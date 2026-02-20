മധ്യപ്രദേശില് നിത്യവും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് 42 പേര്, ജീവനൊടുക്കുന്നവരില് കര്ഷകരും വിദ്യാര്ത്ഥികളും; സര്ക്കാര് നിയമസഭയില്
കടവും പ്രണയത്തകര്ച്ചയും അടക്കമുള്ള കാരണങ്ങളാലാണ് ഈ സ്വയംഹത്യകള്.
Published : February 20, 2026 at 1:46 PM IST
ഭോപ്പാൽ: സന്തോഷത്തോടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്നും സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാമെന്നും സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കാമെന്നും ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സ്വന്തമായി ഒരു സര്ക്കാര് വകുപ്പുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാര്ത്ത. മധ്യപ്രദേശിൽ എല്ലാ ദിവസവും ശരാശരി 42 പേർ സ്വന്തം ജീവൻ എടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 769 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, കടം, തൊഴിലില്ലായ്മ, പ്രണയനൈരാശ്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ സംസ്ഥാനത്ത് 32,395 പേർ ജീവനൊടുക്കി. മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭയിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് സർക്കാർ ഈ വസ്തുതകൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരിൽ 1,229 കർഷകരും കർഷകത്തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 987 വിദ്യാർത്ഥികളും ജീവനൊടുക്കിയവരില് ഉൾപ്പെടുന്നു.
Also Read: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; ആന്ധ്രയില് മക്കളെ കൊന്ന് ഭാര്യ ജീവനൊടുക്കി
2023 ഡിസംബർ 13 നും 2026 ജനുവരി 20 നും ഇടയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എത്ര ആത്മഹത്യകൾ നടന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ രാജൻ മണ്ട്ലോയി നിയമസഭയിൽ സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ജില്ലാ തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ആത്മഹത്യയുടെ കാരണങ്ങളും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ. മോഹൻ യാദവ് രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടി നൽകി. 2023 ഡിസംബർ 13 നും 2026 ജനുവരി 20 നും ഇടയിൽ, അതായത് 769 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, സംസ്ഥാനത്ത് 32,385 ആത്മഹത്യകൾ നടന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 562 കർഷകരും 667 കർഷകത്തൊഴിലാളികളും ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിളനാശം മൂലം രണ്ട് കർഷകർ മാത്രമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
ഭോപ്പാലിൽ 1,284 പേരും ഇൻഡോറിൽ 1,791 പേരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു
ഭോപ്പാൽ നഗരത്തിൽ 1,074 പേരും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 210 പേരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കൂടാതെ, ഗ്വാളിയോര് 889, ശിവപുരി 682, ഷിയോപൂര് 82, ദാതിയ 286, ഇൻഡോർ റൂറൽ 477, ഇൻഡോർ സിറ്റി 1314, ധറിൽ 994, ജാബുവ 410, അലിരാംപൂര് 568, കെഹാർഗാവ് 1039 അശോക് നഗർ, മൊറേന 570, ഭിന്ദ് 510, ഖണ്ട്വ 598, ബർവാനി 702, രത്ലാം 632, മന്ദ്സൗര് 430, നീമച്ച് 297, ജബൽപൂര് 1192, കട്നി 532.
നർസിങ്പൂര് 640, ചിന്ദ്വാര 843, ബുർഹാൻപൂര് 308, ഉജ്ജയിൻ 695, ദേവാസ് 684, ഷാജാപൂര് 254, അഗർ മാൾവ 125, പാണ്ഡുർണ 144, സിയോനി 455, സാഗർ 1075,പന്ര 544, ദാമോഹ് 558, ഛത്തർപൂര് 681, മണ്ഡ്ല 554, ഡിൻഡോറി 249, രേവ 732, മൗഗഞ്ച് 50, സത്ന 838, മൈഹാര് 296, സിധിയിൽ 805, സിൻഗ്രൗലി 808, ഷഹ്ദോല് 650, അനുപ്പൂര് 411, ഉമാരിയ 349, നർമ്മദാപൂര് 605, ഹർദ 211, റായ്സണ് 803 പേർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്. ഇതിനുപുറമെ, മറ്റ് ജില്ലകളില് നിന്നും ആത്മഹത്യകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മധ്യപ്രദേശിൽ ആറ് വർഷത്തിനിടെ 323.99 കോടി രൂപയുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതില് 29.26 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ തിരിച്ചുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്, രോഗം, പ്രണയബന്ധങ്ങൾ, കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ, വിഷാദം, തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി കാരണങ്ങൾ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ നിതേന്ദ്ര സിംഗ് റാത്തോഡ് പറയുന്നു, "സംസ്ഥാനത്തെ ഈ ആത്മഹത്യാ കണക്കുകൾ ആശങ്കാജനകമാണ്. ജീവിതം എപ്പോഴും വെല്ലുവിളികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സർക്കാർ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരിൽ 1,229 കർഷകരും കർഷകത്തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ അന്ന ദാതാക്കൾ പോലും മരണം സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സങ്കടകരമാണ്."