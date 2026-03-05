ETV Bharat / bharat

ഹോളി വർണങ്ങള്‍ക്ക് പകരം തോക്കുകളും പീരങ്കികളും; 450 വർഷം പഴക്കമുള്ള സവിശേഷ ആചാരത്തെപ്പറ്റി അറിയാം

മുഗൾ സൈന്യങ്ങൾക്കെതിരായ ചരിത്രപരമായ വിജയത്തെ അനുസ്‌മരിപ്പിക്കുന്ന ജംറാബിജ് അഥവാ കൃഷ്‌ണ പക്ഷ ദ്വിതീയ എന്ന ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഗ്രാമവാസികള്‍ 'ബറൂദ് ഹോളി' ആചരിച്ചത്.

ഹോളി ആഘോഷം ഉദയ്‌പൂർ കൃഷ്‌ണ പക്ഷ ദ്വിതീയ രാജസ്ഥാനിലെ ബറൂദ് ഹോളി
The Menar villagers celebrate with gunfire, cannon shots and fireworks, symbolising the victory of local warriors who are said to have defeated a Mughal army centuries ago (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 5, 2026 at 7:56 PM IST

കപിൽ പരീഖ്

ജയ്‌പൂർ: ഉദയ്‌പൂരിലെ വല്ലഭ്‌നഗറിലെ മെനാർ ഗ്രാമവാസികള്‍ക്ക് ഹോളി എന്നാൽ വർണങ്ങള്‍ വാരി വിതറിയും മധുരം വിതരണം ചെയ്‌തും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. പകരം ഇവിടുത്തുകാർക്ക് ചരിത്രത്തിൻ്റെയും ധീരതയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും സവിശേഷമായ ആഘോഷമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ വർണങ്ങള്‍ക്ക് പകരം തോക്കുകളും വെടിക്കെട്ടുകളും പീരങ്കികളുമൊക്കെയാണ് ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.

മുഗൾ സൈന്യങ്ങൾക്കെതിരായ ചരിത്രപരമായ വിജയത്തെ അനുസ്‌മരിപ്പിക്കുന്ന ജംറാബിജ് അഥവാ കൃഷ്‌ണ പക്ഷ ദ്വിതീയ എന്ന ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഗ്രാമവാസികള്‍ 'ബറൂദ് ഹോളി' ആചരിച്ചത്. 450 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ബറൂദ് ഹോളി. ഇന്നേ ദിവസത്തിൽ ശാന്തമായ ഗ്രാമത്തിൽ വെടിയൊച്ചകളും പീരങ്കികളും കൊണ്ട് നിറയും. നിറങ്ങൾക്കും പൂക്കൾക്കും പകരം, ഗ്രാമവാസികൾ വെടിക്കെട്ട്, പീരങ്കി വെടി എന്നിവയുമായി തെരുവിലിറങ്ങുന്നതാണ് കാഴ്‌ച.

മുഗൾ സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തി പ്രാദേശിക യോദ്ധാക്കളുടെ വിജയത്തെ ആഘോഷമാക്കുകയാണിവർ. തലമുറകളായി ഗ്രാമവാസികള്‍ ബറൂദ് ഹോളി ആഘോഷിച്ച് വരുന്നു. ഇവർക്ക് ഇത് വെറുമൊരു ഉത്സവമല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ പൂർവികരുടെ ധൈര്യത്തിൻ്റെയും വീര്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ്. "നമ്മുടെ പൂർവികർ മുഗൾ സൈന്യത്തെ അവരുടെ ധീരതകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തി, ഈ ആഘോഷം ആ ചരിത്ര വിജയത്തെ ആദരിക്കുന്നു," എന്നാണ് ഗ്രാമവാസികള്‍ പറയുന്നത്.

ജംറാബിജ് ആഘോഷം മെനാർ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക സ്വത്വത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രകാരൻ ചന്ദ്രശേഖർ ശർമ്മ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാ വർഷവും, ചുറ്റുമുള്ള 200ഓളം ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ മനോഹരമായ പരിപാടിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഒത്തുകൂടുന്നു. മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും വിദേശത്തും താമസിക്കുന്ന നിരവധി മെനാർ നിവാസികൾ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് ഒരു പതിവാണ്.

പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളോടെയും ഗ്രാമത്തിലെ അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോള്‍ ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. പകൽ സമയത്ത്, 52 ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മെനാരിയ ബ്രാഹ്മണരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓംകാരേശ്വർ ചൗക്കിൽ അമൽ കസും ആചാരം നടത്തുന്നു. പരമ്പരാഗത രൺബൻകുര ഡ്രമ്മിൻ്റെ താളത്തോടെ അതിഥികളെ ആദരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യപടി.

രാത്രിയാകുമ്പോൾ, ആഘോഷങ്ങള്‍ ഉച്ഛസ്ഥായിയിലെത്തും. പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച ഗ്രാമവാസികൾ തോക്കുകളും പരമ്പരാഗത പീരങ്കികളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഓംകാരേശ്വർ ചൗക്കിൽ ഒത്തുകൂടുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരേസമയം ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിർക്കുകയും പീരങ്കികള്‍ മുഴക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാത്രിയിലെ വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ മുഴക്കം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

ആഘോഷങ്ങള്‍ പ്രമാണിച്ച് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താറാണ് പതിവ്. കാണികളെ സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ നിർത്താൻ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും സജീവമായുണ്ടാകും. പരിചയസമ്പന്നരായ ഗ്രാമീണർ മാത്രമേ ആയുധങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളൂ. ആംബുലൻസുകളും ഡോക്‌ടർമാരും പൊലീസുമെല്ലാം സജ്ജമായിരിക്കും.

അതേസമയം, സിരോഹി ജില്ലയിലെ അബു റോഡിലെ ഗോത്രവർഗ മേഖലയായ ഭഖറിലും വ്യത്യസ്‌തമായ ഹോളി ആഘോഷമാണ് നടന്നത്. ഹോളിക ദഹനിൻ്റെ പ്രതീകമായാണ് ആചാരം. ഗ്രാമവാസികളും യുവാക്കളും കത്തുന്ന തീക്കനലുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ നഗ്നപാദനായി നടക്കും. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

ഹോളി ആഘോഷം
ഉദയ്‌പൂർ
കൃഷ്‌ണ പക്ഷ ദ്വിതീയ
രാജസ്ഥാനിലെ ബറൂദ് ഹോളി
ബറൂദ് ഹോളി

