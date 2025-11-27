പടർന്ന് പന്തലിച്ചൊരു താന്നിമരം, 600 വർഷം പഴക്കം; നാട്ടുകാർക്കീ വൃക്ഷം 'ആരാധനാ മൂർത്തി'

പടർന്ന് പന്തലിച്ചൊരു താന്നിമരം, 600 വർഷം പഴക്കം; നാട്ടുകാർക്കീ വൃക്ഷം 'ആരാധനാ മൂർത്തി'
അറുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള വൃക്ഷം. കോലാപൂരിൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നത് മരത്തെ കാണാൻ. ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.
Published : November 27, 2025 at 8:56 PM IST
മുംബൈ: അറുന്നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കം പേറി ഇന്ന് സന്ദർശകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ് കോലാപ്പൂരിലെ ഒരു വൃക്ഷം. അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങളായി മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും അഭയം നൽകുന്ന ഈ വൃക്ഷം പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയം തന്നെയാണ്. 'ബാഹേദ' എന്നാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ നാമം. അഥവാ നമ്മുടെ താന്നി. 120 അടി ഉയരവും 70 അടി ചുറ്റളവും 8,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയുമുണ്ട് ഈ താന്നിമുത്തശ്ശിക്ക്. ദിനംപ്രതി നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ വൃക്ഷത്തെ കാണാൻ ഇവിടേയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്.
സാംഗ്ലി, സത്താറ, രത്നഗിരി, കോലാപൂർ ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സഹ്യാദ്രി കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഈ മരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ജൈവവൈവിധ്യത്താൽ സമ്പന്നമായ ഷാഹുവാഡി താലൂക്കിലെ ഖേദേ ഗ്രാമം ഈ 'ബഹേദ' മരത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ വൃക്ഷത്തെ ആരാധിക്കുന്നു.
അറുന്നൂറ് വർഷമായി മരം ചൂടും കാറ്റും മഴയും പേറി പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നു. കോലാപൂരിൽ എത്തിയാൽ ഇതുപോലെ പഴക്കം ചെന്ന ചില മരങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. കിളികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്ക് ചില ചെടികൾക്കും ഇതിൻ്റെ ചില്ലകൾ അഭയം നല്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ അപൂർവവുമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഈ മരം കോലാപൂരിൻ്റെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുകയും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോലാപൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു പൈതൃക വൃക്ഷമായി ഈ അപൂർവ വൃക്ഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ഭൂപടത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ പറയുന്നു. ഈ മരത്തിൽ പത്തോളം വലിയ തേനീച്ച കൂടുകൾ ഉണ്ട്. പ്രത്യേക തരം ചില ചെടികളും ഈ മരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മരമാണ് ഇത്.
ഈ മരച്ചുവട് ഗ്രാമീണരുടെ ആരാധനാസ്ഥലമാണ്. അവർ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇലയോ ശാഖയോ പോലും നശിപ്പിക്കാറില്ല. ഇവിടുത്തെ ദിഘെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾ ഈ മരത്തിന് വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. തന്നെയുമല്ല കോലാപ്പൂരിലെ പ്രകൃതി സ്നേഹികൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഈ മരത്തിന് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിപ്പോരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലണ്ടനിലെ ആർബോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സിഇഒ ജോൺ പാർക്കർ ഫിലിപ്പ് സ്മൈൽ ഈ മരം സന്ദർശിച്ചു. മരത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.
മരത്തിന് ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ഏറെ
മരത്തിൻ്റെ പുറംതൊലി പ്രധാനമായും ത്രിഫല പൊടിയില് കടുക്ക, നെല്ലിക്ക എന്നിവയ്ക്കൊപ്പവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മരത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് ധാരാളം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആസാദ് ഹിന്ദ് നേച്ചർ ആർമിയിലെ ഡോ. രാഹുൽ മാഗ്ദം ലണ്ടനിലെ അർബോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഉടൻതന്നെ ലണ്ടനിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷകർ പഠനം നടത്താനായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തും. ഇതിനുശേഷം വൃക്ഷത്തെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമെന്നും സസ്യ ഗവേഷകൻ സുഹാസ് വയങ്കർ പറയുന്നു.
Also Read: 'കാറ്റത്ത് വാഴ നിലംപതിക്കില്ല'; ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മ്യൂട്ടൻ്റ് വാഴ വികസിപ്പിച്ച് ബിഎആര്സി, 'കാവേരി വാമന്' ഗുണങ്ങളേറെ