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ഒരു കുംടുംബത്തിലെ നാല് പേരെ കാണാതായി; സംഭവം സിലിഗുരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ, വാഹനഭാഗങ്ങൾ നദിയിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു

സിക്കിമിൽ നിന്ന് സിലിഗുരിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ 4 പേരെ കാണാതായി. നാലംഗ സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിൻ്റെ ബാറ്ററിയും തകർന്ന വാഹന ഭാഗങ്ങളും ടീസ്റ്റാ നദിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചു.

FAMILY MISSING WHILE TRAVELING MISSING CAR FOUND IN TEESTA RIVER GANGTOK TO SILIGURI TRIP ACCIDENT
Teesta River (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 7, 2026 at 3:01 PM IST

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ഗാങ്‌ടോക്ക്: സിക്കിമിൽ നിന്ന് സിലിഗുരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരെ കാണാതായി. ശനിയാഴ്‌ച മുഴുവൻ നീണ്ടു നിന്ന തെരച്ചിലിനുശേഷം എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ് സംഘം കുടുംബം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം ടീസ്റ്റ നദിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. കാർ ബാറ്ററിയും തകർന്ന വാഹന ഭാഗങ്ങളും ടീസ്റ്റാ നദിയിൽ ഏകദേശം 11 അടി താഴ്‌ചയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തത്.

കുടുംബാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചു. സിക്കിമിൽ നിന്ന് സിലിഗുരിയിലേക്ക് ഒരു കറുത്ത ടാറ്റ നെക്‌സണിലാണ് കുടുംബം പുറപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മൂന്ന് മുതിർന്നവരും ഒരു കുട്ടിയും അടങ്ങുന്ന സംഘമായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്‌ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് റാംബി പ്രദേശത്ത് വച്ചാണ് അവർ അവസാനമായി ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിച്ചത്. അതിനുശേഷം അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചനയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആരുമായും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്‌ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്, കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് സെവോക്കിനും ബാഗ്‌പൂളിനും ഇടയിലുള്ള വെലാബാരി പ്രദേശത്തെ പർവത അരുവികളിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായി. പിന്നീട് ദേശീയപാത 10 ന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും വാഹനങ്ങൾ പോകാൻ വഴി യോഗ്യമല്ലാതാകുകയും ചെയ്‌തു. കനത്ത മഴയിലുണ്ടായ പ്രകൃതിദുരന്തത്തിൽ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം ടീസ്റ്റ നദിയിലേക്ക് മറിയുകയോ ഒഴുകിപ്പോയതോ ആകാമെന്നാണ് നിലവിലെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

അപകടസ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള സ്ഥലത്താണ് അവസാന മൊബൈൽ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തിയത്. ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും സിക്കിം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസും എൻഡി‌ആർ‌എഫും ഉൾപ്പെടുന്ന സംയുക്ത സംഘം അപകടം നടന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ശനിയാഴ്‌ച രാവിലെ ആരംഭിച്ച തെരച്ചിലിനു ശേഷം, എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ് (ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന) നദിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 11 അടി താഴ്‌ചയിൽ നിന്ന് വാഹനം പുറത്തെടുത്തു. ഇരുട്ടും അതിശക്തമായ മഴയും മൂലം അപകടകരമായ സാഹചര്യമായിരുന്നതിനാൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിന്ന തെരച്ചിൽ രാത്രിയിൽ നിർത്തിവച്ചു.

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ഇന്ന് രാവിലെ 6 ന് തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചു. വാഹനം വീണ്ടെടുക്കാനും കാണാതായ വ്യക്തികൾക്കായുള്ള അന്വേഷണവും ഊർജിതമാക്കിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് സെവോക്ക് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ് ഡപ്യൂട്ടി കമാൻഡൻ്റ് സഞ്ജയ് രഞ്ജനാണ് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ബംഗാൾ, സിക്കിം പൊലീസ്, എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, രക്ഷാപ്രവർത്തകർ, കാണാതായ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ എന്നിവർ സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉണ്ട്.

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