അശ്രദ്ധ; 26 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിനിടെ മാതാപിതാക്കൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ചു
അല്പ നേരത്തെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടത് വിലപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞ് ജീവനാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമായത്.
Published : December 9, 2025 at 8:45 PM IST
ലഖ്നൗ: മാതാപിതാക്കളുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം പൊലിഞ്ഞത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജീവൻ. രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ മാതാപിതാക്കൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. 26 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗജ്രൗളയ്ക്ക് അടുത്താണ് സംഭവം.
സംഭവമിങ്ങനെ
ഗജ്രൗള പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രദേശത്ത് സിഹാലി ജാഗിർ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സദ്ദാം അബ്ബാസി ചെടി നഴ്സറി നടത്തിയാണ് ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക കണ്ടെത്തുന്നത്. മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമിച്ച ചെറിയ കുടിലിലാണ് താമസം. ഒരു വർഷം മുമ്പ് അസ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മാസം അസ്മ ഒരു ആണ്കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി, സുഫിയാൻ. ജനനശേഷം, നവജാതശിശുവിന് ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ടതിനാൽ ഡോക്ടർമാർ കുട്ടിയെ ഇൻകുബേറ്ററിൽ ആക്കിയിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം, സദ്ദാം ഭാര്യയേയും നവജാതശിശുവിനേയും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ, മകന് പിന്നീട് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചു, അതിന് ചികിത്സയും ലഭിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പുതിയ അംഗത്തിൻ്റെ വരവിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന ദിവസം, സദ്ദാമും അസ്മയും 26 ദിവസം പ്രായമുള്ള മകൻ സുഫിയാനോടൊപ്പം കട്ടിലിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു.
ഗാഢനിദ്രയിലായിരിക്കെ, മാതാപിതാക്കൾ മറിഞ്ഞുവീണു, കുഞ്ഞ് അവർക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി. രാവിലെ, കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ പാൽ ചൂടാക്കി കുട്ടിയെ ഉണർത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അസ്മ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനേയും എടുത്ത് അടുത്തുള്ള ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലേക്ക് ഓടി. 'ഞാൻ എൻ്റെ മകനുമായി ഗജ്രൗള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലേക്ക് (സിഎച്ച്സി) ഓടി, അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കുട്ടി മരിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു' അസ്മ പറഞ്ഞു.
കുടുംബം കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നുവെന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം, കുട്ടി മരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്നും ഗജ്രൗള സിഎച്ച്സി മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ-ഇൻ-ചാർജ് യോഗേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന്, ഭർത്താവും ഭാര്യയും ആശുപത്രിയിൽവച്ച് പരസ്പരം പഴിചാരാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും തുടങ്ങി. പിന്നീട്, കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇടപെട്ട് അവരെ ശാന്തരാക്കി വീട്ടിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അല്പ നേരത്തെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടത് വിലപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞ് ജീവനാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമായത്.
ALSO READ: അമ്മയുടെ മൃതദേഹം സ്ട്രെച്ചറിൽ ചുമന്ന് മകൻ; ഗ്യാരണ്ടിയായി രണ്ട് പേര് ആശുപത്രിയില്, മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച