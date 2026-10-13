സിനിമയെ വെല്ലുന്ന കവർച്ച; സെയിൽസ് മാനേജർ ശുചിമുറിയിൽ പോയ സമയം 8.28 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നു
ദസറയോടനുബന്ധിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരുന്ന വാഘോഡിയ റോഡിലെ ശ്രീ അംബിക ജ്വല്ലേഴ്സ് എന്ന ഷോറൂമിലാണ് സംഭവം. മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള സെയിൽസ് മാനേജർ പ്രദർശനത്തിനായി എത്തിച്ച സ്വർണമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
Published : October 13, 2026 at 8:28 PM IST
വഡോദര: ഗുജറാത്തിലെ വഡോദരയിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജ്വല്ലറി ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ആഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയി. 8.28 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 5.5 കിലോഗ്രാം സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് മോഷണം പോയത്. ദസറയോടനുബന്ധിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരുന്ന വാഘോഡിയ റോഡിലെ ശ്രീ അംബിക ജ്വല്ലേഴ്സ് എന്ന ഷോറൂമിലാണ് സംഭവം. ഇവിടെ മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള സെയിൽസ് മാനേജർ പ്രദർശനത്തിനായി എത്തിച്ച സ്വർണമാണ് 12 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അപ്രത്യക്ഷമായത്.
മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള സാവേരി ബസാറിലെ യുഗാൻ ഗോൾഡ് കമ്പനിയിലെ സെയിൽസ് മാനേജരായ ഹിമാൻഷു ജെയിനാണ് പ്രദർശനത്തിനായി ഷോറൂമിൽ ആഭരണങ്ങൾ എത്തിച്ചത്. ഹിമാൻഷു ജെയിൻ അടുത്തുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റിലെ ശുചിമുറിയിൽ പോയ 12 മിനിറ്റ് ഇടവേളയിലാണ് മോഷണം നടന്നത്.
അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ പൂട്ടിയിരുന്ന കട തുറന്ന് കിടക്കുന്നതായും പരിശോധനയിൽ സ്വർണമടങ്ങിയ രണ്ട് ബാഗുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഷോറൂം ഉടമയായ ഭവിക്ക് സോണിയാണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് ഹിമാൻഷു ജെയിൻ ബാപോഡ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വാസ വഞ്ചന, ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് ഭവിക്ക് സോണിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതി
ഗുജറാത്തിലെ വിവിധ ജ്വല്ലറികളിലേക്ക് സ്വർണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് താനാണെന്ന് ഹിമാൻഷു ജെയിൻ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ ഭവിക് കുമാർ സോണിയുമായി 2017 മുതൽ ബിസിനസ് പരിചയമുണ്ട്. ഭവിക് സോണിക്ക് നേരത്തെ ഡാകോറിൽ ഒരു ജ്വല്ലറി കടയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വഡോദരയിലെ വാഘോഡിയ റോഡിൽ ശ്രീ അംബിക ജ്വല്ലേഴസ് എന്ന പേരിൽ താൻ പുതിയൊരു വലിയ ഷോറൂം ആരംഭിക്കുകയാണെന്നും, ദസറയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഉദ്ഘാടനത്തിന് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സ്വർണം വേണമെന്നും ഭവിക് സോണി ഹിമാൻഷുവിനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. ഇതിനായി ആഭരണങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റും അയച്ചുകൊടുത്തു.
ഭവിക് സോണിയുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം ഒക്ടോബർ 11 ഞായറാഴ്ച 8.28 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 5.5 കിലോ സ്വർണാഭരണങ്ങളുമായി ഹിമാൻഷു ജെയിനും സുഹൃത്ത് വിധാൻ കീർത്തിയും മുംബൈയിൽ നിന്ന് വഡോദരയിൽ എത്തി. ആനന്ദിലുള്ള നീൽ ജെയിൻ എന്ന ബന്ധുവിനെയും ഇവർ സഹായത്തിനായി ഒപ്പം കൂട്ടിയിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷോറൂമിൽ വെച്ച് ഭവിക്ക് സോണി ആഭരണങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷം ഹിമാൻഷുവിനെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു. എന്നാൽ ഹിമാൻഷു അത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഭവിക് സോണിയും ഹിമാൻഷുവിൻ്റെ ബന്ധുവായ നീൽ ജെയിനും മാത്രമാണ് ഭക്ഷണത്തിന് പോയത്. പോകുന്നതിന് മുൻപ് സ്വർണമടങ്ങിയ രണ്ട് ബാഗുകൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ കടയ്ക്കുള്ളിൽ വെച്ച ശേഷം പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടാൻ ഭവിക് സോണി നിർദേശിച്ചു.
ഇവർ പോയതിന് ശേഷം പുറത്തു കാത്തുനിന്ന ഹിമാൻഷു ജെയിൻ അടുത്തുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറമൻ്റിലെ ശുചിമുറിയിലേക്ക് പോയി. വെറും 12 മിനിറ്റിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ കടയുടെ പൂട്ട് തുറന്നു കിടക്കുന്നതായി കണ്ടു. അകത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രണ്ട് സ്വർണ ബാഗുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റ് ചില ആഭരണങ്ങൾ സമീപത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
പ്രതി ഒളിവിൽ
സ്വർണം കാണാതായ ഉടൻ തന്നെ ഹിമാൻഷു കൂടെപ്പോയ നീൽ ജെയിനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. കൈ കഴുകാൻ എന്ന വ്യാജേന ഭവിക് സോണി കുറച്ചു സമയം മുൻപ് റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതായി നീൽ ജെയിൻ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഭവിക് സോണിയുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചെങ്കിലും അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലായിരുന്നു. താൻ വലിയൊരു ചതിക്കണിയിൽ അകപ്പെട്ടതായി മനസിലാക്കിയതോടെയാണ് ഹിമാൻഷു പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. മോഷണം നടന്ന പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നീല നിറത്തിലുള്ള ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ രണ്ട് അജ്ഞാതർ എത്തി ബാഗുകളുമായി കടന്നുകളയുന്നത് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൂട്ടിയിരുന്ന ഷോറൂമിലേയ്ക്ക് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് കടന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പൊലീസ് നടത്തിവരുന്നു.
ആസൂത്രിത മോഷണമെന്ന് സംശയം
സംഭവത്തിൽ മോഷണം ആസൂത്രിതമാണെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. ദസറയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി പുതിയ ഷോറൂം തുറക്കാൻ വൻ തോതിൽ സ്വർണം ഓർഡർ ചെയ്തത് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി ബാപോഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ജിബി ബഭായിനി പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നാല് പൊലീസ് സംഘങ്ങൾ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും സാങ്കേതിക തെളിവുകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഷണത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് പങ്കാളികളായതെന്ന് കണ്ടെത്തുമെന്നും ജിബി ബഭായിനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവര് ഇരകള്; ലക്ഷ്യമിടേണ്ടത് വിതരണക്കാരെയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി