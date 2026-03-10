തെലുഗ് പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അതികായൻ; അമ്പതിൻ്റെ നിറവിൽ 'ഈനാടു ജേണലിസം സ്കൂൾ'
തെലുഗ് പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ പ്രശസ്ത മാധ്യമ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ ഈനാടു ജേണലിസം സ്കൂളിൽ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷം.
Published : March 10, 2026 at 5:38 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലുഗ് പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഗതി രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച പ്രശസ്ത മാധ്യമ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ ഈനാടു ജേണലിസം സ്കൂൾ അമ്പത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. 1976-ൽ സ്ഥാപിതമായ ജേണലിസം സ്കൂളിൻ്റെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി സോമാജിഗുഡയിലെ ഈനാടു ഓഫീസിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ വീണ്ടും ഒത്തുകൂടി. പത്രപ്രവർത്തനത്തിലെ അതികായനും, റാമോജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്ഥാപകനുമായ പരേതനായ ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി.
മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ കെ. ശ്രീനിവാസ് റെഡ്ഡിയായിരുന്നു മുഖ്യാതിഥി. ജേണലിസം ട്രെയിനികളുടെ ആദ്യ ബാച്ചിൻ്റെ ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന 'സ്വർണ്ണാക്ഷരി' എന്ന പ്രത്യേക ലേഖനം ഈനാടു എഡിറ്റർ എം നാഗേശ്വര റാവു അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദത്തിൽ മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു. സ്ഥാപനം അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെന്നും അവരുടെ ഉയർച്ചയിൽ എത്രത്തോളം സഹായിച്ചുവെന്നും സംസാരിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെലുഗ് പത്രപ്രവർത്തന ചരിത്രത്തിൽ ഈനാടു ചിരപ്രതിഷ്ഠമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പത്രപ്രവർത്തകൻ കെ. ശ്രീനിവാസ് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. "തെലുങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മറ്റൊരു പത്രവും ഇത്രയും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടില്ല. ഈനാടു സ്വയം ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറിയെന്ന് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചവർ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ ഓദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് രൂപം നൽകിയത് ഈനാടു ജേണലിസം സ്കൂളാണെന്ന് മീഡിയ അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാൻ ദേവുലപ്പള്ളി അമർ പറഞ്ഞു. "പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ഈനാട്. ഈ മേഖലയിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏതൊരു അംഗീകാരവും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആബിഡ്സിലെ മാർഗദർശി ഓഫീസിൽ പരിശീലനം ആരംഭിച്ച 26 ട്രെയിനികളാണ് ആദ്യ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു. ക്ലാസ് റൂം അധ്യാപനത്തിനപ്പുറം റിപ്പോർട്ടിങ്, എഡിറ്റിംങ്, ന്യൂസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ തീവ്രമായ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ സൂചിപ്പിച്ചു. പരിശീലന പ്രക്രിയ തന്നെ പൂർണതയുള്ളതാണെന്നും സാമൂഹിക അവബോധം, ഉത്തരവാദിത്തം, പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയയാണ് പരിശീലനാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
"ഈനാടുവിലെ പരിശീലനം അച്ചടക്കവും സമൂഹത്തോടുള്ള കടമയും വളർത്തിയെടുത്തു. ആ മൂല്യങ്ങൾ നേരിൻ്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മെ സഹായിക്കും" പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു.ദണ്ഡമുടി സുഷമ, മംഗു രാജഗോപാൽ, എ വിശ്വേശ്വർ റെഡി, യാദവില്ലി മൂർത്തി, നിഡമർത്തി രാജശേഖർ, സുരമ്പുടി രാമശേഷു, വംഗാരി ശ്യാംസുന്ദർ, ജിവിഎസ് മൂർത്തി, എസ് ബാൽ റെഡ്ഡി, രേണുമാനു ബാഷ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ നിരവധി പേര് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, പ്രസ് ക്ലബ് പ്രതിനിധികൾ, പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ നേതാക്കൾ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഈ ഒത്തുചേരൽ വെറുമൊരു പുനഃസമാഗമം മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് പത്രപ്രവർത്തകരുടെ തലമുറകളെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും തെലുഗ് മാധ്യമങ്ങളിൽ ശാശ്വതമായ മുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പരിശീലന പരിപാടിക്കുള്ള അഞ്ജലി കൂടിയായിരുന്നു.
ALSO READ: എൽപിജി സിലിണ്ടറുകള്ക്ക് ക്ഷാമം, രാജ്യത്ത് ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻ്റുകളും അടച്ചുപൂട്ടും?