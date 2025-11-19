ETV Bharat / bharat

വോട്ട് ചോരി ആരോപണം; രാഹുൽഗാന്ധിക്ക് എതിരെ 272 പ്രമുഖർ ഒപ്പിട്ട തുറന്ന കത്ത്

സുപ്രീം കോടതി, ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്‌ജിമാർ, മുൻ അംബാസിഡർമാർ, ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരാണ് കത്ത് രാഹുൽഗാന്ധിക്ക് എതിരെ തുറന്ന കത്ത് നൽകിയത്. വോട്ട് ചോരി കേസിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ പിന്തുണച്ചു.

BIHAR SIR ELECTION COMMISSION OF INDIA BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025 RAHUL GANDHI
Opposition parties protest against Election Commission over alleged vote theft in Bihar Assembly Election 2025 (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 19, 2025 at 5:28 PM IST

|

Updated : November 19, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധിയ്ക്ക് എതിരെ പ്രമുഖരുടെ സംഘത്തിൻ്റെ തുറന്ന കത്ത്. ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഉന്നയിച്ച വോട്ട് ചോരി ആരോപണങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് 272 പേരുടെ തുറന്ന കത്ത് .

സുപ്രീം കോടതി, ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്‌ജിമാർ, മുൻ അംബാസിഡർമാർ, ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരാണ് രാഹുൽഗാന്ധിക്ക് എതിരെ തുറന്ന കത്ത് നൽകിയത്. ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ബിജെപിയും മറ്റ് പാർട്ടികളും കള്ള വോട്ട് ചെയ്‌താണ് അധികാരത്തില്‍ എത്തിയത് എന്ന ആരോപണത്തിൽ ഉദ്യാഗസ്ഥർ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ പിന്തുണച്ചു.

"ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാര്‍ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയിലും ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലും അതിൻ്റെ സമഗ്രതയിലും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം വീണ്ടും ഞങ്ങെൾ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്," മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

BIHAR SIR ELECTION COMMISSION OF INDIA BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025 RAHUL GANDHI
തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിന് എതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം വിഷലിപ്‌തമായ ഇത്തരം വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും ആക്രമണം നേരിടുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചില രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കൾ നയപരമായ ബദലുകൾക്ക് പകരം പ്രകേപനപരവും അടിസ്ഥാന രഹിതവുമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ വീര്യത്തെയും നേട്ടങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്‌തതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉന്നയിച്ചു.

ഭരണഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെയും ഭരണഘടനയെയും കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ സമഗ്രതയ്ക്കും പ്രശസ്‌തിയ്ക്കും നേരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവയെ എല്ലാം നേരിടേണ്ട സമയമാണിതെന്നും തുറന്ന കത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അവിശ്വസനീയമാം വിധമാണ് താൻ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ആറ്റം ബോംബാണെന്നും അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ഒളിക്കാൻ ഒരിടവുമില്ലെന്നുമാണ് അസഭ്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രാഹുൽഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. വോട്ട് ചോരിക്ക് കൂട്ടുനിന്നിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലെ ഉദ്യാഗസ്ഥരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും രാഹുൽഗാന്ധി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാജ്യദ്രോഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുപ്രവർത്തകരെ അവരുടെ കടമ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചതിനും ശേഷം രാഹുൽഗാന്ധി ഒരു പരാതി പോലും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.

BIHAR SIR ELECTION COMMISSION OF INDIA BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025 RAHUL GANDHI
വോട്ട് ചോരി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധി (ETV Bharat)

കോൺഗ്രസും മറ്റ് രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിന് എതിരെ രംഗത്ത് എത്തിയതിനെയും കത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധനയിൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും കത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. കോടതി നിർദേശിച്ച രീതിയിലാണ് എസ്‌ഐആർ നടപ്പാക്കിയത് എന്നും യോഗ്യരായവരെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.

സാധാരണ പൗരന്മാരുമായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് ബന്ധം നഷ്‌ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസ്യത പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുപകരം ജനാധിപധ്യ സംവിധാനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു. വിശകലനം ചെയ്യുന്നില്ല. ഭരണപക്ഷ പാർട്ടിയോ കക്ഷികളോ സർക്കാരുകൾ രൂപീകരിക്കുന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ അനുകൂലമാകുമ്പോൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെയുള്ള വിമർശനം രൂക്ഷമാകുന്നു. അപ്പോൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനാണെന്ന് ആരോപിക്കുന്നു.

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളാണെങ്കിൽ ആരോപണം നിശബ്‌ദമാക്കുന്നു. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവ പ്രതികൂലമാകുമ്പോൾ, കമ്മീഷൻ എല്ലാ വിവരണങ്ങളിലും വില്ലനായി മാറുന്നു എന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജനാധിപത്യ ഘടനകളെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പവിത്രതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തിയതായും കത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ALSO READ: എസ്ഐആറില്‍ പേടിച്ച് ഇരിക്കുകയാണോ? എല്ലാ സംശയങ്ങള്‍ക്കും മറുപടിയുമായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞടുപ്പ് ഓഫിസര്‍ VIDEO

Last Updated : November 19, 2025 at 5:34 PM IST

TAGGED:

BIHAR SIR
ELECTION COMMISSION OF INDIA
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
RAHUL GANDHI
OPEN LETTER AGAINST VOTE CHORI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.