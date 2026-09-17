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രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രം പഠിച്ച അച്‌ഛന്‍, പള്ളിക്കൂടത്തിന്‍റെ പടിവാതില്‍ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അമ്മ, മക്കള്‍ അഞ്ച് പേരും ഡോക്‌ടര്‍ പദത്തിലേക്ക്

വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കള്‍, ദാരിദ്ര്യം ഇതൊന്നും ഈ അഞ്ച് ആദിവാസി സഹോദരങ്ങളെ മെഡിസിനിലേക്കുള്ള പാതയില്‍ പിന്നോട്ട് വലിച്ചില്ല. ഫീസ് വര്‍ദ്ധന ഈ കുട്ടികളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒഡിഷയിലെ കാന്തമാല്‍ ഗ്രാമത്തിലെ ഈ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ബാലകൃഷ്‌ണ ചാര്‍ച്ചി എഴുതുന്നു...

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The three children of Bursi and Anusuya who have been enrolled into medical colleges (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2026 at 2:28 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 2:37 PM IST

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ഫുല്‍ബാനി(കാന്തമാല്‍): ബുര്‍സിപ്രധാന്‍ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാര്യ അനസൂയ ആകട്ടെ വിദ്യാലയത്തിന്‍റെ പടിവാതില്‍ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാാല്‍ ഇവരുടെ അഞ്ച് കുട്ടികളില്‍ മൂന്ന് പേരും ഇക്കൊല്ലം എംബിബിഎസ് പഠനത്തിനായി മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചേരാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. മൂത്തയാളാകട്ടെ എംബിബിഎസ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എംബിബിഎസിന് രണ്ടാം വര്‍ഷം പഠിക്കുന്നു.

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ഒഡിഷയിലെ കാന്തമാല്‍ ജില്ലയിലെ ഒരു ആദിവാസി കുടുംബത്തിന്‍റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞ് വരുന്നത്. പാവപ്പെട്ട ദമ്പതികളായ ബുര്‍സിയും അനസൂയയും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രാരാബ്‌ധങ്ങള്‍ക്കിടയിലും തങ്ങളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കാനായി കഷ്‌ടപ്പെടുന്നു. ഇവരുടെ മക്കള്‍ അഞ്ച് പേരും മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് കടന്ന് അവരുടെ ആ കഷ്‌ടപ്പാടുകള്‍ക്ക് ഫലം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

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ദരിയാങ്ബാഡി ബ്ലോക്കിലെ സിക്കാബാഡി ഗ്രാമത്തിലെ ഈ അഞ്ച് സഹോദരങ്ങളും ദാരിദ്ര്യത്തോട് പൊരുതിയാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിത വിജയം നേടിയിരിക്കുന്നത്. പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളും കഷ്‌ടപ്പാടുകളും മാത്രമായിരുന്നു ഇവരുടെ കൈമുതല്‍. ഈ കുട്ടികളുടെ വിജയഗാഥ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല ആ പ്രദേശത്തിനാകെ തന്നെ വലിയ അഭിമാനം നല്‍കുന്നു.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല. പക്ഷേ അതിന്‍റെ ശക്തി ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാം. ജീവിതം എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി മാറിയിട്ടും കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ അതൊന്നും ബാധിക്കാതിരിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചുവെന്ന് ആ മാതാപിതാക്കള്‍ അഭിമാന പൂര്‍വം പറയുന്നു.

മൂത്തമകനായ ബിഭിഷാന്‍ പ്രധാന്‍ ആണ് കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് ആദ്യമായി മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത നേടുകയും ഡോക്‌ടര്‍ ആയി പുറത്ത് വരികയും ചെയ്‌തത്. സഹീദ് ലക്ഷ്‌മണ്‍ നായക് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നാണ് ബിഭിഷാന്‍ എംബിബിഎസ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഇതേ ആശുപത്രിയില്‍ ഇന്‍റണ്‍ഷിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ബിഭിഷാന്‍ ഇപ്പോള്‍. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിജയമാണ് ഇതേ പാത തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സഹോദരങ്ങളെയും പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മൊണാലിസ പ്രധാനും ബിഭിഷാന്‍റെ പാത പിന്തുടര്‍ന്ന് വൈദ്യ പഠന രംഗത്ത് എത്തി. ഇതേ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ രണ്ടാം വര്‍ഷ മെഡിസിന് പഠിക്കുകയാണ് മൊണാലിസ ഇപ്പോള്‍.

ഇപ്പോഴിതാ ഈ കുടുംബത്തിന് ആഘോഷിക്കാന്‍ മൂന്ന് കാരണങ്ങള്‍ കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇളയ കുട്ടികളായ മൂന്ന് പേര്‍ മെഡിസിന് പ്രവേശനം നേടി. ഇസാരിയ പ്രധാന്‍, സുനേമി പ്രധാന്‍, മീനാക്ഷി പ്രധാന്‍ എന്നീ കുട്ടികള്‍ ഇക്കൊല്ലം നീറ്റ് പാസായി മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശനം നേടിയിരിക്കുന്നു. കാലഹണ്ടി, ബലാംഗീര്‍, കോരാപ്പൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവര്‍ക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടിയത്. ഇവര്‍ മൂന്ന് പേരും കൂടി മെഡിസിന്‍ പഠനം തുടങ്ങുന്നതോടെ കുടുംബത്തിലെ ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം അഞ്ചാകും.

രക്ഷിതാക്കളുടെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട ത്യാഗത്തിന്‍റെ ഫലമാണ് ഈ നേട്ടം. ഒപ്പം ഊ കുട്ടികളുടെ സ്ഥിരോല്‍സാഹത്തിന്‍റെയും. ദാരിദ്ര്യം തങ്ങളുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കില്ലെ എന്ന ഈ കുട്ടികളുടെ നിശ്ചയ ദാര്‍ഢ്യമാണ് ഈ വിജയം.

എന്നാല്‍ കുടുംബത്തിലെ ഈ ആഘോഷങ്ങളെ എല്ലാം പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന ചില വസ്‌തുതകളുണ്ട്. മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒന്നിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിവരുന്ന സാമ്പത്തിക ചെലവ് ഇവരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവരുടെ സ്വപ്‌നം തങ്ങള്‍ തല്ലിക്കൊഴിക്കില്ലെന്ന് ഇവര്‍ അടിവരയിട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കാന്തമാലിലെ സികാബാഡി ഗ്രാമത്തിലെ ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ വിജയഗാഥ ഇവിടുത്തുകാര്‍ക്കാകെ പ്രതീക്ഷ പകരുകയാണ്. ഇതേ ധൈര്യവും ത്യാഗവും ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ തങ്ങളുടെ സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്ക്കാരം സാധ്യമാകൂ എന്ന് ഇവര്‍ക്കറിയാം.

Last Updated : September 17, 2026 at 2:37 PM IST

TAGGED:

ODISHA TRIBAL FAMILY SUCCESS
5 ASPIRING DOCTORS FROM ONE FAMILY
KANDHAMAL TRIBAL STUDENTS
BALANGIR MEDICAL COLLEGE
5 DOCTORS IN THE MAKING

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