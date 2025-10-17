അച്ഛന് മരിച്ചതറിയാതെ അഞ്ചുവയസുകാരന് മൃതദേഹത്തിനരികില് കഴിഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസം
സംഭവത്തില് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Published : October 17, 2025 at 6:07 PM IST
രാജമഹേന്ദ്രവാരം: അച്ഛന് മരിച്ചത് അറിയാതെ അഞ്ചുവയസുകരാന് മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസം.ദുര്ഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് അയല്ക്കാര് പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കെ. രവിശങ്കർ (47) ആണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ രാജമഹേന്ദ്രവാരത്തിലെ (രാജമുണ്ട്രി) പ്രകാശം നഗറാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം.
സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, മരിച്ച കെ. രവിശങ്കർ (47) ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇയാള് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി അയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോള് ഇയാളുടെ മകന് തനിച്ചാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
അച്ഛന് മരിച്ചതറിയാതെ രണ്ടു ദിവസവും കുട്ടി സ്വയം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വീട്ടില് നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ശബ്ദങ്ങള് കേട്ടിരുന്നുവെന്നും അയല്ക്കാര് പറഞ്ഞു. ദുര്ഗന്ധം അസഹനീയമായപ്പോഴാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
രവിശങ്കറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയില് ആരും അതിക്രമിച്ച് കടക്കുകയോ ബലംപ്രയോഗിച്ചതോ സംഘര്ഷമുണ്ടായോ ഉള്ള സൂചനകളൊന്നുമില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാല് സ്വഭാവിക കാരണങ്ങളും ദുരുപയോഗവും ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം കുട്ടിക്ക് പരിചരണവും കൗണ്സിലിംഗും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയില് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങള് ഒഴിവാക്കാനായി സമീപത്ത് എന്തെങ്കിലും അസാധാരണ സംഭവങ്ങളോ സാഹചര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായാല് ഉടന് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പരിസര വാസികളോട് പൊലീസ് അഭ്യര്ഥിച്ചു.
