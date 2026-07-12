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ജെസിബിയുടെ ബെൽറ്റ് പൊട്ടി കൂറ്റൻ ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് ദേഹത്തേക്ക് വീണു; ചെന്നൈയിൽ മൂന്ന് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയം അതുവഴി കടന്നുപോയ കാവൻകരൈ കണ്ണപ്പസ്വാമി നഗറിലെ താമസക്കാരനായ വിഘ്‌നേഷിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3 വയസുള്ള മകൻ ഷാരൂഖ് ഈശ്വരൻ്റെയും മേൽ ഭീമൻ ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് വീഴുകയായിരുന്നു.

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victim 3-year-old boy and mother Sabeega (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 8:48 PM IST

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ചെന്നൈ: നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ ജെസിബിയുടെ ബെൽറ്റ് പൊട്ടി കൂറ്റൻ ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് ദേഹത്തേക്ക് വീണ് മൂന്ന് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള പുഴൽ, കാവൻകരൈ കണ്ണപ്പസ്വാമി നഗർ പ്രദേശത്താണ് അതിദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. ഷാരൂഖ് ഈശ്വരൻ എന്ന കുട്ടിയാണ് മരിച്ചത്.

സംഭവമിങ്ങനെ

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയം അതുവഴി കടന്നുപോയ കാവൻകരൈ കണ്ണപ്പസ്വാമി നഗറിലെ താമസക്കാരനായ വിഘ്‌നേഷിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3 വയസുള്ള മകൻ ഷാരൂഖ് ഈശ്വരൻ്റെയും മേൽ ഭീമൻ ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് വീഴുകയായിരുന്നു. പിതാവ് വിഘ്നേഷ് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ മകൻ ഷാരൂഖിൻ്റെ വയറിന് മേൽ ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. തുടർന്ന് കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും പ്രാഥമിക ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഭൂഗർഭ മലിനജല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുവരികയായിരുന്നു. പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഭീമൻ ടാങ്ക്, പൈപ്പ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കൂറ്റൻ ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് ഉയർത്തുന്നതിനിടെ, അപ്രതീക്ഷിതമായി ക്രെയിനിലെ കയർ പൊട്ടി കൂറ്റൻ ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്

പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ അപകടം നടന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതേസമയം, പുഴൽ പൊലീസ് രണ്ട് വകുപ്പുകളായി കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സബ് കോൺട്രാക്‌ടർ ദിലീപ് പരീഖ്, ഭൂഗർഭ മലിനജല പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്‌ട് മാനേജർ മുത്തുകുമാർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രോജക്‌ട് മാനേജർ അരുച്ചൽവൻ, സൂപ്പർവൈസർ വെങ്കിടേശൻ, ജെസിബി ഓപ്പറേറ്റർ രമേശ് എന്നീ അഞ്ച് പേരെയും പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേയ്‌ക്ക് വിളിപ്പിച്ചു.

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ഡ്യൂട്ടിയിലെ അശ്രദ്ധ, കൊലപാതകമല്ലാത്ത മരണം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്‌റ്റ്ർ ചെയ്‌താണ് പൊലീസ് നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് തൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതെന്നും കൂടുതൽ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കുട്ടിയുടെ അമ്മ സബീഗ പറഞ്ഞു. കരാർ ജോലികൾ നടത്തുന്ന കമ്പനി അശ്രദ്ധമായാണ് പെരുമാറിയത്. ശരിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കാത്തതിനാലും ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാത്തതിനാലുമാണ് ഈ അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവും ആരോപിച്ചു.

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TAGGED:

TRAGIC INCIDENT IN CHENNAI
CHENNAI PUZHAL CHILD DEAD
UNDERGROUND SEWERAGE PROJECT WORK
GIANT IRON PLATE FELL ON CHILD BODY
3 YEAR OLD BOY DIES CHENNAI

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