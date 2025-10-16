വിവാഹപ്രായം 18 ൽ നിന്നും 21 ആയി ഉയർത്തണം; ആവശ്യവുമായി ഈ സംസ്ഥാനത്തെ 78 ശതമാനം സ്ത്രീകള്
സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹ പ്രായം 18 ൽ നിന്ന് 21 ആയി ഉയർത്തണമെന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സർവേ ഫലം പുറത്ത്.
Published : October 16, 2025 at 5:25 PM IST
ലഖ്നൗ: നിലവിൽ രാജ്യത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിവാഹ പ്രായം 18 ഉം ആൺകുട്ടികൾക്ക് 21 ഉം ആണ്. പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ പ്രായം പുരുഷന്മാരുടെതിനോട് തുല്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില്ല് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം രാജ്യത്ത് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്കും വഴിവച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ച് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം 21 ആയി ഉയര്ത്തണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തില് ഒരു സംസ്ഥാനം നടത്തിയ സര്വേ റിപ്പോര്ട്ടാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തുവന്നത്. ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ലഖ്നൗ സർവകലാശാലയിലെ നിയമവകുപ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ സര്വേ നടത്തിയത്.
സർവകലാശാല നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം 18 ൽ നിന്ന് 21 ആയി ഉയർത്തണമെന്ന് 78 ശതമാനം സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. പ്രൊഫസർ രാകേഷ് കുമാർ സിംഗും പ്രദീപ് കുമാർ സിംഗും സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് ഡിവിഷനുകളിലായി എട്ട് ജില്ലകളിൽ 1,000 സ്ത്രീകളിലായി നടത്തിയ സർവേയിലൂടെയാണ് ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയത്.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനമായ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സ്ത്രീകളുടെ അഭിപ്രായം കൂടിയാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആറ് ഭരണ ഡിവിഷനുകളിൽ എട്ട് ജില്ലകളിലായി 1,000 സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സർവേ നടത്തിയത്. സർവേയിൽ നഗര, ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. പ്രദേശങ്ങളിൽ പാരമ്പര്യം, സാമൂഹിക ഘടന, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തി. ഇതിൽ നിന്നും 78 ശതമാനം സ്ത്രീകളും മതം, ജാതി, വിഭാഗം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമായി വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന കണ്ടെത്തലിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.
മാറ്റത്തിനായുള്ള ശക്തമായ ജനവിധി
ലഖ്നൗ സർവകലാശാലയിലെ ഈ സർവേ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രൊഫസർ ആർ.കെ. സിംഗ് പറഞ്ഞു. അവർ മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാണ്. പഠനത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന സംഖ്യാ ഡാറ്റ ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. നിയമപരമായ വിവാഹ പ്രായം 18 ൽ നിന്ന് 21 ആയി ഉയർത്താനുള്ള നിർദേശത്തെ സ്ത്രീകൾ പിന്തുണക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ 78 ശതമാനത്തിലധികം സ്ത്രീകളും ഈ നിയമ പരിഷ്കരണത്തെ പിന്തുണച്ചു. ഇത് മാറ്റത്തിനായുള്ള ശക്തമായ ജനവിധിയെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് 75.8 ശതമാനം പിന്തുണ
സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ 79.6 ശതമാനം സ്ത്രീകളും വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, ഭാവി, വ്യക്തിത്വ വളർച്ച എന്നിവക്ക് വിവാഹം തടസമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ബോധപൂർവമായ തീരുമാനമായി അവർ ഇതിനെ കാണുന്നു. സ്ത്രീകൾ കൂടുതലും പക്വതയും വിദ്യാഭ്യാസവും മെച്ചപ്പെട്ടതിനുശേഷമുള്ള വിവാഹത്തെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്ന് സര്വേയിലൂടെ കണ്ടെത്തി.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്ത്രീകളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അവരുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന പ്രേരകശക്തികളെ അവർ വിശദീകരിച്ചു. വിവാഹ പ്രായം ഉയർത്തുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് മികച്ച അവസരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും അത് സാമ്പത്തികവും ബൗദ്ധികവുമായ വികാസത്തിനുള്ള സാധ്യതകളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്നും 68.8 ശതമാനം സ്ത്രീകളും വിശ്വസിച്ചു.
കൂടാതെ 65.2 ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഈ മാറ്റത്തെ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി. നേരത്തെയുള്ള വിവാഹവും ഗർഭധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാൻ ഇതിന് കഴിയുമെന്ന് സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകളുടെ ആശങ്കകൾക്കും ചെറുത്തുനിൽപ്പിനുമുള്ള കാരണങ്ങൾ
വിവാഹ പ്രായം ഉയർത്തുന്നതിന് സർവേ ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രൊഫ. ആർ.കെ. സിംഗ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് മറ്റൊരു വശമുണ്ട്. ഏകദേശം 22 ശതമാനം സ്ത്രീകൾ മാറ്റത്തെ എതിർക്കുകയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്ന് പഠനം വെളിപ്പെടുത്തി. പിന്നാലെ നിരവധി ആശങ്കകളും പഠനം ഉയർത്തിക്കാട്ടി. വിവാഹ പ്രായം ഉയർത്തുന്നതിനെ എതിർക്കുകയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിന് പിന്നിൽ മൂന്ന് പ്രധാന ആശങ്കകളും മുൻപോട്ടുവച്ചു.
- തീവ്രമായ സാമൂഹിക സമ്മർദം: കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കും സാമൂഹിക സമ്മർദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടും അവിവാഹിതയായി തുടരുന്ന മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് അപമാനവും സാമൂഹത്തിൽ മാനക്കേടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവരാണ് ഇവർ. പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ. ഒരു നിശ്ചിത പ്രായത്തിനുശേഷം മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പരാജയമായി കാണപ്പെടുന്നു.
- സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ: അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരിക സുരക്ഷയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ആശങ്ക. സ്ത്രീകളെ പലപ്പോഴും അരക്ഷിതരും ദുർബലരുമായി കണക്കാക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ, തങ്ങളുടെ മകൾ കൂടുതൽ കാലം അവിവാഹിതയായി തുടരുമ്പോൾ പീഡനം, അക്രമം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാമൂഹിക ഭീഷണികൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഭയപ്പെടുന്നു.
- പ്രണയവിവാഹങ്ങളുടെയും ഒളിച്ചോട്ടത്തിൻ്റെയും അപകടസാധ്യതകൾ: വിവാഹത്തിനായി കൂടുതൽ സമയം കാത്തിരിക്കുന്നത്, വിവാഹപൂർവ ബന്ധങ്ങളിലും പ്രണയവിവാഹങ്ങളിലും വർധനവിന് കാരണമാകുമെന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന ഭയം. പരമ്പരാഗത സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് കുടുംബത്തിന് അപമാനം വരുത്തുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ നിയന്ത്രണവും കുടുംബ ബഹുമാനവും സംബന്ധിച്ച ആശയങ്ങളിൽ ഈ ഭയം ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണെന്നും സര്വേയില് കണ്ടെത്തി.
