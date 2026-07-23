കൺമുന്നിൽ മകൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു; ജീവൻ പണയം വച്ച് അമ്മ എടുത്തുചാടി, നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി ദുരന്തം
മധ്യപ്രദേശിലെ സിയോണിയിലാണ് നാടിനെയാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ഹൃദയഭേദകമായ സംഭവം
Published : July 23, 2026 at 11:18 AM IST
ഭോപാൽ: കൺമുന്നിൽ ജീവൻ്റെ പാതിയായ മകൻ കുത്തിയൊലിക്കുന്ന മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലേക്ക് വീണപ്പോൾ ആ അമ്മയ്ക്ക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വന്തം ജീവൻ പോലും വകവയ്ക്കാതെ നാല് വയസ്സുകാരനെ രക്ഷിക്കാൻ അവർ ആർത്തലച്ചൊഴുകുന്ന അഴുക്കുചാലിലേക്ക് എടുത്തുചാടി. എന്നാൽ വിധി അവർക്ക് കാത്തുവച്ചത് തീരാദുഃഖമായിരുന്നു. അമ്മയുടെ ജീവൻ നാട്ടുകാർ രക്ഷിച്ചെങ്കിലും ആ പിഞ്ചോമനയെ അവർക്ക് എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു.
മധ്യപ്രദേശിലെ സിയോണിയിലാണ് നാടിനെയാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ഹൃദയഭേദകമായ സംഭവം നടന്നത്. ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ നദികളും അഴുക്കുചാലുകളും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ബുധനാഴ്ച കോട്വാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഖൈരിടെക് മേഖലയിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. അഴുക്കുചാലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കുടിലിലാണ് ലോകേഷ് യാദവിൻ്റെയും സുനിത യാദവിൻ്റെയും കുടുംബം താമസിക്കുന്നത്. പതിവുപോലെ സുനിത തൻ്റെ ഏക മകനായ നാല് വയസ്സുകാരൻ ഋഷി യാദവിനെ വീടിന് പിന്നിലേക്ക് പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു. ഇതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കാൽവഴുതി കുട്ടി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അഴുക്കുചാലിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.
രക്ഷകയായി അമ്മ, പക്ഷേ...
കൺമുന്നിൽ മകൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നത് കണ്ട സുനിത ഒട്ടും വൈകാതെ അവനെ രക്ഷിക്കാനായി വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തുചാടി. കുത്തിയൊലിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മകനെ ചേർത്തുപിടിക്കാൻ അവർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒഴുക്ക് വളരെ ശക്തമായതിനാൽ അവർക്കും പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. ഇവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഏറെ പണിപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ സുനിതയെ സുരക്ഷിതമായി കരയ്ക്കെത്തിച്ചെങ്കിലും, അതിവേഗത്തിൽ ഒഴുകിയ വെള്ളത്തിൽ ഋഷി ഇതിനോടകം കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സുനിതയെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
വിഫലമായ തിരച്ചിൽ
വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസും ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയും (എൻ.ഡി.ആർ.എഫ്) ഹോംഗാർഡും ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി സംയുക്തമായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. സിയോണി എസ്.ഡി.ഒ.പി ചഞ്ചലേഷ് മർകാം സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. അപകടവിവരം ലഭിച്ചയുടൻ പൊലീസും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നെന്നും, പ്രാദേശിക നീന്തൽ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം അകലെ നിന്നാണ് കുട്ടിയെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.
കണ്ണീരടക്കാനാവാതെ നാട്
ഏക മകൻ്റെ വിയോഗത്തോടെ യാദവ് കുടുംബം വലിയൊരു ദുഃഖക്കയത്തിലാണ്. സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വച്ചിട്ടും മകനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ആഘാതത്തിലാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സുനിത. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ജനജീവിതം പൂർണമായും സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാഗ്പൂർ റോഡിലെ ഹരിദർശൻ നഗറിന് സമീപമുള്ള ചെറിയ പാലത്തിന് താഴെയാണ് ഈ ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ മാറിനിൽക്കണമെന്നും, കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ജലാശയങ്ങളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും അടുത്തേക്ക് പോകരുതെന്നും അധികൃതർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ പോലും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഭരണകൂടം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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