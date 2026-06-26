പ്രതിവര്ഷം ആഗോളതലത്തില് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് 620 ലക്ഷം ടണ് ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങള്, പുനരുപയോഗിക്കുന്നത് കേവലം 22ശതമാനം മാത്രം
ഇന്ത്യയിലെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഇമാലിന്യം ഇല്ലാതാക്കാന് എസ്എന്ഡി റീസെക്ക്ളര് സഹായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ
By ANI
Published : June 26, 2026 at 3:48 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ആഗോള ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങള് വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി തുടരുകയാണ്.2022ല് മാത്രം ലോകത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് 620 ലക്ഷം ടണ് ഇമാലിന്യങ്ങളാണെന്ന് അടുത്തിടെ പുറത്ത് വന്ന ഒരുരാജ്യാന്തരകണക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ കേവലം 22.3ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ശേഖരിച്ചതും പുനരുപയോഗിച്ചതും. അവശേഷിക്കുന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും സെര്വറുകളും ഹാര്ഡ് ഡ്രൈവുകളും മൊബൈല് ഫോണുകളും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുമെല്ലാം അനൗദ്യോഗിക പുനരുപയോഗ ശൃംഖലകളോ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത സംസ്കരണങ്ങളിലൂടെയോ മണ്ണിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇത് വലിയ പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യ, വിവര സുരക്ഷ ആശങ്കകളാണ് ഉയര്ത്തുന്നത്.
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കേവലം മലിനീകരണത്തിനുമപ്പുറത്തേക്കാണഅ ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്. ,ശരിയായ രീതിയില് അംഗീകൃത ഇ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലൂടെയല്ലാതെ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഇവയിലൂടെ വലിയ തോതില് സ്വര്ണം, ചെമ്പ്, വെള്ളി, അപൂര്വ ധാതുക്കള് തുടങ്ങിയവ നഷ്ടമാകുന്നു. സ്ഥാപനങ്ങള് സാങ്കേതികത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും ഡിജിറ്റല് മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഇമാലിന്യങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഇവയുടെ ശരിയായ സംസ്കരണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഈ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ സുരക്ഷിതമായ ഇമാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളായ ഡല്ഹി, നോയ്ഡ, മുംബൈ, പൂനെ, ബംഗളുരു, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങള് തങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഐടി ഉപകണങ്ങളെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായും വിവരങ്ങള് സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടും സംസ്കരിക്കാനാകുന്ന വിശ്വാസ്യതയുള്ള പങ്കാളികളെ തേടുകയാണ്.
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ഈവെല്ലുവിളിക്ക് പരിഹാരമായി ഉദയം ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് എസ് ആന്ഡ് ഡി റീസൈക്ലര്. ദേശവ്യാപകമായി ഇ മാലിന്യങ്ങള് പുരനരുപയോഗിക്കുകുയം ഐടി അസറ്റ് ഡിസ്പോസിഷന് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ശൃംഖലയാണിത്. വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങള്, സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് ഇവര് സേവനങ്ങള് നല്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പുനരുപയോഗ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെഅനൗദ്യോഗിക മാര്ഗങ്ങളില് നിന്ന് ഔദ്യോഗിക പുനരുപയോഗ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇ മാലിന്യങ്ങള് എത്തിക്കുകയാണ് ഇവര്. സുരക്ഷിതമായി വിവരങ്ങള് നശിപ്പിക്കല്, സര്ട്ടിഫൈഡ് ഐടി സ്വത്ത് സംസ്കരണം, എന്നിവയില് ഇവര്ക്ക് പ്രാവീണ്യമുണ്ട്. നിര്ണായക വിവരങ്ങള് സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങള് നശിപ്പിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് രാജ്യത്തെ വളര്ന്ന് വരുന്ന ഐടിഎഡി കമ്പനികളിലൊന്നായ എസ് ആന്ഡ് ഡി റീസൈക്ക്ലര് എന്ന കമ്പനി ചെയ്യുന്നത്. അംഗീകൃത ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലാണ് ഇവരുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതി സൗഹൃദ മാര്ഗങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് കമ്പനി ഉറപ്പാക്കുന്നു. സുസ്ഥിര ലക്ഷ്യങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
ഇമാലിന്യ പ്രശ്നം ഭാവിയുടെ ആശങ്കയല്ല. ഇത് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഇന്നത്തെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് കമ്പനി സിഇഒ രോഹന് ശ്രീവാസ്തവ പറയുന്നു. വര്ഷം തോറും സുരക്ഷിതമായി വിവരങ്ങള് നശിപ്പിക്കല്, സര്ട്ടിഫൈഡ് ഐടി സ്വത്ത് സംസ്കരണം,ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപകരണങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിയുന്നു.ഇവയുടെ സംസ്കരണ കേവലം പാരിസ്ഥിക പ്രശ്നം മാത്രമല്ല മറിച്ച് വിവര സുരക്ഷയും വിഭവ സംരക്ഷണവും കൂടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ഐടി സ്വത്തുക്കളെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടും എല്ലാവര്ക്കും പ്രാപ്യമാക്കിക്കൊണ്ടും വന്തോതിലും രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നേരിട്ടും കാര്യക്ഷമമായ സേവനം നല്കാനാണ് തങ്ങള് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കേവലം പുനരുപയോഗത്തിനുമ്പുറം കമ്പനി കാഴ്ചപ്പാടില് ചെറിയൊരു മാറ്റത്തിന് കൂടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് കേവലമൊരു സംസ്കരണ പ്രശ്നത്തിനുമപ്പുറം തിരിച്ചെടുക്കാനാകുന്ന ഒരു വിഭവമായി കരുതണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. സിപിസിപി പുനരുപയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ വസ്തുക്കള് തിരിച്ചെടുക്കുക, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നവ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നിവ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സാങ്കേതിക ഉപഭോഗത്തിന് കൂടുതല് വര്ത്തുള സമീപനമാണ് കമ്പനി പിന്തുടരുന്നത്. രാജ്യമെമ്പാടും സാന്നിധ്യമറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ സേവനങ്ങള് രാജ്യാന്തര വിപണിയിലും ലഭ്യമാണ്. ജര്മ്മനി, ഓസ്ട്രേലിയ, മലേഷ്യ, ജപ്പാന്, ഹോങ്കോങ്, വിശാല യൂറോപ്യന് മേഖല, തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലും ഇവര് തങ്ങളുടെ സേവനങ്ങള് നല്കി വരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപഭോഗവും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയുള്ള സംസ്കരണവും സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കലും കാര്യക്ഷമതയും വിവര സുരക്ഷയും ഉത്തരവാദിത്തോടെയുള്ള വിഭവ വീണ്ടെടുപ്പും ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റല് ഭാവിയുടെ മുന്നണിപ്പോരാളികളാണ്. ആഗോളതലത്തില് ഇ മാലിന്യങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ഈ രംഗത്ത് കൂടുതല് പങ്കാളിത്തം വേണമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്. എസ് ആന്ഡ് ഡി പോലുള്ള റീസൈക്ലര് കമ്പനികള് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപഭോഗത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സംസ്കരണത്തിലും ഉള്ള വിടവ് നികത്തുന്നതില് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
(വിഎംപിഎല് നല്കിയ വാര്ത്താക്കുറിപ്പാണിത്. ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തില് ഇടിവി ഭാരതിന് യാതൊരു പങ്കാളിത്തവുമില്ല.)