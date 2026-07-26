കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ്: ‘തിരംഗ ഉയർത്തി തിരികെയെത്തും... അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പൊതിഞ്ഞ്’, മഞ്ഞുമലകളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വീരചരിതം
ഇന്ന് കാര്ഗില് വിജയ് ദിവസ്. ലഡാക്കിലെ ദ്രാസിലുള്ള കാർഗിൽ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി വിപുലമായ അനുസ്മരണ പരിപാടികളാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
By PTI
Published : July 26, 2026 at 12:05 AM IST
"ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തിയ ശേഷം ഞാൻ മടങ്ങിവരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പൊതിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരും"
ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രം ബത്രയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഇന്ത്യയുടെ സൈനികചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. "തിരംഗ ഉയർത്തി ഞാൻ തിരികെയെത്തും... അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പൊതിഞ്ഞ്. പക്ഷേ ഞാൻ തീർച്ചയായും മടങ്ങിവരും" എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിജ്ഞ പിന്നീട് യാഥാർഥ്യമായി. ടൈഗർ ഹിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക കൊടുമുടികൾ തിരിച്ചുപിടിച്ച പോരാട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വീരമൃത്യു വരിച്ചു. രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ സമർപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് മരണാനന്തരമായി പരംവീർ ചക്ര നൽകി രാജ്യം ആദരിക്കുകയായിരുന്നു.
"എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ വീര്യം തെളിയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മരണം എന്നെ തേടിയെത്തിയാൽ, ഞാൻ മരണത്തെപ്പോലും വധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു."
ലെഫ്റ്റനൻ്റ് മനോജ് കുമാർ പാണ്ഡെയുടെ ഈ വാക്കുകളും കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും ധീരതയെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. "എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ വില തെളിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരണം എന്നെ തേടിയെത്തിയാൽ, ഞാൻ മരണത്തെ പോലും തോൽപ്പിക്കും" എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറച്ച പ്രഖ്യാപനം. യുദ്ധഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം കാട്ടിയ അസാധാരണ ധീരതയ്ക്കും പരംവീർ ചക്ര ലഭിച്ചു രാജ്യം ആദരിച്ചു.
ഈ വാക്കുകൾ വെറും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. ഓരോ വർഷവും ജൂലൈ 26 എത്തുമ്പോൾ രാജ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കുന്ന ആത്മത്യാഗത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് ഇന്ത്യയുടെ സൈനികവിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം മാത്രമല്ല; രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിനായി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും സമർപ്പിച്ച നൂറുകണക്കിന് ധീരരുടെ ഓർമകളെ ആദരിക്കുന്ന ദേശീയ ദിനവുമാണ്.
കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ്;ത്രിവർണ്ണ പതാകയേന്തി ശത്രുവിന് കൊടുത്ത മറുപടി
1999-ൽ പാകിസഥാൻ പിന്തുണയുള്ള സൈനികരും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരും ജമ്മു-കശ്മീരിലെ കാർഗിൽ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഉയർന്ന മലനിരകൾ കൈയടക്കുകയായിരുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 16,000 മുതൽ 18,000 അടി വരെ ഉയരത്തിലുള്ള മഞ്ഞുമലകളിൽ അതിശൈത്യവും ശത്രുവിൻ്റെ ശക്തമായ ആക്രമണവും നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരിച്ചടിച്ചത്.
'ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്' എന്ന സൈനിക ദൗത്യത്തിലൂടെ ടോളോളിംഗ്, ടൈഗർ ഹിൽ, പോയിന്റ് 4875 ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കൊടുമുടികൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. 1999 ജൂലൈ 26-ന് ദൗത്യം പൂർണവിജയത്തിലെത്തിയതോടെ ആ ദിനം 'കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ്' ആയി രാജ്യചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെട്ടു.
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527-ലധികം ഇന്ത്യൻ സൈനികർ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ഈ യുദ്ധം ഇന്ത്യയുടെ ധീരതയും ആത്മവിശ്വാസവും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തെളിയിച്ച നിർണായക പോരാട്ടമായിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രതീകമായി കാർഗിൽ വിജയം ഇന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു.
കാര്ഗില് യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവം: കാർഗിൽ സെക്ടറിലെ പാകിസ്ഥാൻകാർ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടത്തുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി അറിയിച്ചത് ഇടയനായിട്ടുളള താഷി നംഗ്യാൽ ആയിരുന്നു. താഷി നംഗ്യാൽ തൻ്റെ കാണാതായ യാക്കിനെ തെരയുന്ന സമയത്താണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കാണുന്നത്. വേഗം തന്നെ അദ്ദേഹം സൈന്യത്തിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ അവർ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ ആസൂത്രണവും ലക്ഷ്യങ്ങളും : 1986 ൽ ഇന്ത്യ, "ഓപ്പറേഷൻ ബ്രാസ്സ്റ്റാക്ക്സ്" നടത്തിയതിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ഓപ്പറേഷൻ "ടുപാക്" പേരില് യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങള് മെനഞ്ഞതായി അമരീന്ദർ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരു ദശാബ്ദത്തിനു ശേഷം 1998-ൽ, ജനറൽ പർവേസ് മുഷറഫ് പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ കരസേന മേധാവിയാകുകയും ഓപ്പറേഷൻ ടുപാക് ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
ശ്രീനഗർ മുതൽ ലേ വരെയുളള നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് കുറുകെയുളള നാഷണൽ ഹൈവേ 10, ഉയർന്ന കൊടുമുടി/പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടാനായി സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സൈനിക നടപടിയിലൂടെ തന്നെ കശ്മീർ വിഷയം അന്താരാഷ്ട്രവത്കരിക്കാനുള്ള അവസരം ഇതോടുകൂടി ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു.
കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് വിജയിച്ചത്?: ഈ സംഘട്ടനത്തിലൂടെ പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണകാരിയാണെന്ന് ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുകയും സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പാകിസ്ഥാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കാർഗിലിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനായി അമേരിക്ക, പാകിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ ഇരയായി എന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സിംല കരാർ ലംഘിക്കുകയുണ്ടായി.
ജൂൺ അവസാനത്തോടെ, യുഎസ് ഗവൺമെൻ്റ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ജി-8 എന്നീ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രണരേഖയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പിൻവാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. യുഎസ് സമ്മർദത്തെത്തുടർന്ന് (പ്രസിഡൻ്റ് ബിൽ ക്ലിൻ്റൺ) പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫ് ജൂലൈ 4 ന് സൈനികരെ പിൻവലിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
ആയുധങ്ങൾ, യുഎവികൾ എന്നിവ നൽകി ഇസ്രയേൽ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചിരുന്നു. ഈ യുദ്ധത്തിൽ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്, ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ സഫേദ് സാഗർ, ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ തൽവാർ.
27-ാം കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ്; ദ്രാസ് വീണ്ടും വീരസ്മരണയിൽ
27-ാം കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസിനോടനുബന്ധിച്ച് ലഡാക്കിലെ ദ്രാസിലുള്ള കാർഗിൽ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി വിപുലമായ അനുസ്മരണ പരിപാടികളാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
'യുദ്ധ് സംസ്മരൺ' എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും ഓപ്പറേഷൻ വിജയിയുടെ വിജയഗാഥയും അവതരിപ്പിക്കും. യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
തുടർന്ന് 'ഗൗരവമയ സംസ്കൃതി' എന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടിയിൽ ലഡാക്ക് സ്കൗട്ട്സ് റെജിമെൻ്റൽ സെൻ്റർ ബാൻഡിൻ്റെ ദേശസ്നേഹ സംഗീതാവിഷ്കാരവും 'ശ്വേത അശ്വ' മോട്ടോർസൈക്കിൾ സംഘത്തിൻ്റെ സാഹസിക പ്രകടനവും നടക്കും.
ശനിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ട് കാർഗിൽ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ നടക്കുന്ന 'ശൗര്യ സന്ധ്യ'യിൽ പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജഅനാഥ് സിംഗ് മുഖ്യാതിഥിയാകും. സൈനിക മേധാവിമാർ, കാർഗിൽ യുദ്ധവീരർ, വീരനാരിമാർ, വീരരുടെ കുടുംബാഗങ്ങൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.
ജൂലൈ 26-ന് നടക്കുന്ന 'ശ്രദ്ധാഞ്ജലി സമാരോഹ്' ചടങ്ങിൽ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികർക്ക് റീത്ത് അർപ്പിച്ച് രാജ്യം ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കും. തുടർന്ന് 'ഗൗരവ് ഗാഥ'യിലൂടെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ വീരകഥകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും കാർഗിൽ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൻ്റെ വെർച്വൽ വാക്ക്ത്രൂ പോർട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
വിജയദിനം മാത്രമല്ല, തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനമായ ദിനം
കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് ഒരു യുദ്ധവിജയത്തിൻ്റെ വാർഷികം മാത്രമല്ല. രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിച്ച സൈനികരുടെ ആത്മസമർപ്പണത്തെയും ദേശസ്നേഹത്തെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ദിനമാണ്.
മഞ്ഞുമലകളിൽ ജീവൻ പണയംവെച്ച് പോരാടിയ ആ ധീരരുടെ കഥകൾ ഇന്നും ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെയും മനസിൽ ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ തീ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
അതിർത്തിയിൽ ജാഗരൂകരായി നിൽക്കുന്ന ഓരോ സൈനികൻ്റെയും പിന്നിൽ ഒരു കുടുംബമുണ്ട്; ഓരോ വിജയത്തിനും പിന്നിൽ ഒരു ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജൂലൈ 26 കലണ്ടറിലെ മറ്റൊരു തീയതി മാത്രമല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ദേശീയ അഭിമാനത്തിൻ്റെയും വില നമ്മെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ദിനമാണ്.
കാർഗിലിലെ ഓരോ കൊടുമുടിയിലും പാറുന്ന ദേശീയപതാക ഇന്നും ഒരേയൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ സമർപ്പിച്ച ധീരർ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല അവർ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൽ എന്നും ജീവിക്കുന്നു.....
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