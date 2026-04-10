കളിക്കുന്നതിനിടെ കാല്‍വഴുതി കുഴല്‍ക്കിണറിലേക്ക്; സംഭവം അമ്മയുടെ കണ്‍മുന്നില്‍, 3 വയസുകാരനായി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ഊര്‍ജിതം

മധ്യപ്രദേശില്‍ കുഴല്‍ കിണറില്‍ വീണ് 3 വയസുകാരന്‍. കുഞ്ഞ് വീണത് 70 അടി താഴ്‌ചയിലേക്ക്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു.

MADHYA PRADESH ACCIDENT BOREWELL ACCIDENT RESCUE OPERATION 3 YEAR OLD BOY FALLS DEEP BOREWELL 3 YEAR BABY BOY BOREWELL ACCIDENT
Rescue operation in incident spot. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 10, 2026 at 11:54 AM IST

ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശില്‍ കുഴല്‍ കിണറ്റില്‍ വീണ് മൂന്ന് വയസുകാരന്‍. രാജസ്ഥാനിലെ പാലി സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ ഇളയ മകന്‍ ഭഗീരഥാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. ഉജ്ജൈനിലെ ജലാരിയയില്‍ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം. ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം കളിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് കുഞ്ഞ് അബദ്ധത്തില്‍ 70 അടി താഴ്‌ചയുള്ള കിണറ്റിലേക്ക് വീണത്.

നിലവില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പൊലീസും എൻഡിആർഎഫ് സംഘവും സംയുക്തമായാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നത്. അപകട വിവരം അറിഞ്ഞ് ജില്ലാ കലക്‌ടർ റോഷൻ കുമാർ സിങ്ങും പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പ്രദീപ് ശർമ്മയും സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള്‍ പരിശോധിച്ചു. എസ്‌ഡിആർഎഫ് സംഘത്തിലെ 65 അംഗങ്ങളാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിലുള്ളത്.

ജെസിബി അടക്കം മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വലിയ മെഷീനുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിച്ചു. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് മാറ്റൽ പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പ്രദീപ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

'ഇതുവരെ ഏകദേശം 35 അടി സമാന്തര ഖനനം പൂർത്തിയായി. ഭോപ്പാൽ, ഇൻഡോർ രക്ഷാപ്രവർത്തക യൂണിറ്റുകളിലും വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയെ ക്യാമറയിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആഴവും ഇരുട്ടും കാരണം കുട്ടിയുടെ മുഖവും നിലവിലെ അവസ്ഥയും ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തമല്ല. കുട്ടിക്ക് ശ്വാസ തടസം അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ പൈപ്പിലൂടെ ഓക്‌സിജൻ കുഴൽക്കിണറിലേക്ക് എത്തിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്,' പ്രദീപ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

ആട്ടിടയനായ പ്രവീൺ ദേവസിയുടെ മൂന്ന് ആൺമക്കളിൽ ഇളയവനാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട ഭഗീരഥ്. ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ തൻ്റെ സംഘത്തോടൊപ്പം മാൾവ മേഖലയിലാണ് കുടുംബം താമസിച്ചത്. പ്രവീൺ ദേവസി പാലിയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയ സമയത്താണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. സമീപത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് ഭഗീരഥ് കുഴൽക്കിണറിൽ വീഴുന്നത് ആദ്യം കണ്ടത്.

അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ആളുകൾ അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് സ്ഥലത്തെത്തി. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയെ ഉടൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലും പ്രാർഥനയിലുമാണ് കുടുംബവും നാട്ടുകാരും.

TAGGED:

MADHYA PRADESH ACCIDENT
BOREWELL ACCIDENT RESCUE OPERATION
3 YEAR OLD BOY FALLS DEEP BOREWELL
3 YEAR BABY BOY BOREWELL ACCIDENT
BOY FELL INTO BOREWELL

