൽ നടക്കുന്ന എൺപതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഡൽഹി പൂർണ സജ്ജമായിക്കഴിഞ്ഞു. ദൈനംദിന യാത്രകൾക്ക് തടസമുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ സുഗമമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ആവശ്യമായ സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിലുമാണ് അധികൃതർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
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