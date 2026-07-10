ലോക റെക്കോർഡ് തകർക്കാൻ കർണാടകയിലെ 'ഭീമൻ ചക്ക'; തൂക്കം കേട്ടാൽ ഞെട്ടും!
നിലവിലെ റെക്കാർഡ് യുഎസിലെ 54.43 കിലോഗ്രാം ഭരമുള്ള ചക്കയ്ക്കാണ്. ഇത് തിരുത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് 72 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള പ്രതാപ് കുമാറിൻ്റെ തോട്ടത്തിലുണ്ടായ ചക്ക.
Published : July 10, 2026 at 6:07 PM IST
ബെംഗളൂരു: ലോക റെക്കാർഡിനെ കടത്തിവെട്ടാൻ ഭീമൻ ചക്ക. ഹാസൻ ജില്ലയിലെ സകലേഷ്പൂരിൽ നടന്ന ചക്ക, മാമ്പഴ പ്രദർശന മേളയിൽ കൗതുകമായി 72 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ചക്ക. ഹെബ്ബനഹള്ളി സ്വദേശി എച്ച് ബി പ്രതാപ് കുമാറിൻ്റെ തോട്ടത്തിലെ പ്ലാവിലാണ് ഭീമൻ ചക്കയുണ്ടായത്. മുൻപും 50 കിലോ ഭാരത്തിനു മുകളിലുള്ള ചക്കകൾ ഉണ്ടായിട്ടുട്ടെങ്കിലും ഇതാദ്യമായാണ് 72 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ചക്കയുണ്ടാകുന്നത്. നിറയെ ആളുകൾ വിവരം അറിഞ്ഞ് ശ്രീനിവാസ കൺവെൻഷൻ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മേളയിൽ ചക്ക കാണാനെത്തി. ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചു.
ഒരേ മരത്തിലുണ്ടായ മൂന്ന് ചക്കകളും മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം വലുതും 50 കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ ഭാരം വരുന്നവയുമാണ്. ഒരു കൈകൊണ്ട് ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമാണ് ഈ ചക്കകൾക്കെന്ന് മേളയിൽ പങ്കെടുത്ത കാണികൾ പറഞ്ഞു. 54.43 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ചക്കയാണ് ഇതുവരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള ചക്കയായി ഗൂഗിൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കർഷകനായ പ്രതാപ് പ്രദർശിപ്പിച്ച ചക്കയ്ക്ക് 72 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ളതിനാൽ ഈ റെക്കാർഡിനെ കടത്തിവെട്ടുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.
തനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം, ഹോർട്ടികൾച്ചർ വകുപ്പിൽ ഇത്രയും ഭാരമുള്ള ഒരു ചക്ക ഇനമില്ലെന്ന് സകലേശ്പൂർ താലൂക്ക് ഹോർട്ടികൾച്ചർ വകുപ്പിൻ്റെ സീനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ബി ഇ ഭാനുപ്രകാശ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇവ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഭാരമേറിയതുമായ ചക്കയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ലോക റെക്കാർഡിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നു. ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഡാറ്റ പ്രകാരം, 2024 ൽ അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ചക്ക കണ്ടെത്തിയത്. ചക്കയുടെ ഭാരം 54.43 കിലോഗ്രാം ആണ്.
സാധാരണയായി ചക്കയ്ക്ക് 20 മുതൽ 25 കിലോഗ്രാം വരെയാണ് ഭാരം വരുക. എന്നിരുന്നാലും, പ്രതാപ് കുമാറിൻ്റെ കൈവശമുള്ള 70 മുതൽ 80 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള ഈ ചക്ക ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കാർഡിൽ ഇടം നേടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. അവയുടെ ഭാരവും വലുപ്പവും തെളിയിക്കപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ വസ്തുത പരിശോധിച്ചും കഴിഞ്ഞാൽ ഹെബ്ബനഹള്ളിയിലെ ഭീമൻ ചക്കകൾ പുതിയ റെക്കാർഡിൽ ഇടം നേടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
23 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, പ്രതാപ് കുമാറിൻ്റെ അച്ഛൻ ബസവലിംഗപ്പ ഹാലെബീഡുവിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇനം ചക്കയുടെ തൈ ലഭിക്കുന്നത്. അവ നട്ട് വേണ്ട പരിചരണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി, ശരാശരി 60 കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ ഭാരം വരുന്ന ചക്കകൾ കായിച്ചു തുടങ്ങി. ഒരു മരത്തിൽ ഒരു വർഷം പതിനഞ്ചോളം ചക്കകൾ വരെ ലഭ്യമാണ്. വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇവയിലെ പഴങ്ങൾ വളരെ രുചികരവുമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, 80 കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു ചക്കയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ അവ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇവയ്ക്ക് യാതൊരു വളവും ഉപയോഗിക്കാറില്ല.
മലനാട് മേഖലയിൽ ഇതിനെ 'മക്കെ ചക്ക' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ചക്കയ്ക്ക് ഏകദേശം 12 സെ. മീറ്റർ നീളമുണ്ട്. മധ്യഭാഗം മാത്രം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ ചക്കയുടെ ഉൾഭാഗത്തിൻ്റെ മറ്റ് വശങ്ങൾ ചെതുമ്പൽ പോലെയാണ്. ഇതുവരെ ഒരു ചക്കയും വിപണിയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നും വിറ്റിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും കൊടുക്കാറാണ് പതിവ്. ഈ ഇനം കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്നാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: ഇനി ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പില്ലാതെ കിട്ടില്ല; 12 ശതമാനത്തില് കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള മരുന്നുകൾക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണം