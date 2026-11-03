ലോകത്ത് ഇനിയും വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്താത്ത 2730 ലക്ഷം കുട്ടികള്, ഹയര്സെക്കന്ഡറിതലം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നത് കേവലം 61ശതമാനം മാത്രം
യുനെസ്കോ ജിഇഎം 2026 റിപ്പോര്ട്ട്: ലോകത്തെ ആറാമത്തെ ഓരോ കുട്ടിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നില്ല, ഇന്ത്യയില് 4.6 കോടി കുട്ടികള് പഠിക്കുന്നില്ല.
Published : November 3, 2026 at 1:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2030ഓടെ ലോകത്തെ എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും സൗജന്യവും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങള് ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
യുനെസ്കോ അടുത്തിടെ പുറത്ത് വിട്ട ആഗോള വിദ്യാഭ്യാസ നിരീക്ഷണ (ജിഇഎം) 2026 റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം 2024ല് ലോകത്ത് പഠനപ്രായത്തിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്താത്ത 273 ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. അതായത് ലോകത്തെ ഓരോ ആറാമത്തെ കുട്ടിക്കും വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്താനാകുന്നില്ല.
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ലോകമെമ്പാടും വിദ്യാലയങ്ങള് പടര്ന്ന് പന്തലിച്ചിട്ടും ലക്ഷക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങള് ഇന്നും ക്ലാസ് മുറികള്ക്ക് പുറത്ത് നില്ക്കുകയാണ്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. ആഗോള വിദ്യാഭ്യാസ നിരീക്ഷണ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഈ സാഹചര്യം തുടര്ന്നാല് ലോകത്തെ 95 ശതമാനം കുട്ടികളും പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം-അതായത് ഹയര് സെക്കന്ഡറി വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കണമെങ്കില് 2105 ആകണം.
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2030ഓടെ ഒരു കുട്ടി കൂടി വിദ്യാലയത്തില് എത്തുകയും ഓരോ രണ്ട് സെക്കന്റിലും എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും സൗജന്യവും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുകയും വേണം. ലോകമെമ്പാടുമായി 2024ല് 140 കോടി കുട്ടികളാണ് വിദ്യാലയങ്ങളില് പ്രവേശനം നേടിയത്. രണ്ടായിരത്തില് പ്രാഥമിക, സെക്കന്ഡറി വിദ്യാലയങ്ങളില് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 32.7 കോടി വര്ദ്ധിച്ചു. എന്നിട്ടും വലിയൊരു വിഭാഗം കുട്ടികള്ക്കും സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കാനാകുന്നില്ല. 2024ല് 61ശതമാനം മാത്രം കുട്ടികളാണ് പതിനൊന്ന്-പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകള് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
യുനെസ്കോ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം താഴെത്തട്ടിലുള്ള യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് മെച്ചപ്പടുത്താതെ രാജ്യാന്തര സംഘടനകള് പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉന്നമിടുന്നു. 1990, 2000,2015 വര്ഷങ്ങളില് സുപ്രധാനമായ പല തീരുമാനങ്ങളും ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി കൈക്കൊണ്ടു.എന്നാല് യഥാര്ത്ഥത്തില് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണമോ ബജറ്റോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ ഇതിനാവശ്യമായ വേഗത്തില് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചില്ല. ഇത് വാഗ്ദാനങ്ങളും യാഥാര്ത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വര്ദ്ധിതമായി തുടരാന് കാരണമായി.
വിദ്യാലയങ്ങളില് പ്രവേശനം നേടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തില് വര്ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണഅ യുനെസ്കോയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. 2024ലെ കണക്കുകള് പ്രകാരം ലോകമെമ്പാടുമായി 140 കോടി കുട്ടികള് ഒന്നാംതരം മുതല് ഹയര്സെക്കന്ഡറി തലം വരെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തി. 2000ത്തിലേതിനെക്കാള് 327 ലക്ഷം അതായത് മുപ്പത് ശതമാനം കൂടുതലായിരുന്നു ഇത്. പ്രീപ്രൈമറിയില് 45ശതമാനം വര്ദ്ധനയാണ് ഉണ്ടായത്. കോളജ്-സര്വകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇത് 161 ശതമാനം വര്ദ്ധന രേഖപ്പെടുത്തി.
2030ഓെടെലോകത്തെ 95ശതമാനം കുട്ടികളും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കാന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും അംഗരാജ്യങ്ങളും ധാരണയായി. എന്നാല് നിലവിലെ കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലക്ഷ്യം നേടണമെങ്കില് 2105 ആകണമെന്നാണ്. അതായത് 75 വര്ഷം കഴിഞ്ഞേ നാം ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തൂ എന്നര്ത്ഥം. വൈകി പ്രവേശനം നേടല്, കൊഴിഞ്ഞു പോകല് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിന് വെല്ലുവിളിയുയര്ത്തുന്ന കാരണങ്ങള്.
വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല നയങ്ങളും കൈക്കൊണ്ടു
മിക്ക രാജ്യങ്ങളും സൗജന്യവും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും ഉറപ്പാക്കുന്നതില് ഏറെ പിന്നാക്കമാണ്. എന്നാല് ഈ രാജ്യങ്ങള് ഈ വഴിക്ക് പല പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തില് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കണമെങ്കില് പാവപ്പെട്ട, പിന്നാക്ക മേഖലകളിലുള്ള ദുര്ബല വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തിക്കാന് നമുക്ക് സാധിക്കണം. പുത്തന് വിദ്യാലയങ്ങള് വേണം. വൈദ്യുതി, സൗജന്യ ബസ്, അല്ലെങ്കില് സൈക്കിള് പോലുള്ള മറ്റ് വാഹന സൗകര്യങ്ങള്, ഇന്റര്നെറ്റ് എന്നിവ കുട്ടികളെ പഠനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാന് ഉണ്ടാകണം.
റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം 2000ത്തിനും 2015നുമിടയില് വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്താത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തില് വലിയ കുറവുണ്ടായി. 33 ശതമാനം ഇടിവാണ് ഈ രംഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല് ഈ സാഹചര്യം വീണ്ടും മോശമാകാന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വര്ഷമായി വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്താത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തില് വര്ദ്ധന രേഖപ്പെടുത്താന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2024ല് ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 273 ലക്ഷമായി. അതായത് 2000-2015 വര്ഷത്തേതില് നിന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം വര്ദ്ധന. അതായത് ലോകത്തെ ഓരോ ആറാമത്തെ കുട്ടിയും വിദ്യാലയങ്ങലിലെത്തുന്നില്ലെന്നര്ത്ഥം.
അമേരിക്കന് വെബ്സൈറ്റായ സ്റ്റാറ്റ്സ്പാണ്ട.കോമിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികള് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാത്തവരാണ്. പത്ത്,പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യവും ഇത് തന്നെ. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്താത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തില് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളായി എണ്പത് ശതമാനം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മഡഗാസ്കറിലെയും ടോഗോയിലെയും കുട്ടികള്ക്കും മോറോക്കോയിലെയും വിയറ്റ്നാമിലെയും കൗമാരക്കാര്ക്കും ജോര്ജിയയിലെയും തുര്ക്കിയിലെയും കുട്ടികള്ക്കും വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്താനാകുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനെക്കാള് കൂടുതല് കുട്ടികള് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തികരിക്കുന്നുമുണ്ട്.
റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരം മുതല് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 77ശതമാനത്തില് നിന്ന് 88 ശതമാനമായി. ഹയര്സെക്കന്ഡറി വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 37ശതമാനത്തില് നിന്ന് 61ശതമാനമായി. അതായത് ഓരോ വര്ഷവും ഇതില് ഒരു ശതമാനം വീതം വര്ദ്ധനയുണ്ടാകുന്നുവെന്നര്ത്ഥം. രണ്ടായിരം മുതല് പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളില് തോല്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില് 62ശതമാനം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.ലോവര് സെക്കന്ഡറിയില് ഇത് 38ശതമാനമാണ്.
പാവപ്പെട്ട ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികള് പ്രായമേറിക്കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഇവര് തോല്ക്കുകയാണെങ്കില് വളരെ വൈകിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കുക. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നൂറ് കുട്ടികള് ആറ് മുതല് എട്ട് വരെ ക്ലാസുകള് പതിനാല് വയസില് പൂര്ത്തിയാക്കുമ്പോള് നാല് പേര് പതിനാറോ പതിനേഴോ വയസിലാണ് ഇത് പൂര്ത്തിയാക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളില് കണക്കുകള് ഇരട്ടിയിലേറെയാണ്. അതായത് ഒന്പത് ശതമാനം. വലിയൊരു വിഭാഗം കുട്ടികള്ക്കും ശരിയായ പ്രായത്തില് അവരുടെ സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ പൂര്ത്തിയാക്കാനാകുന്നില്ലെന്നര്ത്ഥം. രണ്ടായിരം മുതല് പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിലെ തോല്വി62ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ലോവര് സെക്കന്ഡറിയില് ഇത് 38ശതമാനവും. അതേസമയം വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്താനാകാത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 2015ന് ശേഷം മൂന്ന് ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സര്ക്കാരുകള് എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി തുല്യമായി ബജറ്റ് വിനിയോഗിക്കണെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ 25 വര്ഷമായി പാവപ്പെട്ടതും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില് പെടുന്നതുമായ എല്ലാത്തരം കുട്ടികളെയും വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന് നാല് തരത്തിലാണ് പണം ചെലവിടുന്നത്. പ്രാദേശിക സര്ക്കാരുകള്ക്ക് ബജറ്റില് പണം വകയിരുത്തല്. വിദ്യാലയങ്ങള്ക്ക് നേരിട്ട് പണം നല്കല്, സ്കോളര്ഷിപ്പുകളോ ധനസഹായമോ തുടങ്ങിയ രീതിയിലാണത്. ഇത്തരത്തില് സഹായങ്ങള് നല്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം നാല് മുതല് ആറ് മടങ്ങ് വരെ കൂടിയിരിക്കുന്നു. വിദ്യാലയങ്ങളിലെ സൗജന്യ ഭക്ഷണ പദ്ധതി മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി രാജ്യങ്ങളില് നടപ്പാക്കി.
ലോകത്തിലെ 54ശതമാനം രാജ്യങ്ങളും ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികള്ക്കായി സര്ക്കാര് വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് പണം നല്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം 26ശതമാനം രാജ്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തെ ഉപയോഗിച്ച് കുടുംബങ്ങള്ക്ക് സഹായം നല്കുന്നു. 55ശതമാനം രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഇതിനായി പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം തന്നെ ഉണ്ട്. കോളജ് -ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളില് ഒന്ന് സര്ക്കാര് സര്വകലാശാലകളില് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫീസും ഈടാക്കുന്നില്ല. രണ്ടില് ഒരു രാജ്യം വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ജീവിത ചെലവുകള്ക്ക് ഇളവുകള് നല്കുന്നു. നാല്പ്പത് ശതമാനം രാജ്യങ്ങളുടെ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ യാത്രാ ചെലവ് വഹിക്കുന്നു. മുപ്പത് ശതമാനം രാജ്യങ്ങളും പുസ്തകങ്ങള്ക്ക് സബ്സിഡി നല്കുന്നതിലൂടെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഇവ ലഭ്യമാക്കുന്നു.
രാജ്യത്ത് പതിനാല് ലക്ഷം വിദ്യാലയങ്ങള്
ഇന്ത്യന് സര്ക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 14.67 ലക്ഷം വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്. പ്രാഥമികതലം മുതല് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുന്നു. ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിലെമ്പാടുമായി 1.03 കോടി അധ്യാപകരുണ്ട്. 24.72 കോടി വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തില് വര്ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൊഴിഞ്ഞുപോകലിലും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാലയങ്ങളില് കമ്പ്യൂട്ടര്, ഇന്റര്നെറ്റ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് എന്നിവ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനിതാ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണത്തിലും വര്ദ്ധനയുണ്ട്. 95ശതമാനം വിദ്യാലയങ്ങളിലും വൈദ്യുതിയുണ്ട്. 99.5 ശതമാനം സ്കൂളുകളിലും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാണ്. 98.5 ശതമാനം വിദ്യാലയങ്ങളിലും പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് ശുചിമുറികളുണ്ട്. എന്നാല് യൂണിഫൈകഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇന്ഫര്മേഷന് സിസ്റ്റം അഥവാ ഏകീകൃത ജില്ലാതല വിവര സംവിധാനം നല്കുന്ന കണക്കുകള് അനുസരിച്ച് 2024-25ല് വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള 4.6 കോടി കുട്ടികളാണ് രാജ്യത്ത് വിദ്യാലയങ്ങളില് എത്താതിരുന്നത്.