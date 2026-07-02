4825 മണിക്കൂര് കൊണ്ട് ഒരു ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് നേടിയത് 3651 കോഴ്സുകള്! വമ്പന് നേട്ടം 'ഐഗോട്ട് കര്മ്മയോഗി' ഓണ്ലൈന് പരിശീലന ആപ്പിലൂടെ
. ഓരോ കോഴ്സുകള്ക്കും ഓരോ മണിക്കൂര് വീതമാണ് എടുത്തത്. പിന്നീട് വിലയിരുത്തല് നടത്തി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് നല്കി.
Published : July 2, 2026 at 10:12 AM IST
വിജയവാഡസിറ്റി: അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്രയും കോഴ്സുകള് സ്വന്തമാക്കി ഒരു ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അവതരിപ്പിച്ച 'ഐഗോട്ട് കര്മയോഗി' ആപ്പിലൂടെയാണ് ഇവര് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
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ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ എന്ടിആര് ജില്ലയിലുള്ള കൊണ്ടരു മണ്ഡലത്തിലെ മാത്യയതന്തയിലെ ഒരു വിദ്യാലയത്തില് ഹെഡ്മിസ്ട്രസായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജന്നു നാഗകുമാരിയാണ് ഈ അപൂര്വ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. വിജയവാഡയില് താമസിക്കുന്ന ഇവര് ദിവസവും നാല് മണിക്കൂര് സഞ്ചരിച്ചാണ് വിദ്യാലയത്തിലെത്തുന്നത്. ഈ യാത്രാസമയം ഉത്പാദനപരമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് അവരെ ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്
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ഐഗോട്ട് കര്മ്മയോഗി ഓണ്ലൈന് ആപ്പിലൂടെ ഇവര് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള കോഴ്സുകള് ഈ സമയത്ത് പഠിച്ചു. ഓരോ കോഴ്സുകള്ക്കും ഓരോ മണിക്കൂര് വീതമാണ് എടുത്തത്. പിന്നീട് വിലയിരുത്തല് നടത്തി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് നല്കി.
ഇതുവരെ 3651 കോഴ്സുകളാണ് ഇവര് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. ആകെ 4825 മണിക്കൂര് ഇതിനായി ചെലവിട്ടു. ഇപ്പോള് കുട്ടികള്ക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില് മനസിലാകും വിധം ക്ലാസുകള് എടുക്കാന് തനിക്ക് സാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവര് പറയുന്നു. ഈ കോഴ്സുകളിലൂടെ സ്വായത്തമാക്കിയ ശിശു മനഃശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചുള്ള ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളും തത്വങ്ങളുമാണ് ഇതിനായി ഇവര് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഐഗോട്ട് കർമ്മയോഗി എന്നത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ചയും കഴിവുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഓൺലൈൻ പഠന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. സിവിൽ സർവീസ് ജീവനക്കാരുടെ തനതായ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നൂറുകണക്കിന് കോഴ്സുകളുള്ള ഒരു സമഗ്ര പഠന ലൈബ്രറി ഇത് നല്കുന്നു. ഡൊമെയ്ൻ-നിർദ്ദിഷ്ട കഴിവുകൾ മുതൽ പെരുമാറ്റ മികവ് വരെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന കഴിവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയുള്ള പഠനം, ക്വിസുകൾ, ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദ മുഖാമുഖ ക്ലാസുകള് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെയിരുന്നും ഇതിലൂടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇതിലൂടെ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിന്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ ഇമെയിൽ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാനും അവരുടെ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് വിപുലമായ കോഴ്സ് കാറ്റലോഗ് പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. പിന്നീട് അവരവരുടെ അഭിരുചികള്ക്കിണങ്ങുന്ന കോഴ്സുകള് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസിത ഭാരതമെന്ന് സ്വപ്നത്തിന് കൈത്താങ്ങാകുന്ന പദ്ധതിയാണ് കർമയോഗി എന്നത്. ആധുനിക ഭാരതം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതും ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ്. കഴിവുകൾ പരിഭോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും.
മിഷൻ കർമ്മയോഗിയുടെ കീഴിലാണ് സംയോജിത ഓൺലൈൻ പരിശീലന പ്ലാറ്റ്ഫോമായ iGOT കർമ്മയോഗിയുള്ളത്.
2024 ഒക്ടോബർ 19 ശനിയാഴ്ച ന്യൂഡൽഹി ഡോ അംബേദ്കർ അന്താരാഷ്ട്ര സെന്ററിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വ്യക്തിഗത, സംഘടനാ തലങ്ങളിലുള്ള സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കഴിവുകളും ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ഈ പദ്ധതി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ വീക്ഷണം
2047ഓടെ വികസിത ഭാരതം എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി വികസിപ്പിച്ച പദ്ധതിയാണിത്. വേഗത ആവശ്യമായതും പ്രതികരണശേഷിയോടുകൂടിയതും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ പൊതു സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പരിഷ്കരിച്ച സിവിൽ സർവീസ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ
റൂൾ ബേസ്ഡ് അഥവാ നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും റോൾ ബേസ്ഡ്- കടമയെ അടിസ്ഥാമാക്കിയ ഭരണത്തിലേക്ക് മാറുക. കഴിവുകളുടെ വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
കഴിവുകൾ പരിഭോഷിപ്പിക്കുക: ആധുനിക ഭരണത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിന് ആവശ്യമായ കഴിവുകളും അറിവും ഉപയോഗിച്ച് സിവിൽ സർവീസ് ജീവനക്കാരെ സജ്ജരാക്കുക.
സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക: രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് പൊതു സേവന വിതരണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനത്തിലൂടെ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സമഗ്രമായ ഒരു പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥ നൽകുന്നു.
കീ പെർഫോമെൻസ് സൂചികകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മികച്ച ഫലങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.
രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗോളതലത്തിൽ മികച്ച രീതികളിൽ നിന്നുള്ള പഠനസാമഗ്രികളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
വൈവിധ്യമാർന്ന പഠന ശൈലികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന, മൊബൈൽ, വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെയും പഠിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു.
പദ്ധതിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നത് പ്രവർതത്തനക്ഷമതയും ഫലപ്രാപ്തിയുമാണ്. സിവിൽ സർവീസ് ജീവനക്കാരുടെ നൈപുണ്യവികസനത്തിലൂടെ ഈ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും.
പൗരന്മാർക്ക് മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ളതും കൂടുതൽ പ്രതികരണശേഷിയുള്ളതുമായ പൊതു സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു.
സിവിൽ സർവീസ് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ തുടർച്ചയായ പഠനത്തിന്റെയും പ്രൊഫഷണൽ വികസനത്തിന്റെയും ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ കൂടുതൽ മികച്ചതും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടതും ഫലപ്രദവും പൗരന്മാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും.
iGOT കർമ്മയോഗി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമായ കോഴ്സുകൾ
പദ്ധതിയിലൂടെ 1424ലധികം കോഴ്സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇ-ലേണിംഗ് കോഴ്സുകൾ, ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, ക്യുറേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഡൊമെയ്ൻ-നിർദ്ദിഷ്ട കോഴ്സുകൾ, കഴിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിശീലനം എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു.
iGOT കർമ്മയോഗി കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ
1. സർക്കാർ അഫിലിയേഷൻ - ഉപയോക്താക്കൾ സർക്കാർ ജോലിക്കാരനായിരിക്കണമെന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന മാനദണ്ഡം. സിവിൽ സർവീസ് ജീവനക്കാർക്ക് ഉതകുന്ന തരത്തിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2. അടിസ്ഥാന ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത - ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം പ്രയോജനപ്പെടും.
3. രജിസ്ട്രേഷൻ - കോഴ്സുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾ iGOT കർമ്മയോഗി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4. കോഴ്സ്-നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യകതകൾ - ചില നൂതന അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക കോഴ്സുകൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രത്യേക മേഖലയിലെ മുൻകൂർ അറിവുമായോ അനുഭവവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക മുൻവ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇവ സാധാരണയായി കോഴ്സ് വിവരണത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം
1. വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക: വെബ് ബ്രൗസർ തുറന്ന് iGOT കർമ്മയോഗിയിലേക്ക് പോകുക.
2. രജിസ്ട്രേഷൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:
3. വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക
4. നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ OTP അടക്കമുള്ളത് നൽകി മൊബൈൽ നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക
5. ആവശ്യമായ ഓർഗനൈസേഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക:
6. നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുക: i-GOT കർമ്മയോഗിയുടെ സേവന നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ബോക്സുകൾ പരിശോധിക്കുക.
7. പൂർണ്ണമായ രജിസ്ട്രേഷൻ: നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അന്തിമമാക്കുന്നതിന് "സൈൻ അപ്പ്" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
8. ലോഗിൻ ചെയ്യുക: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം, ഹോം പേജിലേക്ക് മടങ്ങി, "ലോഗിൻ" ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നൽകുക.
ആൻഡ്രോയ്ഡിനും iOS-നും വേണ്ടി iGOT Karmayogi ആപ്പ് ലഭ്യമാണ്. ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോറിലും ആപ്പിൽ സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ്.