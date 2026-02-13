ടിവികെ പൊതുയോഗത്തിൽ 35 കാരൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു; സേലത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു
സേലത്തെ സേവ്വൈപേട്ട് സ്വദേശിയായ സിറാജ് ആണ് മരിച്ചത്. സ്ഥലത്തെ ഒരു സിൽവർ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.
Published : February 13, 2026 at 4:38 PM IST
ചെന്നൈ: നടൻ വിജയിയുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) പാർട്ടിയുടെ പൊതുയോഗത്തിനിടെ 35 കാരൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി13) തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലത്ത് നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ് കുഴഞ്ഞു വീണത്. സേലത്തെ സേവ്വൈപേട്ട് സ്വദേശിയായ സിറാജ് ആണ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രദേശത്തെ ഒരു സിൽവർ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു ഇയാൾ.
സിറാജ് കുറച്ചുകാലമായി അസുഖബാധിതനായിരുന്നു. അടുത്തിടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വഷളായിരുന്നിട്ടും നഗരത്തിൽ നടന്ന ടിവികെ റാലിയിലും പൊതുയോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ പോകുകയായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പരിപാടിയിലെത്തിയ സിറാജ് വേദിയിലെ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് കുടുങ്ങി. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം സിറാജ് ബോധരഹിതനായി വീണു എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. തുടർന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ സിറാജിനെ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി സീലനായ്ക്കൻപട്ടിയിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ആശുപത്രി അധികൃതർ അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. സിറാജിൻ്റെ മരണം ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചതായും സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
യോഗത്തിലെ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് നേരത്തെ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നതാണ്. ക്യുആർ കോഡ് അടങ്ങിയ എൻട്രി പാസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സുരക്ഷയും പ്രവേശനവും സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടും അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.
"ക്യുആർ കോഡ് ഉള്ള എൻട്രി പാസുകൾ ലഭിച്ച 4,998 പേരെ മാത്രമേ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദിച്ചുള്ളൂ," എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
2025 ഡിസംബറിൽ ഈറോഡിൽ വച്ചായിരുന്നു അവസാനം ടിവികെയുടെ പൊതുയോഗം നടന്നത്. പിന്നീട് സെപ്റ്റംബർ 27 ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കരൂരിൽ ടിവികെ റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ മരിച്ചെന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
സേലത്തെ പൊതുയോഗത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ടിവികെ നേതാവും നടനുമായ വിജയ് നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയെയും പ്രതിപക്ഷമായ എഐഎഡിഎംകെയെയും പിന്നിലാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തൻ്റെ പുതിയ പാർട്ടിയായ ടിവികെ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും വിജയ് ജനങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
