കേക്ക് മുഖത്ത് തേച്ചതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം; മൂന്ന് പേർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു, പ്രതി ഒളിവിൽ
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. അമർദീപ് സൈനി, മനീഷ് സൈനി, ആകാശ് സൈനി എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതിയായ ജീതു സൈനി ഒളിവിലാണ്
By ANI
Published : April 26, 2026 at 10:41 AM IST
ലഖ്നൗ: പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിനിടെയുണ്ടായ നിസ്സാര തർക്കം കലാശിച്ചത് വൻ ദുരന്തത്തിൽ. സുഹൃത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് കേക്ക് തേച്ചതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനൊടുവിൽ മൂന്ന് യുവാക്കൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹറിലെ ബൂർജ നഗറിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. അമർദീപ് സൈനി, മനീഷ് സൈനി, ആകാശ് സൈനി എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മുഖ്യ പ്രതിയായ ജീതു സൈനിയും കൂട്ടാളികളും ഒളിവിലാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ബൂർജ നഗർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. വെടിയേറ്റ മൂന്ന് യുവാക്കളെയും ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ജീതുവും അമർദീപും മനീഷും ആകാശും സുഹൃത്തുകളായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ജീതു സൈനിയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ കേക്കുമായി വന്നതായിരുന്നു അമർദീപും മനീഷും ആകാശും. പ്രദേശത്തെ ജിമ്മിലും പിന്നീട് തങ്ങളുടെ വസതിക്ക് സമീപവും പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ പദ്ധതി.
കേക്ക് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് സാധാരണയായി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ കേക്കിലെ ക്രീം എടുത്ത് മൂവരും ജീതുവിൻ്റെ മുഖത്ത് തേച്ചു. എന്നാൽ ഇത് ജീതുവിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കി. തുടർന്ന് ഇത് തർക്കത്തിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. വാക്ക് തർക്കത്തിനൊടുവിൽ ജീതുവിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മൂവര്ക്കും നേരേ വെടിയുതിര്ക്കുകയായിരുന്നു.
വെടിയൊച്ച കേട്ട് പ്രദേശവാസികൾ ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ മൂവരും രക്തത്തില് കുളിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ പ്രദേശവാസികൾ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പൊലീസ് എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് യുവാക്കളെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചത്.
പ്രതികളെ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ആറ് ടീമുകളെ രൂപികരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിയുടെ ചില സുഹൃത്തുകളെ ഇതിനകം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബന്ധുക്കൾ ചിലരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജീതുവിൻ്റെ പിറന്നാളിയിരുന്നുവെന്നും അദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് കേക്ക് തേച്ചതിനെ ചൊല്ലിയാണ് തർക്കമുണ്ടായെതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ മനസിലായിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രതികൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ നടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
"എൻ്റെ സഹോദരനെ മർദിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരാൾ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ അവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രശ്നം നാളെ രാവിലെ പരിഹരിക്കാമെന്ന്. ജീതു ആണ് എൻ്റെ സഹോദരനെ മർദിച്ചത്", കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളുടെ സഹോദരൻ സഞ്ജയ് പറഞ്ഞു.
മൂന്ന് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിട്ടു നൽകും. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും. നേരത്തെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യം വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നതടക്കുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
