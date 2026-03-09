ETV Bharat / bharat

മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന 13 വയസുകാരി നേരിട്ടത് ക്രൂര പീഡനം; 55 കാരനായ അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ

ശനിയാഴ്‌ച (മാർച്ച് 07) രാവിലെ കുട്ടിയുടെ അമ്മായി ജോലിക്കായി പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് വയോധികൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് കുട്ടി ഇരയായത്. കുട്ടിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്‌ക്ക് വിധേയയാക്കി.

ഛത്തീസ്‌ഗഢ് റായ്‌പൂർ പീഡന കേസ് മാനസിക വെല്ലുവിളിയുള്ള കുട്ടി 13 വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവം
Representational image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 9, 2026 at 2:01 PM IST

റായ്‌പൂർ: ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ ജാഷ്‌പൂരിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. കുട്ടിയുടെ അയൽവാസിയായ 55 കാരനാണ് പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ ആയത്. ഞായറാഴ്‌ച (മാർച്ച് 08) ജാഷ്‌പൂർ പൊലീസ് പ്രതിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

പീഡനത്തിനിരയായ 13 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി അമ്മായിയോടൊപ്പമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന കുട്ടി വീട്ടിൽ തനിച്ചാകുന്ന സാഹചര്യം അയൽവാസിയായ പ്രതിക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു. ശനിയാഴ്‌ച (മാർച്ച് 07) രാവിലെ കുട്ടിയുടെ അമ്മായി ജോലിക്കായി പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് കുട്ടി വയോധികൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യേഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

"ചെറു പ്രായം മുതലെ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടി സംഭവ സമയം വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരുന്നു. അയൽവാസിയായ പ്രതി ഈ സാഹചര്യം മുൻകൂട്ടി മനസിലാക്കി പദ്ധതിയിടുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയുമായി അടുത്ത സൗഹൃദം ഇയാൾ പുലർത്തിയിരുന്നു. അയൽവാസി കൂടിയായ പ്രതി ഇടയ്‌ക്കിടെ കുട്ടിയെ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസവും സൗഹൃദവും പ്രതി നേടിയെടുത്തു" പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കുട്ടി പ്രതിയെ മുത്തച്ഛൻ എന്നായിരുന്നു വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. അവളുടെ വിശ്വാസം മുതലെടുത്ത പ്രതി വീട്ടിൽ മറ്റാരു ഇല്ലാതിരുന്ന തക്കം നോക്കി വീട്ടിൽ കയറി കുട്ടിയെ വശീകരിച്ച് അടുത്തുള്ള ഒരു ഗോശാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വച്ചാണ് കുട്ടിയെ ഇയാൾ പീഡനത്തിരയാക്കിയതെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വൈകുന്നേരം പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മായി ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം അറിയുന്നത്.

കുട്ടി തന്നെ അമ്മായിയോട് സംഭവം വിവരിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ അവർ ദുൽദുല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. തുടർന്ന് ബിഎൻഎസ് സെക്ഷൻ 64(1), 65(1), പോക്സോ ആക്‌ടിലെ സെക്ഷൻ 4 എന്നിവ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. കുട്ടിയുടെ ശാരീരിക മാനസികാവസ്ഥ മനസിലാക്കി ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യപരിശോധനയ്‌ക്ക് കുട്ടിയെ വിധേയയാക്കി.

കുട്ടി ലൈംഗിക പീഡനത്തിരയായിട്ടുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് വരികയും തുടർന്ന് പൊലീസ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് അഡീഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് രാകേഷ് കുമാർ പടൻവാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ജാഷ്‌പൂർ പൊലീസിന് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയുമില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

