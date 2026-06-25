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സെൽഫിയെടുക്കുന്നതിനിടെ ദാരുണാന്ത്യം; ഒരേ കുടുംബത്തിലെ 4 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ മുങ്ങിമരിച്ചു

കബ്ബാലു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥനയ്ക്കും മറ്റ് ചടങ്ങുകൾക്കുമായി എത്തിയതായിരുന്നു കുടുംബം

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കുടുംബത്തിലെ നാല് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ മുങ്ങിമരിച്ചു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 25, 2026 at 10:00 AM IST

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മണ്ഡ്യ(കർണാടക): കാവേരി നദിയിൽ സെൽഫിയെടുക്കുന്നതിനിടെ കാൽവഴുതി വീണ് ഒരേ കുടുംബത്തിലെ നാല് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് മണ്ഡ്യയിലെ മുത്തത്തി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ സംഘമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം.

ബെംഗളൂരു സൗത്ത് ജില്ലയിലെ ചന്നപട്ടണ താലൂക്കിലെ ജഗദപുര ഗ്രാമവാസികളായ വിജയമ്മ (52), മകൾ പ്രിയങ്ക, ശ്വേത (38), മകൾ ചൈത്ര (20), കാർ ഡ്രൈവറായ ബെംഗളൂരു സ്വദേശി മഹേഷ് (30) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ക്ഷേത്രദർശനത്തിനും വിനോദയാത്രയ്ക്കുമായി എത്തിയതായിരുന്നു ഇവർ.

അപകടം സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ
കബ്ബാലു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥനയ്ക്കും മറ്റ് ചടങ്ങുകൾക്കുമായി എത്തിയതായിരുന്നു കുടുംബം. ഇതിനുശേഷം മളവള്ളി താലൂക്കിലെ പ്രശസ്തമായ മുത്തത്തി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കാനും ക്ഷേത്രദർശനം നടത്താനും ഇവർ തീരുമാനിച്ചു. കാവേരി നദിയുടെ തീരത്ത് എത്തിയ സംഘം നദിയിൽ വെള്ളം കുറവാണെന്ന് കണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ സെൽഫി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ കാൽവഴുതി നദിയിലെ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ആദ്യം വിജയമ്മയാണ് കാൽവഴുതി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണതെന്ന് ജില്ല പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വി ജെ ശോഭ റാണി വ്യക്തമാക്കി. ഇവരെ രക്ഷിക്കാനായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് സ്ത്രീകളും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. എന്നാൽ നദിയിലെ അടിയൊഴുക്ക് ശക്തമായിരുന്നതിനാൽ ഇവർക്കും പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. സ്ത്രീകളെല്ലാവരും മുങ്ങിത്താഴുന്നത് കണ്ട് ഇവരെ രക്ഷിക്കാനായി കാർ ഡ്രൈവറായ മഹേഷും നദിയിലേക്ക് എടുത്തുചാടി. എന്നാൽ അഞ്ച് പേരും ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു.

മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കുന്നത് ദുരന്തത്തിന് കാരണം
കാവേരി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള മുത്തത്തി വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണെങ്കിലും, നദിയിലെ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കും ചുഴികളും പലപ്പോഴും വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. പുറമെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നദി ശാന്തമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് വലിയ അപകടം വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി പ്രത്യേക സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലരും ഇത് പാലിക്കാത്തതാണ് ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നത്.

വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. വിദഗ്ധരായ നീന്തൽത്തൊഴിലാളികളുടെ സഹായത്തോടെ ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഏഴുമണിയോടെയാണ് അഞ്ച് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ നദിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത്. തുടർന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മൃതദേഹങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

മണ്ഡ്യ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ഡോ. കുമാർ, ജില്ല പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വി ജെ ശോഭ റാണി, ഡിവൈഎസ്പി യശ്വന്ത് കുമാർ, ഹലഗൂരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പിഎസ്ഐ ലോകേഷ് എന്നിവർ അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി. സിഎച്ച്സി ഗോവർധൻ, മോഹൻ കുമാർ, പ്രശാന്ത് കുമാർ, വനിത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഗീത അഞ്ജൽ എന്നിവരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഹലഗൂരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും എസ്പി ശോഭ റാണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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MANDYA DROWNING INCIDENT
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