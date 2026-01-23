ETV Bharat / bharat

നാല് വയസുകാരിയെ സ്‌കൂൾ വാനിൽ വച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത് ഡ്രൈവർ; പോക്‌സോ നിയമ പ്രകാരം കേസ് എടുത്ത് പൊലീസ്

മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ബദ്‌ലാപൂരിലാണ് സംഭവം. മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പ്രതിയായ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ പോക്‌സോ നിയമ പ്രകാരം കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

SCHOOL GIRL RAPED IN BADLAPUR SEXUAL ASSAULT POCSO 4 YEAR SCHOOL GIRL SEXUALLY ASSAULT
Archive photo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 12:46 PM IST

മുംബൈ: നാലു വയസുകാരിയെ സ്‌കൂൾ വാനിൽ വച്ച് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് ഡ്രൈവർ. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ബദ്‌ലാപൂരിലാണ് സംഭവം. മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പ്രതിയായ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ പോക്‌സോ നിയമ പ്രകാരം കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത്

ബദ്‌ലാപൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ഇംഗ്ലീഷ്‌ മീഡിയം സ്‌കൂളിലാണ് നാലു വയസുകാരി പഠിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് സ്‌കുളിൻ്റെ വാനിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു കുട്ടി. ആ സമയത്ത് വാനിൽ വനിതാ ആയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് മുതലെടുത്താണ് ഡ്രൈവർ നാല് വയസുകാരിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നത്.

ഉച്ചകഴിഞ്ഞിട്ടും പെൺക്കുട്ടി സ്‌കൂളിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ തിരിച്ച് എത്താതിനെ തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ സ്‌കൂളിലേക്ക് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. തുടർന്ന് കുട്ടി വീട്ടിൽ എത്തുകയും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അമ്മയോട് പറയുകയുമായിരുന്നു.

ഇതെത്തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബദ്‌ലാപൂർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തി പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ പോക്‌സോ നിയമ പ്രകാരം കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സ്‌കൂൾ ബസിലും വാനുകളിലും വിദ്യാർഥികളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു. പ്രതിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് അസിസ്‌റ്റൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കാലെ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബദ്‌ലാപൂരിലെ ഒരു സ്‌കൂളിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ കോളിളക്കം സൃഷ്‌ടിച്ച ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു. ബദ്‌ലാപൂർക്കാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് അതേ സ്‌കൂളിലെ ശുചിത്വ തൊഴിലാളിയായ അക്ഷയ് ഷിൻഡയെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. പിന്നീട് പൊലീസുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അക്ഷയ് ഷിൻഡെ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

സമാന സംഭവം

ഡൽഹിയിലെ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളിൽ റോസാപ്പുക്കൾ വിൽക്കുന്ന 11 വയസുകാരിയെ തട്ടി കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത വനപ്രദേശത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ. ദുർഗേഷ് എന്നയാളാണ് അറസ്‌റ്റിലായത്. ജനുവരി 11 നായിരുന്നു സംഭവം.

സിഗ്നിലിന് സമീപം വണ്ടി നിർത്തുകയും പൂക്കൾ മുഴുവനും വിറ്റ് തീർക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രതി പെൺക്കുട്ടിയെ ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി പ്രൊഫസർ രാം നാഥ് വിജ് മാർഗിന് സമീപമുള്ള വനപ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കുട്ടി അബോധാവസ്ഥയിലായതോടെ മരിച്ചുവെന്ന് കരുതി ഇയാൾ കുട്ടിയെ വനത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയായിരുന്നു.

Also Read: അഞ്ച് വയസുകാരി നേരിട്ടത് ക്രൂര ബലാത്സംഗം; പ്രതിയുടെ വധശിക്ഷ ശരിവച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി

