വിജയ്ക്കായി പ്രവാസി ആരാധകര്‍; നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിയതാരത്തിന് വോട്ടിടാന്‍ ആയിരക്കണക്കിന് തമിഴര്‍ നാട്ടിലേക്ക്

നിലവിൽ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്താൻ 500 ഓളം പ്രവാസികൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രവാസികൾ എത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

VOTE FOR VIJAY TVK CANDIDATE VIJAY TAMIL NADU POLLS 2026 FANS IN GULF RETURN TO TN HOME
Poornima, a Vijay fan working in Dubai, has returned home in Chennai to cast vote on April 23 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 17, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്താൻ വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന വോട്ടർമാർ തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയെന്ന് ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) പ്രവർത്തകർ. ഏപ്രിൽ 23 ന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ കുറഞ്ഞത് 500 പേരെങ്കിലും ഇതിനകം ദുബായിയിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങുമെന്നാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനായിരത്തിലധികം പ്രവാസികൾ തിരിച്ചെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ടിവികെ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പ്രവാസികളുടെ വരവ്. ടിവികെ ആദ്യമായി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവേശം വർധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്, വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവാസികളുടെ വരവ് എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എന്നാൽ 2009 ൽ ദുബായിയിൽ രൂപീകരിച്ച നടൻ വിജയിയുടെ ആരാധക കൂട്ടായ്‌മയായ 'വിജയ് മക്കൾ ഇയക്കവു'മായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തക പൂർണിമ 500 ഓളം പേർ വിജയ്‌ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പെരമ്പൂർ, വില്ലിവാക്കം, ടി നഗർ തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സജീവമായി പ്രചാരണം നടത്തിവരികയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം മൂലം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പലർക്കും നാട്ടിൽ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരും ദിവസത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ദുബായിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഗൾഫ് മേഖലയിലുടനീളം വിജയ്‌ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നവരുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു ടിവികെ പ്രവർത്തകൻ പറയുന്നു. അബുദാബി, കുവൈറ്റ്, ഷാർജ, ബഹ്‌റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. വിജയിയുടെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പായതിനാൽ ഈ നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ആവേശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന വോട്ടർമാർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലുടനീളം ടിവികെ സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി വോട്ടഭ്യർഥിക്കാനും പ്രചാരണത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ മാറ്റം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബദലായി വിജയ്‌ക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ടിവികെ പ്രകടന പത്രികയ്‌ക്ക് പിന്തുണ

അതേസമയം, ടിവികെയുടെ നുങ്കമ്പാക്കത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പ്രകടന പത്രിക പ്രഖ്യാപന പരിപാടിയിൽ നിരവധി വോട്ടർമാരാണ് പങ്കെടുത്തത്. തുടർന്ന് ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വനിതയായ അനുശ്രീ വേലൻ ടിവികെയുടെ പ്രകടന പത്രികയെ പ്രശംസിച്ചു. പ്രകടന പത്രികയിൽ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർമാരും മറ്റ് സ്‌ത്രീ പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്ന വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ വിജയ്‌ നൽകുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് അനുശ്രീ വേലൻ വ്യക്തമാക്കി. നടനും രാഷ്‌ട്രീയക്കാരനുമായി അരങ്ങു വാഴുന്ന വിജയിയോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആരാധന വോട്ടായി മാറുമോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് എല്ലാവരും.

