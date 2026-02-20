ETV Bharat / bharat

ഇ-റിക്ഷയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറ് വയസുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് അപകടം കണ്ട് 'നോക്കു കുത്തി'കളായി ജനങ്ങൾ

അപകടത്തിന് കാരണം അമിതവേഗതയും അശ്രദ്ധയും നിറഞ്ഞ ഡ്രൈവിങ്

E RICKSHAW ACCIDENT DELHI DELHI E RICKSHAW CHILD DEATH DELHI NEWS CHILD DEATH
Representational Image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 20, 2026 at 10:47 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇ-റിക്ഷയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ആറ് വയസുകാരി മരിച്ചു. കുട്ടിയുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മുത്തശി മേഴ്‌സി സേവ്യറിനും (57) അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ ജനക്‌പുരി ഫയർ സ്റ്റേഷന് സമീപമാണ് സംഭവം. ഫെബ്രുവരി 17 ന് രാവിലെ 7.40 ഓടെ സ്‌കൂളിലേയ്‌ക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് മേഴ്‌സി ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പ്രതികരിച്ചു.

മേഴ്‌സി ചികിത്സയിലാണെന്നും ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അമിത വേഗത്തിൽ കാർ ഓടിച്ചതിന് ഡ്രൈവർ സഞ്ജീവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അപകടം നടന്നതിന് ശേഷം പെൺകുട്ടിയെയും അമ്മൂമ്മ മേഴ്‌സി സേവ്യറിനേയും ആദ്യം മാതാ ചനൻ ദേവി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് ദ്വാരകയിലെ ഒരു നൂതന ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു.

അപകടത്തിന് കാരണമായത് അമിതവേഗതയും അശ്രദ്ധയും നിറഞ്ഞ ഡ്രൈവിങ്ങാണെന്ന് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തല്‍. ഇതിനുപിന്നാലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ജനക്‌പുരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിനിടെ, നിയമലംഘനം നടത്തിയ വാഹനം പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

"സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഫയർ സ്റ്റേഷനും പരിസര പ്രദേശങ്ങൾക്കും സമീപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സിസിടിവി ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്," ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

പെൺകുട്ടിയുടെ രക്തം വാർന്നൊഴുകുന്നത് കണ്ടതായും അപകടം ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നുവെന്നും മുത്തശി പറഞ്ഞു. "എൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയോടൊപ്പം ഇ-റിക്ഷയിൽ കയറി ഞാൻ അവളുടെ സ്‌കൂളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന്, അമിതവേഗത്തിൽ വന്ന ഒരു കാർ ഞങ്ങളുടെ റിക്ഷയിൽ ഇടിച്ചു. ഞാൻ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണു. കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിലത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ കൈകൾ രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന് കിടക്കുന്നു. എൻ്റെ ചെറുമകൾ എൻ്റെ അരികിലുണ്ടായിരുന്നു" മുത്തശി പറഞ്ഞു.

"ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാർ ഡ്രൈവറോട് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു. സഹായിക്കുന്നതിന് പകരം അയാൾ ഓടിപ്പോയി. ഞങ്ങളെ ഇടിച്ച അതേ കാർ ഡ്രൈവർ തന്നെയാണോ അത് എന്ന് എനിക്ക് ഓർമയില്ല," അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

സംഭത്തില്‍ പ്രതികിച്ച് കുട്ടിയുടെ മാതാവും രംഗത്തെത്തി. "ഒരു ആശുപത്രി ജീവനക്കാരി സംഭവം മുഴുവൻ കണ്ടിരുന്നു. എൻ്റെ വൃദ്ധയായ അമ്മ റോഡിൽ കരയുകയും സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ മകൾ ശ്വാസം മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി, പക്ഷേ ആരും അവരെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നില്ല" കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.

ആശുപത്രിയിലെ ഒരു നഴ്‌സാണ് മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടെ മകളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റിക്ഷയിൽ ഇടിച്ച കാർ വളരെ വേഗതയിലാണ് ഓടിച്ചിരുന്നത്. സഹായം നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌തമാകുമായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഡൽഹിയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ഇ-റിക്ഷകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ശരിയായ രജിസ്ട്രേഷനോ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയോ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്നതിനാൽ, റോഡുകളിൽ ഒരുപാട് ഇ-റിക്ഷകൾ ഓടുന്നുണ്ടെന്ന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഏജൻസികൾ പറഞ്ഞു.

തിരക്കേറിയ റെസിഡൻഷ്യൽ, മാർക്കറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളം ഇ-റിക്ഷകൾ ഓടുന്നുണ്ടെന്നും പലപ്പോഴും ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വാഹനങ്ങളില്‍ അമിതഭാരം കയറ്റുന്നു. പരിമിതമായ പരിശീലനമുള്ള ഓപ്പറേറ്റർമാർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിനാൽ അപകട സാധ്യത വർധിക്കുന്നുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

