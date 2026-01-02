25 വർഷം മുൻപ് ജുവനൈൽ ഹോമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട തടവുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ; കേരളത്തിലടക്കം ഒളിവ് ജീവിതം
25 വർഷം മുൻപ് കവർച്ച, ആയുധം കൈയ്യിൽ വയ്ക്കൽ എന്നീ കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പിൻ്റുസിങിനെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
Published : January 2, 2026 at 3:59 PM IST
ചണ്ഡീഗഢ്: 25 വർഷം മുൻപ് ജുവനൈൽ ഹോമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട തടവുകാരനെ സാഹസികമായി പിടികൂടി ഹരിയാന പൊലീസ്. 25 വർഷം മുൻപ് നവ്സാരി സബ് ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കവർച്ചക്കേസിലെ കുറ്റവാളിയെയാണ് നവ്സാരി എൽസിബി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സിനിമാക്കഥയെ വെല്ലുന്ന പൊലീസ് കഥയാണ് ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
25 വർഷം മുൻപ് കവർച്ച, ആയുധം കൈയ്യിൽ വയ്ക്കൽ എന്നീ കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പിൻ്റുസിങിനെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദിയോറിയ, പകോലി സ്വദേശി ശശിഭൂഷൺ എന്ന സത്ഭൂഷൺ പിൻ്റു സിങിനെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദ് ജില്ലയിലെ ഷാനി മാർക്കറ്റിൽ വേഷം മാറി ഇയാള് കച്ചവടക്കാരനായി ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പൊലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
വൽസാദ്, നവ്സാരി ജില്ലകളിലായി ആകെ നാല് കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത തടവുകാരനായ പിൻ്റു സിങും കൂട്ടാളികളും ജയിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. 1999ൽ വൽസാദ് ജില്ലയിലെ പാർഡി, ഉമർഗാം, വൽസാദ് റൂറൽ ഏരിയ, നവ്സാരി ടൗൺ എന്നിവിടങ്ങളിലായി കവർച്ച നടത്തി വരിയായിരുന്നു ഇയാളും കൂട്ടാളികളും. കേസിൽ പൊലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടക്കുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സബ് ജയിലിലെ കുളിമുറിയിലെ ജനലിൻ്റെ കമ്പികൾ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചുമാറ്റിയാണ് അന്ന് ഇവർ ജയിൽ ചാടിയത്. ജയിൽ മതിലിലെ വൈദ്യുത വേലിക്ക് മുകളിലൂടെ ഒരു ഷീറ്റ് എറിഞ്ഞ് സാഹസികമായാണ് ജയിൽ ചാടിയതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം 350 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഭൂസാവലിലേക്ക് പോയെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. പിൻ്റു സിങ് പിന്നീട് തൻ്റെ കൂട്ടാളികളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ് ആദ്യം ബെംഗളൂരുവിലും പിന്നീട് കേരളത്തിലും ഒളിവിൽ താമസിച്ചു. ശേഷം ഡൽഹിയിലേക്ക് താമസം മാറി. ഇവിടെ നിന്ന് വർഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറമാണ് ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദ് ജില്ലയിലെ പല്ലയിൽ എത്തിയത്.
വർഷമിത്രയും കടന്നിട്ടും പൊലീസ് പ്രതിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിയ്ക്കായി തെരച്ചിൽ തുടർന്നു. ഇതിനിടെയാണ് നവ്സാരി എൽസിബി പൊലീസ് വിരിച്ച വലയിൽ ഇയാള് കുടുങ്ങുന്നത്. നവ്സാരി എൽസിബി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിസി ഗാധ്വിയും സംഘവും ഫരീദാബാദിലെത്തി വേഷം മാറി ഇയാളുടെ അടുത്തെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
Also Read:ബാനർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം, കയ്യാങ്കളി, കലാശിച്ചത് അരുംകൊലയില്; കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു