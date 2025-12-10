മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ, പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത് 52 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം
ശരിയായ കാലിത്തീറ്റയുടെ അഭാവം മൂലം നഗര റോഡുകളിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന പശുക്കൾ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു.
Published : December 10, 2025 at 7:15 PM IST
അമരാവതി: പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് 52 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് നീക്കം ചെയ്തു. മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഒടുവിലാണ് മൃഗഡോക്ടർമാർ പ്ലാസ്റ്റിക് നീക്കം ചെയ്തത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൃഷ്ണാ ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനമായ മച്ചിലിപട്ടണത്താണ് സംഭവം. സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മലനീകരണത്തിൻ്റെ തോത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം.
ശരിയായ കാലിത്തീറ്റയുടെ അഭാവം മൂലം നഗര റോഡുകളിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന പശുക്കൾ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്താക്കി. മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളിലൂടെയാണ് പശുക്കൾ ഭക്ഷണം തേടുന്നത്. അത് മൂലം അവ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ, പോസ്റ്ററുകൾ, മറ്റ് മാലിന്യ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കഴിക്കുന്നു. ഇത് നിരവധി കന്നുകാലികൾക്ക് ദീർഘകാല ദുരിതത്തിനും കാരണമാവുന്നതോടൊപ്പം മരണത്തിനും ഇടയാക്കുന്നു.
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഭക്ഷിച്ച ഒരു പശുവിൻ്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വഷളാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫിസർ ചിന്ന നരസിംഹുലു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. ഡോ. ദീപക്, ഡോ. ഹേമന്ത് എന്നിവരടങ്ങുന്ന മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ പശുവിനെ നിരീക്ഷിക്കാനായി നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങിനെ. ചില പരിശോധന നടത്തുകയും സൂക്ഷ്മമായ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പശു ഇപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമ സംഘടനയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ജന്നു വെങ്കടഗണേഷ്, ജില്ലയിലുടനീളം സമാനമായ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റ് കന്നുകാലികളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയില് സംസ്കരിക്കാത്തത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണിത്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൻ്റെ അടിയന്തര ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഭുവനേശ്വറിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. അഞ്ച് വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നീക്കം ചെയ്തത്. ഗഞ്ചം ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയ്ക്ക് സമീപം അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടന്ന പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് ഏകദേശം 40 കിലോ ഭാരമുള്ള പോളിത്തീൻ ബാഗുകൾക്ക് സമാനമായ വസ്തുക്കള് നീക്കം ചെയ്തത്. വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഈ ദഹിക്കാത്ത വസ്തുക്കള് പുറത്തെടുക്കാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവന്നതായി ഗഞ്ചം ചീഫ് ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഓഫിസർ (സിഡിവിഒ) അഞ്ജൻ കുമാർ ദാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
