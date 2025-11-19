ETV Bharat / bharat

ബെംഗളൂരുവിനെ ഞെട്ടിച്ച് പകൽ കൊള്ള; എടിഎമ്മിൽ നിറക്കാനെത്തിച്ച ഏഴ് കോടി കവർന്നു

അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി പൊലീസ്.

Bengaluru Police (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 19, 2025 at 6:06 PM IST

1 Min Read
ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരു നഗരത്തെ വിറപ്പിച്ച് പകൽ കൊള്ള. 7.11 കോടി രൂപയാണ് പട്ടാപ്പകൽ കവർച്ച സംഘം തട്ടിയെടുത്തത്. നഗരത്തിലെ ഡയറി സർക്കിൾ ഫ്ലൈഓവറിൽ വച്ചാണ് സംഭവം. സിബിഐ, ആർബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന വ്യാജേന എത്തിയ കവർച്ചാ സംഘം എടിഎമ്മിൽ പണം നിറച്ച ശേഷം പോകുകയായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തുക ആയിരുന്നു.

പിന്നീട് 7.11 കോടി രൂപ അടങ്ങിയ പെട്ടിയുമായി കടന്നുകളഞ്ഞു. കവർച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തയുടൻ ബാംഗ്ലൂർ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ പൊലീസും ഫൊറൻസിക് സംഘവും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്ത് എത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഡിവിഷൻ ഡിസിപി സാറ ഫാത്തിമ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി.

ബാംഗ്ലൂരിലെ എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലും പൊലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി. പ്രതികൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

"സിദ്ധാപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. സൗത്ത് ഡിസിപിയും വെസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ജോയിൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണറും സ്ഥലത്തെത്തി, അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 7 കോടി രൂപയിലധികം കൊള്ളയടിച്ചതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ഡ്രൈവറുടെ മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കവർച്ചക്കാർ ആയുധധാരികളാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. കൺട്രോൾ റൂമും വിവിധ സാങ്കേതിക വകുപ്പുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്" എന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഡ്രൈവർ നൽകിയ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രതികൾ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന 6 പേരുടെ ഫോട്ടോകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോകൾ നകാ ബണ്ടിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അയച്ചു നൽകി, അവ പരിശോധിക്കാൻ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

