ബൈക്കും ടിപ്പറും കൂട്ടിയിടിച്ചു; 4 യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കർണാടകയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം. ഒരു ബൈക്കിലായിരുന്നു നാല്‌ പേരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്.

Accident in Karnataka (ETV Bharat)
ബെംഗളുരൂ: ബൈക്കും ടിപ്പറും കൂട്ടിയിടിച്ച് നാല് യൂവാക്കൾ മരിച്ചു. കർണാടകയിലെ ചിക്കബെലാലപൂർ പ്രദേശത്ത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം. നരസിംഹമൂർത്തി (27), നന്ദിഷ് (25), അരുൺ (18), മനോജ് (19) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ചിക്കബെല്ലാപൂരിൽ നിന്ന് അജ്ജാവര ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഒരു ബൈക്കിൽ വരികയായിരുന്നു യുവാക്കൾ. ഷിഡ്‌ലഘട്ടയിൽ നിന്ന് ചിക്കബെല്ലാപൂരിലേക്ക് എതിർദിശയിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന ഒരു ടിപ്പറും ബൈക്കും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച ടിപ്പർ (ETV Bharat)

മരിച്ച നരസിംഹമൂർത്തിയും നന്ദിഷും സഹോദരങ്ങളാണ്. ഇവർ നാലുപേരും അജ്ജവാര ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

"മരിച്ചവർ നാലുപേരും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ചിക്കബെല്ലാപൂരിൽ നിന്ന് അജ്ജവരക്ക് പോവുകയായിരുന്നു യുവാക്കൾ. ഷിഡ്‌ലഘട്ടയിൽ നിന്ന് ചിക്കബെല്ലാപൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ടിപ്പറുമായി ബൈക്ക് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ടിപ്പർ ഡ്രൈവറെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗതാഗത നിയമങ്ങളാണ് തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും", എസ്‌ പി കുശാൽ ചൗക്സെ പറഞ്ഞു.

സമാന സംഭവങ്ങൾ

ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 25) കുഡല്ലൂരിൽ ബസും കാറുകളും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒന്‍പത് പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. തിരുച്ചിയില്‍ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കര്‍ണാടക എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ ബസ് രണ്ട് കാറുകളിലായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

കാറിലുണ്ടായിരുന്ന സ്‌ത്രീകളടക്കം ഏഴ് പേര്‍ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. രണ്ട് പേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. ബസിന്‍റെ മുന്‍ഭാഗത്തെ ചക്രങ്ങളിലൊന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അപകടകാരണം.

ഇതോടെ വാഹനത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടമായി കാറുകളില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടമായ ബസ് മീഡിയനിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറുകയും എതിര്‍വശത്തെ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും അവിടെ നിന്ന് വന്ന കാറുകളില്‍ ഇടിക്കുകയുമായിരുന്നു.

കാറുകള്‍ രണ്ടും പൂര്‍ണായി ബസിന് അടിയില്‍ പെട്ട് തകര്‍ന്നിരുന്നു. നാല് സ്‌ത്രീകളും നാല് പുരുഷന്‍മാരും ഒരു കുഞ്ഞുമാണ് മരിച്ചത്. നാല് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും മുതിര്‍ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

ഡിസംബർ 12 നാണ് ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒമ്പത് പേർ മരിച്ചത്.നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു (എഎസ്ആർ) ജില്ലയിലെ ചിന്തുരുവിനും ഭദ്രാചലത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഘാട്ട് റോഡിലാണ് സംഭവം.

പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ഭദ്രാചലം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.അപകട കാരണം എന്താണെന്ന് ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്ന കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

Also Read: ഹീലിയം ഗ്യാസ് സിലണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ബലൂൺ വിൽപ്പനക്കാരന് ദാരുണാന്ത്യം

