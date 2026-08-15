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രാജ്യത്തിന് എൺപതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം; ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പതാക ഉയർത്തും

'വികസിത് ഭാരത് 2047' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിൽ യുവശക്തിയുടെ സംഭാവനകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ചടങ്ങുകൾ

80th Independence Day Celebrations PM Modi At Red Fort Vande Mataram 150 Years Viksit Bharat 2047 Theme
Representative image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 6:16 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യം ഇന്ന് എൺപതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാവിലെ 7.30ന് ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തും. വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികവും യുവശക്തിയുമാണ് ഇത്തവണത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രമേയം.

ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്ഘട്ടിലെത്തി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയ ശേഷമാകും ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് തിരിക്കുക. പതാക ഉയർത്തുന്നതിനൊപ്പം 21 ആചാര വെടികൾ മുഴങ്ങും. തുടർന്ന് വ്യോമസേനയുടെ രണ്ട് എംഐ-17 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തും. ഇതിൽ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികം കുറിക്കുന്ന പതാകയും വഹിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിന് സമാനമായ രീതിയിലാണിത്. തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഈ പ്രസംഗം തത്സമയം 22 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ 'ഭാഷിണി' എന്ന എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കും.

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇക്കുറി ചെങ്കോട്ടയിൽ വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ആലപിക്കും. ദേശീയ ഗീതത്തിനും ദേശീയ ഗാനത്തിനും ശേഷമാകും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം. ചെങ്കോട്ടയിലെ ചടങ്ങിലേക്ക് അയ്യായിരത്തോളം പേർക്കാണ് പ്രത്യേക ക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1500ഓളം യുവതീയുവാക്കൾ പരമ്പരാഗത വേഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. കായിക താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതിഥികളായെത്തും. അതിഥികൾക്കുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കര, നാവിക, വ്യോമ സേനകളുടെയും ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെയും മാർച്ചിങ് പാസുമുണ്ടാകും.

കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ ചെങ്കോട്ടയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെയും ഇന്നലെയുണ്ടായ ബോംബ് ഭീഷണിയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കർശന സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പൊലീസുകാരും കേന്ദ്രസേനാ അംഗങ്ങളുമാണ് ഡൽഹിയിൽ സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ യുവാക്കളുടെ ശക്തിയും അവർ നൽകിയ സംഭാവനകളും ആഘോഷങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കും. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകളും യുവജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം നിർണായകമാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവും പരീക്ഷകളിലെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ചും യുവജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തും വിപുലമായ ആഘോഷം

കേരളത്തിലും വിപുലമായ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാവിലെ ഒൻപതിന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തും. തുടർന്ന് വിവിധ സേനകളുടെ പരേഡിൽ അദ്ദേഹം അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുകയും മെഡലുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാർ പതാക ഉയർത്തും. അതേസമയം, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിലും സ്കൂളുകളിലും വന്ദേമാതരം ആലപിക്കില്ല.

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കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇറക്കിയ സർക്കുലർ എൽഡിഎഫ് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിയതോടെയാണ് വന്ദേമാതരം ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ രാജ്ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേർക്കർ പതാക ഉയർത്തുകയും വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായി ആലപിക്കുകയും ചെയ്യും.

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TAGGED:

80TH INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS
PM MODI AT RED FORT
VANDE MATARAM 150 YEARS
VIKSIT BHARAT 2047 THEME
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