ബസ് കാറുകളുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് നാല് സ്ത്രീകളടക്കം ഒന്പത് മരണം
തിരക്കേറിയ ചെന്നൈ-തിരുച്ചി ദേശീയ പാതയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗത തടസമുണ്ടായി.
Published : December 25, 2025 at 8:12 AM IST
കുഡല്ലൂര്: ബസും കാറുകളും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒന്പത് മരണം. നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. തിരുച്ചിയില് നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കര്ണാടക എക്സ്പ്രസ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷന്റെ ബസ് രണ്ട് കാറുകളിലായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. കുഡല്ലൂര് ജില്ലയിലെ എഴുത്തൂരിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
കാറിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളടക്കം ഏഴ് പേര് സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു.രണ്ട് പേര് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചതെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
ചെന്നൈ-തിരുച്ചി ദേശീയ പാതയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബസിന്റെ മുന്ഭാഗത്തെ ചക്രങ്ങളിലൊന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അപകടകാരണം. ഇതോടെ വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി കാറുകളില് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായ ബസ് മീഡിയനിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറുകയും എതിര്വശത്തെ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും അവിടെ നിന്ന് വന്ന കാറുകളില് ഇടിക്കുകയുമായിരുന്നു.
സംഭവമറിഞ്ഞ് തിറ്റക്കുഡി, രാമനാഥം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കാറുകള് രണ്ടും പൂര്ണായി ബസിന് അടിയില് പെട്ട് തകര്ന്നിരുന്നു. നാല് സ്ത്രീകളും നാല് പുരുഷന്മാരും ഒരു കുഞ്ഞുമാണ് മരിച്ചത്. നാല് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും മുതിര്ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു.
അപകടത്തിന്റെ ആഘാതം മൂലം ആദ്യഘട്ടത്തില് മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയാന് സാധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കരൂരില് നിന്നുള്ള സ്വര്ണ വ്യാപാരി രാജരത്നം(69), ഭാര്യ രാജേശ്വരി(57), ഇവരുടെ ഡ്രൈവര് ജയകുമാര്(45) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പുതുക്കോട്ടെ ജില്ലയിലെ തണ്ണീര് പന്തല് സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തില് പെട്ട മറ്റേ കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്.
അപകടത്തെ തുടര്ന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു.