കളിക്കിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കളിപ്പാട്ടം വിഴുങ്ങിയ കാസര്കോട് സ്വദേശിയായ എട്ടു വയസുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ലൂഡോ കളിക്കുപയോഗിക്കുന്ന കരുവാണ് കുട്ടി വിഴുങ്ങിയത്.
Published : February 22, 2026 at 8:25 PM IST
ദക്ഷിണ കന്നഡ(കര്ണാടക): സഹോദരനും സഹോദരിക്കും ഒപ്പം കളിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് കളിപ്പാട്ടം വിഴുങ്ങിയ എട്ട് വയസുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ലൂഡോ കളിക്കുപയോഗിക്കുന്ന കോണ് ആകൃതിയിലുള്ള കരുവാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി വിഴുങ്ങിയത്. ഇതേ തുടര്ന്ന് കുട്ടിക്ക് ശ്വാസമുട്ടലുണ്ടാകുകയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.
ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ തോക്കോട്ടിന് സമീപമുള്ള കോല്യയിലാണ് സംഭവം. എട്ടുവയസുകാരി തനുഷ്കയാണ് മരിച്ചത്. രാജേഷ് ഗട്ടി-രാജേശ്വരി ദമ്പതികളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളാണ്. കേരളത്തിലെ കാസര്കോട് കല്യാത്തടുക്കയിലുള്ള മധൂര് നിവാസികളാണ് ഇവര്.
മരിച്ച തനുഷ്കയുടെ അമ്മ ഉല്ലാലിനെ ഒരു വിദ്യാലയത്തില് അധ്യാപികയാണ്. ജോലി ആവശ്യാര്ത്ഥം കുടുംബവുമൊത്ത് ഇവിടെ ഒരു വാടക വീട്ടില് കഴിയുകയാണ്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് സ്കൂള് അവധി ആയതിനാല് കുട്ടികള് വീട്ടിലിരുന്ന് ലൂഡോ കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. കളിപ്പാട്ടം വിഴുങ്ങിയ ഉടന് തന്നെ അമ്മ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് കുട്ടിയെ എത്തിച്ചു. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ദെരാലകട്ടയിലെ മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയി. അവിടെ വച്ച് കുട്ടി മരിച്ചതായി ഡോക്ടര്മാര് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തില് കുട്ടിയുടെ ശ്വാസകോശത്തില് നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കളിപ്പാട്ടം കണ്ടെത്തി. തോക്കോട്ടെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയായിരുന്നു തനുഷ്ക. മിടുക്കിയായ വിദ്യാര്ത്ഥിനി. സംഭവത്തില് ഉല്ലാല് പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തിടെ ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ ധര്മ്മസ്ഥല പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലുള്ള ബണ്ടാരു ഗ്രാമത്തില് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിക്ക് പന്ത് പോലുള്ള വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. മുകുന്ദ-ജയശ്രീ ദമ്പതികളുടെ മകന് അഭിഷ്(11)നാണ് പരിക്കേറ്റത്. കുട്ടി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു അപകടം. ഈ സംഭവത്തിലും പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഗുജറാത്തില് വാഹനാപകടം. ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേര് മരിച്ചു. ആറ് പേര്ക്ക് പരിക്ക്. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രാംലാല് കുമാവത്ത്, കൈലാഷ് കുമാവത്ത്, കോമൾ കുമാവത്ത്, മന്താരദേവി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇതില് മന്താരദേവി ഒഴികെയുള്ളവര് തത്ക്ഷണം മരിച്ചു. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ മന്താരദേവിയാകട്ടെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മരിച്ചത്. രാജസ്ഥാനിലെ പാലിയില് നിന്നുള്ള സംഘമാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. നിലവില് കുടുംബം അഹമ്മദാബാദിലാണ് താമസം.
ഉജ്ജ-മെഹ്സാന ഹൈവേയിലെ ഉണാവയ്ക്ക് സമീപം ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 21) രാവിലെയാണ് അപകടം. പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കവേ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട കാര് ഡിവൈഡറിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് കാര് പൂര്ണമായും തകര്ന്നു.