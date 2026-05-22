റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന 139 ഇന്ത്യക്കാരെ മോചിപ്പിച്ചു; 49 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയിൽ

217 ഇന്ത്യക്കാരാണ് റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നത്. 49 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ആറ് പേരെ കാണാനില്ലെന്നും 139 പേരെ മോചിപ്പിച്ചതായും കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

By PTI

Published : May 22, 2026 at 8:44 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധമുഖത്ത് റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 217 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ 49 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതായും കേന്ദ്രസർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. റഷ്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 26 ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിശദമായ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വിപുൽ എം. പഞ്ചോലി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടിയാണ് സർക്കാരിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയത്. ഇന്ത്യ നടത്തിയ ശക്തമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളുടെ ഫലമായി 139 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ റഷ്യൻ സൈന്യവുമായുള്ള കരാറുകളിൽ നിന്ന് ഇതിനകം മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

​യുദ്ധത്തിൽ 49 ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പുറമേ, ആറുപേരെ കാണാതായതായി റഷ്യൻ അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് 23 പേരുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഇവരെ കണ്ടെത്താനായി മോസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി റഷ്യൻ അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താനും മൃതദേഹങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനുമായി 21 പേരുടെ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഡിഎൻഎ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് റഷ്യക്ക് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു.

ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച 26 പേരിൽ 14 പേർ മരണപ്പെട്ടതായും 11 പേരെ കാണാതായതായും ഒരാൾ പീഡനക്കേസിൽ എട്ട് വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണെന്നുമാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ പുതിയ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മരണപ്പെട്ട എട്ടുപേരുടെ ഭൗതികശരീരങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ നാട്ടിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനായുള്ള മുഴുവൻ ചെലവുകളും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് വിനിയോഗിച്ചതെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

​വൻ തുകയുടെ ശമ്പള പാക്കേജുകളിലും ആനുകൂല്യങ്ങളിലും ആകൃഷ്ടരായാണ് പലരും റഷ്യൻ സൈന്യവുമായി കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചതെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ. അയ്യായിരം യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ) മുൻകൂർ സൈനിങ് ബോണസ്, 2500 ഡോളർ മാസശമ്പളം, റഷ്യൻ പൗരത്വം, മറ്റ് സാമൂഹിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ മരണപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിയെട്ടായിരം ഡോളർ (ഏകദേശം ഒന്നരക്കോടി രൂപ) നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവയായിരുന്നു വാഗ്ദാനങ്ങൾ.

2024 ഫെബ്രുവരി മുതൽ റഷ്യൻ യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെതിരെയും റഷ്യയിലെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാണിച്ച് സർക്കാർ നിരന്തരം ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാജ തൊഴിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി യുവാക്കളെ റഷ്യയിലേക്ക് കടത്തുന്ന നിയമവിരുദ്ധ റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് ഏജൻസികൾക്കെതിരെയും മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്കെതിരെയും ശക്തമായ അന്വേഷണവും നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​റഷ്യയിൽ തടവിലാക്കപ്പെടുകയോ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് ക്ഷേമവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പൗരന്മാരും ഇത്തരത്തിൽ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളുടെയും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെയും പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബാധിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ആവശ്യമായ നയതന്ത്ര, കോൺസുലാർ, മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവശേഷിക്കുന്നവരെ തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.

ഇതേസമയം, യുദ്ധത്തിൽ ഇരയായ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്‍റെ കാര്യം ഹർജിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചു. ഈ വിഷയം കൂടി പരിഗണിക്കാനായി കേസ് സുപ്രീം കോടതി മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി നിശ്ചയിച്ചു. തങ്ങളെ റഷ്യയിലേക്ക് നല്ല ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലാലിച്ചതാണെന്നും അവിടെയെത്തിയ ഉടൻ പാസ്പോർട്ടുകൾ പിടിച്ചുവെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് ദുരിതബാധിതരായ യുവാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

